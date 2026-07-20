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પૂંછમાં ભારે વરસાદ બાદ ભૂસ્ખલનમાં અનેક ઘરો ધરાશાયી... 7 લોકોના મોત, અનેક ઘાયલ

Poonch landslide : સોમવારે જમ્મુ-કાશ્મીરના પૂંછમાં ભૂસ્ખલનની નવી ઘટના સામે આવી છે. જેમાં સાત લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. આ ઘટના બાદ રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલુ છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ભૂસ્ખલનથી મોટી સંખ્યામાં ઘરો પ્રભાવિત થયા છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 20, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:01 PM IST
પૂંછમાં ભારે વરસાદ બાદ ભૂસ્ખલનમાં અનેક ઘરો ધરાશાયી... 7 લોકોના મોત, અનેક ઘાયલ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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