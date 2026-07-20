/પૂંછમાં ભારે વરસાદ બાદ ભૂસ્ખલનમાં અનેક ઘરો ધરાશાયી... 7 લોકોના મોત, અનેક ઘાયલ

Poonch landslide : જમ્મુ-કાશ્મીરના અનેક વિસ્તારોમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ભારે વરસાદ ચાલુ છે. આ દરમિયાન, સોમવારે પૂંછ જિલ્લાના લોરાન-ડુમિલાન વિસ્તારમાં ભારે વરસાદને કારણે થયેલા ભૂસ્ખલનમાં સાત લોકોના મોત થયા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે કેટલાક લોકો ગુમ થયાની આશંકા છે અને રાહત અને બચાવ કામગીરી હાલમાં ચાલી રહી છે.
રાજૌરી સહિત અનેક સ્થળોએ વાદળ ફાટવાના કારણે અચાનક પૂર આવ્યું હતું તેના એક દિવસ પછી જ આ ભૂસ્ખલન થયું હતું. આ ઘટનામાં અનેક લોકોના મોત થયા હતા અને ઘરોને વ્યાપક નુકસાન થયું હતું.
પૂંછમાં ભૂસ્ખલનમાં સાત લોકોના મોત
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, સોમવારે પૂંછમાં ભૂસ્ખલનથી મોટી સંખ્યામાં ઘરો પ્રભાવિત થયા હતા. આ ઘટનામાં સાત લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા હતા અને ગુમ થયેલા લોકોને શોધવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. રાહત અને બચાવ કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
સ્થાનિકોના અહેવાલ મુજબ, અચાનક પૂર અને ભૂસ્ખલનના ભયને કારણે લોકોને સતર્ક રહેવા મસ્જિદમાંથી જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. દરમિયાન પોલીસ, નાગરિક વહીવટીતંત્ર, SDRF અને સ્થાનિક રહેવાસીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી. અધિકારીઓ હાલમાં નુકસાનનું મૂલ્યાંકન કરી રહ્યા છે.
રવિવારે વરસાદે તબાહી મચાવી
રવિવારે સતત ભારે વરસાદને કારણે જમ્મુ વિભાગના ઘણા વિસ્તારોમાં પૂર આવ્યું, જેમાં પૂંછ અને રાજૌરીનો સમાવેશ થાય છે, જેના પરિણામે નોંધપાત્ર નુકસાન થયું. ઘરો, જાહેર બિલ્ડિંગો, પશુધન અને ખેતીની જમીનને વ્યાપક નુકસાન થયું. આ કુદરતી આફતને કારણે 7 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા અને 10 અન્ય લોકો ગુમ થયા છે.