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જમુઈ કાંડના મુખ્ય આરોપીનું થયું હાફ એન્કાઉન્ટર, બીજાનો પણ પગ તૂટ્યો

Jamui Case: બિહારના જમુઈમાં ઘટેલી આઘાતજનક ઘટનાએ દેશને હચમચાવી દીધો છે. સગીર છોકરા અને છોકરી સાથે કેટલાક લોકોએ જે જઘન્ય કૃત્ય આચર્યું ફિટકાર વરસી રહ્યો છે. પોલીસે અથડામણમાં આજે એક આરોપીને પગમાં ગોળી વાગી જ્યારે એક આરોપીનો પગ તૂટ્યો. હાલ બંને હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 22, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 03:14 PM IST
જમુઈ કાંડના મુખ્ય આરોપીનું થયું હાફ એન્કાઉન્ટર, બીજાનો પણ પગ તૂટ્યો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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