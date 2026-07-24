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સરકારે આજે CJP સાથે કરશે બેઠક, PM મોદીનું એલાન સરકાર 3 દિવસમાં પેપર લીકને લઈને કડક બિલ લાવશે

Jantar Mantar Protest Update: સામાજિક કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચૂકે 26 માં દિવસે તેની ભૂખ હડતાલ પુરી કરી છે. સરકાર તરફથી લેખિતમાં આશ્વાસન મળ્યા બાદ તેમણે ભૂખ હડતાલ છોડી છે. આ સાથે જ જંતર મંતર પર ચાલતા પ્રદર્શન મામલે પણ સામે આવ્યું છે કે શુક્રવારે સીજેપીનું ડેલિગેશન સરકારને મળવા જશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 24, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:24 AM IST
સરકારે આજે CJP સાથે કરશે બેઠક, PM મોદીનું એલાન સરકાર 3 દિવસમાં પેપર લીકને લઈને કડક બિલ લાવશે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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