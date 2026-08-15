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14 ઓગસ્ટ 1947ની એ રાત જ્યારે આખો દેશ જાગ્યો અને આઝાદ થયું ભારત... નેહરુના ભાષણથી લઈને સત્તાના હસ્તાંતરણ સુધીની પૂરી કહાની

80th Independence Day of India: 14 ઓગસ્ટ 1947ની રાત્રે દિલ્હીમાં બંધારણ સભાની વિશેષ બેઠક વચ્ચે અડધી રાત્રે સત્તા હસ્તાંતરણની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ અને ભારતે બ્રિટિશ શાસનમાંથી સ્વતંત્રતા મેળવી. આ પ્રસંગે જવાહરલાલ નેહરુએ તેમના પ્રખ્યાત ‘Tryst with Destiny’ ભાષણમાં સ્વતંત્ર ભારતના સ્વપ્નો, જવાબદારીઓ અને ભવિષ્યની દિશા વિશે વાત કરી હતી.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 15, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:47 AM IST
14 ઓગસ્ટ 1947ની એ રાત જ્યારે આખો દેશ જાગ્યો અને આઝાદ થયું ભારત... નેહરુના ભાષણથી લઈને સત્તાના હસ્તાંતરણ સુધીની પૂરી કહાની

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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