/14 ઓગસ્ટ 1947ની એ રાત જ્યારે આખો દેશ જાગ્યો અને આઝાદ થયું ભારત... નેહરુના ભાષણથી લઈને સત્તાના હસ્તાંતરણ સુધીની પૂરી કહાની

80th Independence Day of India: 15 ઓગસ્ટ 1947ની તારીખ ભારતના ઇતિહાસમાં માત્ર એટલા માટે ખાસ નહોતી કે તે દિવસે દેશ આઝાદ થયો હતો. અસલી કહાની તેના થોડા કલાકો પહેલા જ શરૂ થઈ ચૂકી હતી. દિલ્હીમાં રાત ઘેરી થઈ રહી હતી, પરંતુ બંધારણ સભાની અંદર એક એવો ઐતિહાસિક ક્ષણ આકાર લઈ રહ્યો હતો, જેની રાહ દેશે દાયકાઓ સુધી જોઈ હતી. બહાર આઝાદીનો ઉત્સાહ હતો, તો બીજી તરફ વિભાજનનું દર્દ પણ એટલું જ ઊંડું હતું.
14 ઓગસ્ટની રાત જેમ-જેમ અડધી રાત્રિની નજીક પહોંચી રહી હતી, તેમ-તેમ દિલ્હીની હવામાં બેચેની અને અપેક્ષા બંને વધી રહ્યા હતા. બંધારણ સભાનું વિશેષ અધિવેશન ચાલી રહ્યું હતું. આ જ મંચ પરથી થોડી વાર પછી ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન તરીકે જવાહરલાલ નેહરુ દેશને સંબોધિત કરવાના હતા. હવે દેશ પોતાની આઝાદીની 80મી વર્ષગાંઠ મનાવવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે. દેશભરમાં આઝાદીની આ ઉજવણીની તૈયારીઓ જોરશોરથી ચાલી રહી છે. આ દરમિયાન જ્યારે આપણે 1947માં 15 ઓગસ્ટના દિવસ વિશે અનુભવ કરીએ તો કેવું લાગશે? તો ચાલો અમે તમને જણાવીએ કે કેવી હતી 15 ઓગસ્ટ 1947ની એ રાત.
આખરે કેવી હતી 15 ઓગસ્ટ 1947ની રાત?
પ્રખ્યાત લેખક ડોમિનિક લેપિયર અને લેરી કોલિન્સે 15 ઓગસ્ટની રાતનું વર્ણન તેમના પુસ્તક 'ફ્રીડમ એટ મિડનાઇટ'માં કર્યું છે. તેમણે પુસ્તકમાં લખ્યું છે, '14 ઓગસ્ટ 1947ની સાંજ ઢળતાં જ દેશ પરથી યુનિયન જેક ઉતારવામાં આવ્યો. સરકારી ઇમારતો અને ખાનગી મકાનો પરથી બ્રિટિશ ઝંડો હટાવીને ઇતિહાસના પાનાઓમાં મોકલી દેવાયો. અડધી રાતના સમારોહ માટે બંધારણ સભા ભવન સજી ચૂક્યું હતું અને વાઇસરોયની તસવીરો વચ્ચે ત્રિરંગો ગર્વથી લહેરાઈ રહ્યો હતો.' લેપિયર અને કોલિન્સે આ પુસ્તકમાં આગળ લખ્યું, '14 ઓગસ્ટની સવારથી જ દેશના શહેરે-શહેરમાં, ગામે-ગામમાં ઉજવણી શરૂ થઈ ગઈ હતી. દિલ્હીના રહવાસીઓ ઘરોમાંથી નીકળી પડ્યા. સાઇકલો, કાર, બસો, રિક્ષાઓ, તાંગા, બળદગાડાં, ત્યાં સુધી કે હાથીઓ-ઘોડાઓ પર સવાર થઈને લોકો દિલ્હીના કેન્દ્ર એટલે કે ઇન્ડિયા ગેટ તરફ ચાલી નીકળ્યા. લોકો નાચી-ગાઈ રહ્યા હતા, એકબીજાને અભિનંદન આપી રહ્યા હતા અને ચારેય તરફ રાષ્ટ્રગીતની ધૂન સંભળાઈ રહી હતી.'
અડધી રાત પહેલા બંધારણ સભામાં ભેગા થયેલા નેતાઓ
14 ઓગસ્ટ 1947ની રાત્રે બંધારણ સભાની બેઠક કોન્સ્ટિટ્યુશન હોલમાં થઈ. ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ અધ્યક્ષતા કરી રહ્યા હતા. લોર્ડ માઉન્ટબેટન, જેઓ સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ ગવર્નર-જનરલ બનવાના હતા, તેઓ પણ પોતાની પત્ની સાથે સભામાં હાજર હતા. ભારત સામે સત્તા હસ્તાંતરણની ઘડી આવી પહોંચી હતી. આ માત્ર સત્તા બદલવાની ઔપચારિકતા નહોતી. લગભગ બે સદીઓથી બ્રિટિશ શાસન હેઠળ રહેલા ભારત માટે આ એક યુગના અંત અને નવા યુગની શરૂઆતની ક્ષણ હતી. આ જ વાતાવરણમાં જવાહરલાલ નેહરુ ઊભા થયા.
નેહરુનું ઐતિહાસિક ભાષણ
નેહરુનું ભાષણ પછીથી 'ટ્રિસ્ટ વિથ ડેસ્ટિની' એટલે કે 'નિયતિ સાથે સાક્ષાત્કાર'ના નામે વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત થયું. તેમણે તે રાત્રે ભારતની આઝાદીને કેવળ રાજકીય ફેરફાર તરીકે રજૂ ન કરી, પરંતુ તેને એક ઐતિહાસિક જવાબદારી તરીકે સામે રાખી. તેમણે કહ્યું કે લાંબા સમય પહેલા ભારતે પોતાની નિયતિ સાથે એક વાયદો કર્યો હતો અને હવે તેને નિભાવવાનો સમય આવી ગયો છે. અડધી રાતની તે ક્ષણને તેમણે ભારતના જીવન અને સ્વતંત્રતામાં જાગવાના ક્ષણ તરીકે જોઈ. નેહરુની વાતનો સૌથી અગત્યનો હિસ્સો માત્ર આઝાદીની ઉજવણી નહોતો. તેમણે સાફ કહ્યું કે ભારતનું કામ હજુ પૂરું થયું નથી. જ્યાં સુધી દેશમાં આંસુ અને પીડા છે, ત્યાં સુધી મહેનત ચાલુ રાખવી પડશે. એટલે કે જે રાત્રે દેશ આઝાદ થઈ રહ્યો હતો, તે જ રાત્રે નવા નેતૃત્વને એ પણ ખબર હતી કે સામે પડકારોનો પહાડ ઊભો છે.
આઝાદી પહેલા 14 ઓગસ્ટની રાત્રે શું થયું હતું?
14 ઓગસ્ટ 1947 માત્ર બે દેશો બનવાની તારીખ નહોતી. આ એ દિવસ પણ હતો, જ્યારે કરાચીમાં ઉજવણી, દિલ્હીમાં રાહ અને પંજાબ-બંગાળમાં અનિશ્ચિતતા એકસાથે ચાલી રહી હતી. 14 ઓગસ્ટ 1947ની સવારે કરાચીમાં ઉજવણીની તૈયારી હતી. પાકિસ્તાન બનવાનું હતું. દિલ્હીમાં આઝાદીની રાતની રાહ હતી. પરંતુ પંજાબના ઘણા ઘરોમાં ખુશી નહીં, ડર હતો. લોકોને ખબર જ નહોતી કે કાલે તેમનું ગામ કયા દેશમાં હશે. એક બીજી વાત તેમને પરેશાન કરી રહી હતી. પંજાબ અને બંગાળની સીમા નક્કી કરવાનું કામ સર સિરિલ જોન રેડક્લિફને આપવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ તેમણે બનાવેલી સીમા 14 ઓગસ્ટના રોજ લોકો સામે ન આવી. નિર્ણય 17 ઓગસ્ટે જણાવવામાં આવ્યો. એટલે કે બે દેશો આઝાદ થઈ ગયા, પરંતુ હજારો પરિવારોને એ પણ ખબર નહોતી કે તેમનું ઘર કયા દેશમાં છે.
અડધી રાત્રે બદલાઈ ભારતની ઓળખ
ઘડિયાળે જેવી જ 15 ઓગસ્ટની શરૂઆતનો સંકેત આપ્યો, બ્રિટિશ શાસનની ઔપચારિક સત્તા સમાપ્ત થઈ ગઈ અને ભારત એક સ્વતંત્ર રાષ્ટ્ર બની ગયું. બંધારણ સભાએ સ્વતંત્ર ભારતની જવાબદારી સંભાળી. ભારતીય સ્વતંત્રતા અધિનિયમ 1947 હેઠળ બંધારણ સભાને સાર્વભૌમ વિધાયી શક્તિ પણ મળી હતી. આ રીતે સત્તા હસ્તાંતરણ માત્ર પ્રતીકાત્મક નહોતું, પરંતુ શાસનની વાસ્તવિક જવાબદારી ભારતીય નેતૃત્વના હાથમાં આવી ગઈ. નેહરુએ આ જ ઐતિહાસિક તકે બંધારણ સભાના સભ્યો પાસે ભારત અને તેના લોકોની સેવા માટે પ્રતિજ્ઞા લેવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. આ પ્રતિજ્ઞા દર્શાવતી હતી કે આઝાદીને અધિકાર કરતાં વધુ એક જવાબદારી તરીકે જોવામાં આવી રહી હતી.
નેહરુ બન્યા સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન
આઝાદીની એ ઐતિહાસિક રાત્રે જવાહરલાલ નેહરુએ ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન તરીકે પદ સંભાળ્યું. નેહરુ પોર્ટલ મુજબ તેમણે 14-15 ઓગસ્ટની મધ્યરાત્રિએ વડાપ્રધાન પદના શપથ લીધા અને ત્યારબાદ 'ટ્રિસ્ટ વિથ ડેસ્ટિની' ભાષણ આપ્યું. અહીં એક મહત્વપૂર્ણ વાત સમજવી જરૂરી છે. તે સમયે ભારત આજના અર્થમાં ગણતંત્ર નહોતું. ભારત એક સ્વતંત્ર ડોમિનિયન બન્યું હતું અને લોર્ડ માઉન્ટબેટન તેના ગવર્નર-જનરલ હતા. ભારત બાદમાં 26 જાન્યુઆરી 1950ના રોજ ગણતંત્ર બન્યું. તેથી 15 ઓગસ્ટ 1947ની અડધી રાત્રે ભારતની સત્તા ભારતીય હાથોમાં જરૂર આવી ગઈ હતી, પરંતુ બંધારણ અને ગણતાંત્રિક વ્યવસ્થાની પૂરી યાત્રા હજુ બાકી હતી.
15 ઓગસ્ટની સવાર: આઝાદીનો સૂરજ અને નવી સરકાર
રાતનો ઐતિહાસિક સમારોહ પૂરો થયા પછી સવાર થતાં સુધીમાં દિલ્હીનું વાતાવરણ સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ચૂક્યું હતું. ભારત હવે બ્રિટિશ ભારત નહોતું રહ્યું. 15 ઓગસ્ટે નેહરુએ દેશને રેડિયો દ્વારા પણ સંબોધિત કર્યો. નેહરુના સત્તાવાર રેકોર્ડ્સમાં તે દિવસનું તેમનું પ્રસારણ નોંધાયેલું છે. તેમણે સ્વતંત્ર ભારત સામે આવનારા નવા કામો અને જવાબદારીઓની વાત કરી. પરંતુ આઝાદીનો આ ઉત્સવ પૂરી રીતે ચિંતામુક્ત નહોતો.
એક તરફ આઝાદી, બીજી તરફ વિભાજનનો ઘા
15 ઓગસ્ટ 1947 ભારતની આઝાદીનો દિવસ હતો, પરંતુ એ જ સમયે દેશ વિભાજનની ભયાનક ત્રાજડીમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. ભારત અને પાકિસ્તાન બે અલગ-અલગ દેશો બની ચૂક્યા હતા. પંજાબ અને બંગાળ સહિતના ઘણા વિસ્તારોમાં કોમી હિંસા અને મોટા પાયે સ્થળાંતરે લાખો લોકોનું જીવન અસ્તવ્યસ્ત કરી દીધું હતું. દિલ્હીમાં સ્વતંત્રતાનો ઉત્સાહ હતો, પરંતુ દેશના અન્ય ભાગોમાંથી આવતા સમાચાર ખૂબ જ દુઃખદાયક હતા. કરોડો લોકો સામે ઘર, જમીન અને સંબંધોથી જોડાયેલું જીવન ફરીથી શરૂ કરવાનો પડકાર હતો. નેહરુ સામે તેથી આઝાદીની સાથે-સાથે એક તૂટેલા દેશને સંભાળવાની જવાબદારી પણ હતી. પછીના તેમના સંદેશાઓ અને રેકોર્ડ્સમાં શરણાર્થીઓ, હિંસા અને વહીવટને સંભાળવાનો પડકાર સ્પષ્ટપણે દેખાય છે.
લાલ કિલ્લા સુધી પહોંચી આઝાદીની કહાની
15 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ ભારતની સ્વતંત્રતાની ઔપચારિક શરૂઆત થઈ ચૂકી હતી. પછીના વર્ષોમાં લાલ કિલ્લા પરથી વડાપ્રધાન દ્વારા રાષ્ટ્રીય ધ્વજ ફરકાવવાની પરંપરા સ્વતંત્રતા દિવસનો સૌથી ઓળખીતો હિસ્સો બની ગઈ. પરંતુ 1947ની એ પહેલી સવારની કહાની આજની તસવીર કરતાં થોડી અલગ હતી. સત્તા હસ્તાંતરણની અસલી ઐતિહાસિક ઘડી બંધારણ સભાની મધ્યરાત્રિની બેઠકમાં ઘટી ચૂકી હતી. લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી વડાપ્રધાનનું સ્વતંત્રતા દિવસનું સંબોધન પછીના વર્ષોમાં આ રાષ્ટ્રીય પરંપરાનો કાયમી હિસ્સો બન્યું. નેહરુના રેકોર્ડ્સમાં 16 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ લાલ કિલ્લા પરથી તેમના સંબોધનનો રેકોર્ડ પણ મળે છે.
અંગ્રેજો પાસેથી સત્તા લઈને સામે હતું એક બિલકુલ નવું ભારત
15 ઓગસ્ટ 1947ની સવારે ભારત પાસે આઝાદી હતી, પરંતુ રસ્તો સરળ નહોતો. વહીવટને નવેસરથી સંભાળવાનો હતો, વિભાજનથી ઊભી થયેલી સમસ્યાઓ ઉકેલવાની હતી, રજવાડાઓને ભારત સાથે જોડવાના હતા અને સૌથી વધીને એક એવું બંધારણ બનાવવાનું હતું જે સ્વતંત્ર ભારતની દિશા નક્કી કરે. નેહરુ અને તેમના સહયોગીઓ સામે આ જ સૌથી મોટો પડકાર હતો કે આઝાદીને માત્ર સત્તા પરિવર્તન સુધી સીમિત ન રહેવા દેવાય. તે રાત્રે નેહરુએ જે ભાવનાની વાત કરી હતી, તેનો અર્થ એ જ હતો - આઝાદી એ મંજિલ નથી, શરૂઆત છે. અને કદાચ આ જ કારણ છે કે 14-15 ઓગસ્ટ 1947ની એ મધ્યરાત્રિ આજે પણ ભારતીય ઇતિહાસની સૌથી ભાવુક અને નિર્ણાયક ક્ષણોમાં ગણાય છે. એક તરફ સદીઓની ગુલામીનો અંત હતો, તો બીજી તરફ વિભાજનનું દર્દ. એક તરફ ઉજવણી હતી, તો બીજી તરફ કરોડો લોકોના ભવિષ્યની ચિંતા.