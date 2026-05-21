ઝારખંડના નાનકડા સૂરજની બર્થ પાર્ટી કેમ વાયરલ થઈ? માસુમને ગિફ્ટ આપવા UPI માંગી રહ્યાં છે લોકો

ઝારખંડનો રહેવાસી સૂરજ હજી બાળક છે. અને જન્મદિવસ ઉજવવાનો દરેકનો હક હોય છે. પરંતું જ્યારે સુવિધાઓ ન હોય તો થોડામાં પણ લોકો ખુશ થઈ જતા હોય છે. સૂરજને આ સારી રીતે માલૂમ હતું, કે તે ગરીબ છે. પરંતું તેણે મેગી પાર્ટી આપી. તેણે કેટલાક મિત્રોને બોલાવીને મેગીની પાર્ટી કરાવી. હવે આ બર્થડે પાર્ટી વાયરલ થઈ રહી છે. 
Written ByDipti SavantUpdated byDipti Savant
Published: May 21, 2026, 09:56 PM IST|Updated: May 21, 2026, 10:06 PM IST
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

