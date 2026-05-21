/ઝારખંડના નાનકડા સૂરજની બર્થ પાર્ટી કેમ વાયરલ થઈ? માસુમને ગિફ્ટ આપવા UPI માંગી રહ્યાં છે લોકો

Suraj Ka Birthday : ઝારખંડનો રહેવાસી સૂરજ હજી બાળક છે. અને જન્મદિવસ ઉજવવાનો દરેકનો હક હોય છે. પરંતું જ્યારે સુવિધાઓ ન હોય તો થોડામાં પણ લોકો ખુશ થઈ જતા હોય છે. સૂરજને આ સારી રીતે માલૂમ હતું, કે તે ગરીબ છે. પરંતું તેણે મેગી પાર્ટી આપી. તેણે કેટલાક મિત્રોને બોલાવીને મેગીની પાર્ટી કરાવી. હવે આ બર્થડે પાર્ટી વાયરલ થઈ રહી છે.
સૂરજની મેગી પાર્ટી કેમ વાયરલ થઈ
જન્મદિવસે એ બધુ જ કરવુ જોઈએ જે તમારું મન કહે, જે તમારું દિલ કહે. ઝારખંડમાં રહેનારા સૂરજે પણ પોતાના દિલનો અવાજ સાંભળ્યો. તેણે નાનકડા મિત્રોને બોલાવીને મેગી બનાવી હતી. મેગીની સાથે બર્થડે પાર્ટી, અને એક એવી પાર્ટી આપી, જેનો વીડિયો જોઈને સમગ્ર ઈન્ટરનેટ પર ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો. આ પાર્ટીમાં એવુ તો શું હતું, જુઓ...
100 રૂપિયાની મેગી
Suraj Kumar એ આ વીડિયો શેર કર્યો છે, જેમાં સૂરજ મેગી બનાવતા દેખાઈ રહ્યો છે. ત્યારે પાછળથી કોઈ કહે છે કે, આજે સૂરજનો જન્મદિવસ છે. તે 100 રૂપિયાની મેગી લઈ આવ્યો છે.
તે આગળ કહે છે કે, તેની સાથે તમામ બાળકો છે. તે અમને બધાને પાર્ટી આપી રહ્યો છે. સૂરજ આ સમયે કઢાઈ પર મેગી બનાવી રહ્યો છે.
કચકચાવીને મારીશું
આ વચ્ચે કોઈ બાળક પાછળથી કહે છે કે, અમે તેને કચકચાવીને મારીશું. આ વીડિયો યુઝર્સને બહુ જ પસંદ આવ્યો છે. આ એક લાઈન પર ખૂબ કમેન્ટ આવી રહ્યાં છે.
યુપીઆઈ મોકલો
આ વીડયો જોયા બાદ લોકો સૂરજને ગિફ્ટ મોકલવા માંગે છે. તેથી કમેન્ટ બોક્સમાં યુપીઆઈ માંગનારા યુઝર્સ પણ વધ્યા હતા. એક યુઝરે લખ્યું કે, યુપીઆઈ મોકલ હું તને કંઈક સારું આપુ છું.