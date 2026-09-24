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Jharkhand: ઊભેલી ટ્રક સાથે અથડાતા થતા કારનો કચ્ચરઘાણ નીકળી ગયો, કેબિનેટ મંત્રીની પુત્રી સહિત 4ના મોત

ઝારખંડના ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રી દીપિકા પાંડે સિંહની પુત્રીનું એક કાર અને ટ્રક વચ્ચે થયેલા ગમખ્વાર અકસ્માતમાં મોત નિપજ્યું. કારમાં સવાર 3 અન્ય લોકોના પણ અકસ્માતમાં જીવ ગયા. અકસ્માત બુધવારે મોડી રાતે થયો. અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે કારનું પડીકું વળી ગયું. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 24, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 11:50 AM IST
Jharkhand: ઊભેલી ટ્રક સાથે અથડાતા થતા કારનો કચ્ચરઘાણ નીકળી ગયો, કેબિનેટ મંત્રીની પુત્રી સહિત 4ના મોત
Image Credit: ઝી મીડિયા

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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