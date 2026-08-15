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Jharkhand Protest: વિદ્યાર્થીઓએ મુખ્યમંત્રીના નિવાસસ્થાનને ઘેરવાની કરી જાહેરાત, હેમંત સોરેનનું માગ્યું રાજીનામું

Jharkhand Protest: ઝારખંડમાં પરીક્ષાઓમાં કથિત ગેરરીતિઓ સામે ચાલી રહેલ આંદોલન વધુ તીવ્ર બનવાની તૈયારીમાં છે. વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓએ 20 ઓગસ્ટના રોજ મુખ્યમંત્રીના નિવાસસ્થાનને ઘેરવાની જાહેરાત કરી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 15, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:16 PM IST
Jharkhand Protest: વિદ્યાર્થીઓએ મુખ્યમંત્રીના નિવાસસ્થાનને ઘેરવાની કરી જાહેરાત, હેમંત સોરેનનું માગ્યું રાજીનામું

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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