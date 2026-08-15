/Jharkhand Protest: વિદ્યાર્થીઓએ મુખ્યમંત્રીના નિવાસસ્થાનને ઘેરવાની કરી જાહેરાત, હેમંત સોરેનનું માગ્યું રાજીનામું

Jharkhand Protest: ઝારખંડમાં પરીક્ષાઓમાં કથિત ગેરરીતિ સામે ચાલી રહેલા આંદોલન વચ્ચે પ્રદર્શનકારી વિદ્યાર્થીઓએ એક મોટી જાહેરાત કરી છે. પ્રદર્શનકારી વિદ્યાર્થીઓના સંગઠન 'જેપીએસસી-જેએસએસી રિફોર્મ્સ મંચ' દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે, વિદ્યાર્થીઓ 20 ઓગસ્ટે મુખ્યમંત્રી આવાસનો ઘેરાવ કરશે. વિદ્યાર્થીઓએ ઝારખંડના સીએમ હેમંત સોરેનના રાજીનામાની પણ માંગ કરી છે. વિદ્યાર્થીઓએ કોંગ્રેસ અને જેએમએમ એટલે કે ઝારખંડ મુક્તિ મોરચા પર રાજકારણ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.
કોંગ્રેસ સમર્થન પાછું ખેંચે
પ્રદર્શનકારીઓએ 20 ઓગસ્ટે CM આવાસનો ઘેરાવ કરવાની જાહેરાતની સાથેસાથે એમ પણ કહ્યું કે, જો ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી તેમની માંગણીઓ સ્વીકારી રહ્યા નથી, તો કોંગ્રેસે હેમંત સોરેનની ગઠબંધન સરકારમાંથી પોતાનું સમર્થન પાછું ખેંચી લેવું જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓએ જાહેરાત કરી કે, તેઓ 16 ઓગસ્ટે હેમંત સોરેન અને રાહુલ ગાંધીનું પુતળું પણ દહન કરશે.
હેમંત સોરેન પાસે માંગ્યું રાજીનામું
વિદ્યાર્થીઓએ કોંગ્રેસ અને જેએમએમ પર રાજકારણ કરવાનો આરોપ લગાવતા કહ્યું કે, મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેને તાત્કાલિક રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ. ભરતી પરીક્ષા પ્રક્રિયામાં સુધારાની માંગને લઈને વિદ્યાર્થીઓનું આંદોલન 22મા દિવસે પણ ચાલુ રહ્યું છે. પ્રદર્શનકારી વિદ્યાર્થીઓએ સ્વાતંત્ર્ય દિવસના અવસર પર શનિવારે રાંચીના રસ્તાઓ પર તિરંગા યાત્રા કાઢી હતી. વિદ્યાર્થીઓએ હાથમાં તિરંગા લઈને દેશભક્તિ ગીતો સાથે માર્ચ કરી અને પરીક્ષાઓમાં કથિત ગેરરીતિની CBI તપાસની માંગ દોહરાવી.
નેતા દેવેન્દ્ર મહતોનો આરોપ, તિરંગા યાત્રાથી રોક્યા
ઝારખંડ લોકતાંત્રિક ક્રાંતિકારી મોરચાના નેતા દેવેન્દ્ર નાથ મહતોએ આરોપ લગાવ્યો કે, પોલીસે તેમને તિરંગા યાત્રામાં સામેલ થવાથી રોકી દીધા. પોલીસે તેમને સદર હોસ્પિટલમાંથી બહાર જવા દીધા નહોતા. ઉલ્લેખનીય છે કે, દેવેન્દ્ર નાથ મહતો 14 દિવસથી ભૂખ હડતાલ પર છે. જ્યારે જેપીએસસી-જેપીએસસી રિફોર્મ મંચે કહ્યું કે, સ્વતંત્રતાનો અર્થ માત્ર અંગ્રેજોથી આઝાદી નથી, પરંતુ તકોની અસમાનતા, ભ્રષ્ટાચાર અને અન્યાયથી પણ આઝાદી છે. યુવાનોએ પોતાના અધિકારો માટે અવાજ ઉઠાવવો જોઈએ, આ જ લોકશાહીની સાચી તાકાત છે.
રાજ્યપાલે શું કહ્યું?
આ દરમિયાન ઝારખંડના રાજ્યપાલ સંતોષ કુમાર ગંગવારે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે 80મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસ પર દુમકા પોલીસ લાઇન્સમાં યોજાયેલા એક સમારોહને સંબોધિત કરતા કહ્યું કે, ભરતી પરીક્ષાઓમાં ગેરરીતિ કોઈ કિંમતે સ્વીકાર્ય નથી. પેપર લીક થવાથી સખત મહેનત કરનારા યુવાનોનું મનોબળ અને તેમનું ભવિષ્ય પ્રભાવિત થાય છે. ઝારખંડ સરકારે પરીક્ષા પ્રણાલીની ખામીઓ દૂર કરવા માટે કડક પગલાં ભરવા જોઈએ.