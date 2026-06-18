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રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં મોટો ખેલ: પરિમલ નથવાણી અને JMMના બૈજનાથ રામ જીત્યા, CM હેમંત સોરેનને લાગ્યો મોટો ઝટકો!

Jharkhand Rajya Sabha Election 2026: ઝારખંડ રાજ્યસભાની બેઠકો પર ધાર્યા પ્રમાણે જ મોટો ખેલ થઈ ગયો છે. ચૂંટણીના પરિણામોમાં ઝારખંડ મુક્તિ મોરચા (JMM) ના બૈજનાથ રામ અને ભાજપ સમર્થિત પરિમલ નથવાણીએ બાજી મારી લીધી છે. સંખ્યાબળની દ્રષ્ટિએ મજબૂત દેખાતા ઇન્ડિયા ગઠબંધનમાં ગાબડું પડ્યું છે અને સીએમ હેમંત સોરેનની વ્યૂહરચના ફ્લોપ સાબિત થતાં કોંગ્રેસના પ્રણવ ઝા રેસમાંથી બહાર ફેંકાઈ ગયા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 18, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:54 PM IST
રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં મોટો ખેલ: પરિમલ નથવાણી અને JMMના બૈજનાથ રામ જીત્યા, CM હેમંત સોરેનને લાગ્યો મોટો ઝટકો!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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