/રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં મોટો ખેલ: પરિમલ નથવાણી અને JMMના બૈજનાથ રામ જીત્યા, CM હેમંત સોરેનને લાગ્યો મોટો ઝટકો!

Jharkhand Rajya Sabha Election 2026: ગુજરાતીઓ માટે ગર્વ સમાન અને જાણીતા ઉદ્યોગપતિ પરિમલ નથવાણીએ ઝારખંડ રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં ફરી એકવાર પોતાની રાજકીય પકડ સાબિત કરી દીધી છે. NDAના સમર્થનથી મેદાનમાં ઉતરેલા નથવાણી ચોથી વખત રાજ્યસભાના સાંસદ તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યા છે. આજથી ઝારખંડના રાજકારણ અને વિકાસના ઇતિહાસમાં એક નવું પ્રકરણ ઉમેરાયું છે. બે રાજ્યસભા બેઠકો માટે ત્રણ ઉમેદવારો મેદાનમાં હોવા છતાં, નથવાણીએ પોતાની લોકપ્રિયતા અને પક્કડ સાબિત કરી છે. વર્ષ 2020માં આંધ્રપ્રદેશનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યા બાદ, તેઓ ફરી એકવાર પોતાની સાચી 'કર્મભૂમિ' એવા ઝારખંડમાં અપક્ષ સાંસદ તરીકે પરત ફર્યા છે.
ઇતિહાસમાં સૌથી લાંબો કાર્યકાળ ધરાવતા અપક્ષ સાંસદ
પરિમલ નથવાણી અગાઉ 2008થી 2020 દરમિયાન ઝારખંડથી અપક્ષ સાંસદ તરીકે અત્યંત અસરકારક બે ટર્મ પૂરી કરી ચૂક્યા છે. રાજ્યસભાના ઇતિહાસમાં તેઓ સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનારા અપક્ષ સાંસદ હોવાનો અનોખો રેકોર્ડ ધરાવે છે. ઝારખંડ સાથેનો તેમનો નાતો માત્ર રાજકીય નથી પણ સામાજિક અને આધ્યાત્મિક છે, તેથી જ તેઓ આ રાજ્યને પોતાની કર્મભૂમિ માને છે. રાજ્યસભાની આ ચૂંટણીમાં પરિમલ નાથવાણીને 28 વોટ મળ્યા હતા જ્યારે તેમના હરીફ પ્રણવ ઝાને 20 વોટ મળ્યા હતા. 4 ધારાસભ્યોએ અહીં ક્રોસ વોટિંગ કર્યું હતું.
પોતાની આ ભવ્ય જીત બદલ તેમણે દેશના નેતૃત્વ અને સ્થાનિક નેતાઓનો આભાર માનતા જણાવ્યું હતું કે, હું માનનીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, રાષ્ટ્રીય ભાજપ પ્રમુખ નીતિન નબીન, ઝારખંડ ભાજપ પ્રમુખ આદિત્ય સાહુ, વિધાનસભામાં ભાજપના નેતા બાબુલાલ મરાંડી, મુખ્ય વ્હીપ નવીન જયસ્વાલ તેમજ ભાજપ અને NDAના સાથી પક્ષોના તમામ ધારાસભ્યોનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું, જેમણે મને આ વિજય અપાવવામાં સહયોગ આપ્યો છે."
ભવિષ્યનો રોડમેપ: ગ્રામીણ સશક્તિકરણ પર વિશેષ ધ્યાન
રાજ્ય માટેના પોતાના વિઝનને સ્પષ્ટ કરતા નથવાણીએ જણાવ્યું કે, ઝારખંડ તેમના માટે નવું નથી. આગામી ટર્મમાં તેમનું મુખ્ય લક્ષ્ય ગ્રામીણ વિસ્તારોનો સર્વાંગી વિકાસ કરવાનું રહેશે. ગ્રામીણ યુવાનોને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે રોજગારલક્ષી તાલીમ. પાયાના સ્તરે આજીવિકાની ટકાઉ તકોનું સર્જન અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં માળખાગત સુવિધાઓ, શ્રેષ્ઠ આરોગ્ય અને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ પૂરૂં પાડવા પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
અગાઉના કાર્યકાળના સીમાચિહ્નરૂપ કાર્યો પર એક નજર
સંસદમાં ઝારખંડનો બુલંદ અવાજ છે પરિમલ નથવાણી
માત્ર જમીની સ્તરે જ નહીં, પણ સંસદની અંદર પણ નથવાણી ઝારખંડના સૌથી સક્રિય પ્રતિનિધિ રહ્યા છે. તેમણે રાજ્યસભામાં ઝારખંડના વિકાસને લગતા 1200થી વધુ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે. ગ્રામીણ કુપોષણ, દુષ્કાળ વ્યવસ્થાપન, ન્યાયાધીશોની ખાલી જગ્યાઓ, યુનિવર્સિટીઓનું આધુનિકીકરણ અને માળખાગત સુવિધાઓમાં થતા વિલંબ જેવા ગંભીર મુદ્દાઓ પર તેમણે હંમેશા આક્રમક અને સકારાત્મક રજૂઆતો કરી છે.