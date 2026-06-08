/Jharkhand Rajya Sabha Elections: પરિમલ નથવાણી અક્ષપ ઉમેદવાર તરીકે લડશે, NDA આપશે સમર્થન

Jharkhand Rajya Sabha Chunav 2026: ઝારખંડમાં રાજ્યસભાની 2 સીટો માટે યોજાનારી ચૂંટણીને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. JMM અને કોંગ્રેસ વચ્ચે ચાલી રહેલો વિવાદ સમાપ્ત થઈ ગયો છે. હવે પરિમલ નથવાણીએ અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી નોંધાવી છે. તેમને NDA એ સમર્થન આપવાનું આશ્વાસન આપ્યું છે. પરિમલ નથવાણીના મેદાનમાં ઉતરવાની સાથે મુકાબલો રસપ્રદ બની ગયો છે. સૂત્રો પ્રમાણે પરિમલ નથવાણીએ ઝારખંડ મુક્તિ મોર્ચા (JMM) પાસે પણ સમર્થન માંગ્યું છે. તેમણે મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેન સાથે મુલાકાત પણ કરી હતી. આજે (સોમવાર, 8 જૂન) એ ઉમેદવારી પત્ર ભર્યા બાદ પરિમલ નથવાણીએ મીડિયાની સામે જીતનો દાવો કર્યો છે.
કોણ છે પરિમલ નથવાણી?
1 ફેબ્રુઆરીએ જન્મેલા પરિમલ ધીરજલાલ નથવાણી રાજનેતા અને ઉદ્યોગપતિ છે. તેમણે મુંબઈની ગોકલીબાઈ પૂનમચંદ પીતાંબર હાઈ સ્કૂલમાંથી અભ્યાસ કર્યો છે. તેમણે આઈઆઈએમ અમદાવાદમાંથી મેનેજમેન્ટમાં પીએચડીની ડિગ્રી મેળવી છે. મુંબઈ આઈઆઈએમમાંથી તેમણે પ્રોફેશનલ ડોક્ટરેટની ઉપાધિ પણ લીધી છે. મુંબઈથી તેમણે સ્નાતકની ડિગ્રી મેળવી હતી.
Filed my nomination as an independent candidate for my 4th term as Rajya Sabha member from Jharkhand. It is a very emotional moment for me as I started my journey as a Rajya Sabha member from Jharkhand in 2008 and served 2 terms as an MP from here. Jharkhand has been my… pic.twitter.com/lF1FcSSy1u
— Parimal Nathwani (@mpparimal) June 8, 2026
પરિમલ નથવાણીના કરિયર પર નજર
પરિમલ નથવાણી વડોદરા સ્ટોક એક્સચેન્જમાં કામ કરી ચુક્યા છે. 30 સપ્ટેમ્બર, 2011થી 15 સપ્ટેમ્બર 2012 સુધી તેમણે વડોદરા સ્ટોક એક્સચેન્જના અધ્યક્ષના રૂપમાં કામ કર્યું હતું. તેઓ ફેબ્રુઆરી 2008થી 15 સપ્ટેમ્બર 2012 સુધી ડાયરેક્ટરના પદ પર રહ્યાં હતા. નથવાણી 2010થી 2019 સુધી ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશનના ઉપાધ્યક્ષ પણ રહ્યાં હતા. 2019ના ઓક્ટોબરમાં પરિમલ નથવાણી ગુજરાત રાજ્ય ફુટબોલ એસોસિએશનના અધ્યક્ષ બન્યા હતા.
પરિમલ નથવાણીનું રાજકીય કરિયર?
2008 માર્ચમાં પરિમલ નથવાણી અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી જીત્યા અને રાજ્યસભા પહોંચ્યા હતા. માર્ચ 2014મા તેઓ ફરી રાજ્યસભા માટે ચૂંટાયા હતા. એપ્રિલ 2020મા રાજ્યસભા માટે આંધ્ર પ્રદેશથી જીત્યા હતા. આંધ્ર પ્રદેશના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને YSR કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ વાઈએસ જગનમોહને 11 માર્ચ 2020ના તેમને પાર્ટીમાં સામેલ કરાવ્યા હતા. આ વખતે તેઓ ફરી ઝારખંડમાંથી મેદાનમાં ઉતર્યા છે.