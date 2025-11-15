નૌગામમાં પોલીસ સ્ટેશન પાસે થયેલા ભીષણ વિસ્ફોટ પર J&K DGPનું મહત્વનું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું?
Nowgam Blast: જમ્મુ અને કાશ્મીરના ડીજીપી નલિન પ્રભાતે નૌગામમાં થયેલા ધડાકાને દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ગણાવ્યો છે. તેમણે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું કે પોલીસ મથક પાસે થયેલો વિસ્ફોટ કોઈ આતંકી હુમલો કે આતંકી ષડયંત્ર નહતું પરંતુ માત્ર એક અકસ્માત હતો. જે એફએસએલ ટીમ દ્વારા સેમ્પલ લેવા દરમિયાન થયો.
જમ્મુ અને કાશ્મીરના ડીજીપી નલિન પ્રભાતે કાશ્મીરના નૌગામમાં પોલીસ સ્ટેશન પાસે થયેલા વિસ્ફોટ મામલે નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે પોલીસ સ્ટેશન નૌગામની એફઆઈઆર સંખ્યા 162/2025 ની તપાસ દરમિયાન 9 અને 10 નવેમ્બર 2025ના રોજ ફરીદાબાદમાંથી ભારે પ્રમાણમાં વિસ્ફોટક પદાર્થ, રસાયણ અને રીઝેન્ટ જપ્ત કરાયા હતા. આ જપ્તી, અન્ય જપ્તીઓની જેમ પોલીસ સ્ટેશન નૌગામના ખુલ્લા વિસ્તારમાં સુરક્ષિત રીતે રાખવામાં આવી હતી. નિર્ધારિત પ્રક્રિયા હેઠળ જપ્ત થયેલા પદાર્થોના નમૂનાને આગળની ફોરેન્સિક અને રાસાયણિક તપાસ માટે મોકલવાના હતા. જપ્તીનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી આ પ્રક્રિયા છેલ્લા 2 દિવસથી એટલે કે કાલે અને પરમદિવસથી એફએસએલની ટીમ દ્વારા ચાલુ હતી. પદાર્થોની અસ્થિર અને સંવેદનશીલ પ્રકૃતિ હોવાના કારણે, નમૂના લેવાની પ્રક્રિયા અને સંચાલન એફએસએલ ટીમ દ્વારા અત્યંત સાવધાનીપૂર્વક થઈ રહ્યું હતું. જો કે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ રીતે આ દરમિયાન ગઈ કાલે રાતે લગભગ 11.20 કલાકે એક આકસ્મિક વિસ્ફોટ થયો.
તેમણે કહ્યું કે આ ઘટનામાં 9 લોકોના જીવ ગયા છે. એસઆઈએનો એક કર્મી, એફએસએલ ટીમના 3 કર્મીઓ, ક્રાઈમ સીનના 2 ફોટોગ્રાફર, મેજિસ્ટ્રેટ ટીમમાં સામેલ 2 રાજસ્વ અધિકારી અને ટીમ સાથે જોડાયેલો 1 દરજી સામેલ છે. જ્યારે આસપાસના વિસ્તારોના 27 પોલીસકર્મી, 2 રાજસ્વ અધિકારી અને 3 નાગરિક ઘાયલ થયા છે. જેમને તરત હોસ્પિટલ પહોંચાડવામાં આવ્યા. પોલીસ સ્ટેશનની ઈમારતને ખુબ નુકસાન પહોંચ્યું છે અને આસપાસની ઈમારતો પણ પ્રભાવિત થયા છે. આ નુકસાનની માહિતી મેળવવામાં આવી રહી છે. આ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટનાના કારણોની તપાસ થઈ રહી છે. જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસ આ દુખની ઘડીમાં મૃતકોના પરિવારો સાથે છે.
#WATCH | Blast near Nowgam Police Station in J&K last night | Srinagar | J&K DGP Nalin Prabhat says, "During the investigation in FIR 162 of 2025 of PS Nowgam, a huge quantity of explosive substances, chemicals and regents were also recovered from Faridabad on 9th and 10th of… pic.twitter.com/Xs55Nve64t
— ANI (@ANI) November 15, 2025
આતંકી ષડયંત્રનો ઈન્કાર
ડીજીપીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે આ ઘટનામાં કોઈ પણ પ્રકારના આતંકી ષડયંત્ર કે બહાર હસ્તક્ષેપનો કોઈ એંગલ નથી. આ અકસ્માતમાં 9 લોકોના મોત થયા જ્યારે 32 લોકો ઘાયલ થયા છે. હાલ કાટમાળને ખસેડવાનું કામ ચાલુ છે આથી મૃતકો અને ઘાયલોની સંખ્યા વધી શકે છે.
અત્રે જણાવવાનું કે ધડાકા બાદ વિસ્તારમાં હડકંપ મચી ગયો હતો. દક્ષિણી શ્રીનગરમાં વિસ્ફોટની ગૂંજ અનેક કિલોમીટર સુધી સંભળાઈ. થોડી જ વારમાં પોલીસ સ્ટેશનથી જોરદાર આગના ગોળા ઉઠવા લાગ્યા. સૂચના મળતા જ એમ્બ્યુલન્સ અને ફાયરની ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને ઘાયલોને નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
