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તમે સુઈ રહ્યા હતા ત્યારે અચાનક સોનમ વાંગચુકને મળવા પહોંચ્યા જેપી નડ્ડા અને જીતેન્દ્ર સિંહ, શું થઈ મહત્વની ચર્ચા? જાણો

JP Nadda meets Sonam Wangchuk: ભાજપના નેતા જેપી નડ્ડા અને કેન્દ્રીય મંત્રી ડૉ. જીતેન્દ્ર સિંહે હોસ્પિટલમાં દાખલ સોનમ વાંગચુક સાથે મુલાકાત કરી હતી. બંને નેતાઓએ તેમના સ્વાસ્થ્ય વિશે પૂછપરછ કરી અને વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી. મુલાકાત દરમિયાન શું ચર્ચા થઈ અને તેનાથી શું પરિણામ આવી રહ્યું છે તે જાણીએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 22, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:50 AM IST
તમે સુઈ રહ્યા હતા ત્યારે અચાનક સોનમ વાંગચુકને મળવા પહોંચ્યા જેપી નડ્ડા અને જીતેન્દ્ર સિંહ, શું થઈ મહત્વની ચર્ચા? જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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