/તમે સુઈ રહ્યા હતા ત્યારે અચાનક સોનમ વાંગચુકને મળવા પહોંચ્યા જેપી નડ્ડા અને જીતેન્દ્ર સિંહ, શું થઈ મહત્વની ચર્ચા? જાણો

JP Nadda meets Sonam Wangchuk: NEET પેપર લીકનો મુદ્દો હવે ફક્ત વિદ્યાર્થીઓના આક્રોશ સુધી મર્યાદિત રહ્યો નથી, તે એક સંપૂર્ણ રાજકીય મુદ્દો બની ગયો છે. મંગળવારે રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં આ મુદ્દો દિવસભર તોફાનમાં રહ્યો. જંતર-મંતર પર વિદ્યાર્થી અને સંગઠનોના વિરોધ પ્રદર્શન ચાલુ રહ્યા, ત્યારે વિપક્ષી પાર્ટીઓએ સંસદ સંકુલની બહાર સરકાર વિરુદ્ધ ઝુંબેશ શરૂ કરી.
કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી સહિત અનેક વિપક્ષી નેતાઓએ સંસદની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કરીને સરકારને ઘેરી લીધી અને પરીક્ષા પ્રણાલીની પારદર્શિતા પર સવાલ ઉઠાવ્યા. મોડી રાત સુધી રાજધાનીમાં રાજકીય ગતિવિધિઓ તીવ્ર રહી.
આ દરમિયાન, ભૂખ હડતાળ પર રહેલા સામાજિક કાર્યકર સોનમ વાંગચુકની બગડતી તબિયતને કારણે, તેમને મંગળવારે સાંજે દિલ્હીની સફદરજંગ હોસ્પિટલમાંથી ગુરુગ્રામની મેદાંતા હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. તેમને વધુ સારી તબીબી સંભાળ પૂરી પાડવા માટે દિલ્હી હાઈકોર્ટના નિર્દેશ બાદ આ પગલું લેવામાં આવ્યું હતું. કડક સુરક્ષા વચ્ચે, તેમને સાંજે 7:30 વાગ્યે એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા મેદાંતા હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા, જ્યાં તેમને ICU-8માં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
સરકારની વાતચીતના સંકેતો
સોનમ વાંગચુકના હોસ્પિટલ પહોંચ્યાના થોડા સમય પછી, સરકારે પણ વાતચીત શરૂ કરી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કેન્દ્રીય આરોગ્ય પ્રધાન જે.પી. નડ્ડા અને કેન્દ્રીય પ્રધાન જિતેન્દ્ર સિંહ મંગળવારે રાત્રે મેદાંતા હોસ્પિટલ પહોંચ્યા અને સોનમ વાંગચુક સાથે મુલાકાત કરી. બેઠક દરમિયાન ચર્ચા થયેલા મુદ્દાઓ અથવા કોઈ સર્વસંમતિ થઈ છે કે કેમ તે અંગે કોઈ સત્તાવાર માહિતી નથી, પરંતુ બંને કેન્દ્રીય પ્રધાનો વચ્ચેની આ મુલાકાત એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે વિરોધ અને રાજકીય દબાણ સતત વધી રહ્યું છે.
આગળ શું થશે તેના પર નજર
NEET પેપર લીક અંગે દેશભરના વિદ્યાર્થીઓનો ગુસ્સો ઓછો થયો નથી. આ દરમિયાન, વિપક્ષ સંસદથી લઈને શેરીઓ સુધી આ મુદ્દો સતત ઉઠાવી રહ્યો છે. સરકાર અને વિરોધીઓ વચ્ચેની આ વાતચીતના ભાવિ માર્ગ પર બધાની નજર છે. સામાજિક કાર્યકર સોનમ વાંગચુકની સારવાર હવે ગુરુગ્રામની મેદાંતા હોસ્પિટલમાં શરૂ થઈ ગઈ છે.
હોસ્પિટલ વહીવટીતંત્રના જણાવ્યા અનુસાર, તેમની સારવાર આંતરિક દવા એક્સપર્ટ ડૉ. સુશીલા કટારિયાની દેખરેખ હેઠળ કરવામાં આવી રહી છે. હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ, તેમને દિલ્હીની સફદરજંગ હોસ્પિટલથી મેદાંતા રિફર કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં એક્સપર્ટ ડોકટરોની એક ટીમ તેમના સ્વાસ્થ્યનું સતત નિરીક્ષણ કરી રહી છે.
કોર્ટના આદેશ બાદ સફદરજંગ હોસ્પિટલને રજા આપવામાં આવી
સફદરજંગ હોસ્પિટલે જણાવ્યું હતું કે કોર્ટના આદેશ બાદ, સોનમ વાંગચુકને સાંજે 6:40 વાગ્યે રજા આપવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ તેમને વધુ સારવાર માટે મેદાંતા હોસ્પિટલની મેડિકલ ટીમને સોંપવામાં આવ્યા હતા. હોસ્પિટલ દ્વારા જાહેર કરાયેલા એક નિવેદનમાં જણાવાયું હતું કે ડિસ્ચાર્જ સમયે તેમના તમામ મહત્વપૂર્ણ પરિમાણો સ્થિર હતા. જો કે, તેઓ પેન્સિટોપેનિયાથી પીડાય છે, અને તેમનું સીરમ પોટેશિયમ સ્તર 3.4 mEq/L નોંધાયું હતું. તેમની સારવારમાં કોઈ વિક્ષેપ ન પડે તેની ખાતરી કરવા માટે, તેમના તમામ મેડિકલ રિપોર્ટ્સ, ચેકિંગ પેપર અને સારવાર ફાઇલો મેદાંતા ટીમને સોંપવામાં આવી હતી.
28 જૂનથી ભૂખ હડતાળ પર છે સોનમ વાંગચુક
NEET પેપર લીક કેસને લઈને 28 જૂનથી સોનમ વાંગચુક અનિશ્ચિતકાળ માટે ભૂખ હડતાળ પર છે. તેમની તબિયત બગડતા તેમને શરૂઆતમાં સફદરજંગ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. હવે, હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ, તેમની ગુરુગ્રામની મેદાંતા હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે. હોસ્પિટલની આસપાસ સુરક્ષા કડક કરવામાં આવી છે. કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે વિસ્તારમાં વધારાના પોલીસ દળો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.
પત્નીની અરજી પર હાઈકોર્ટે મહત્વપૂર્ણ આદેશ જાહેર કર્યો
સોનમ વાંગચુકને મેદાંતા હોસ્પિટલમાં ટ્રાન્સફર કરવાનો માર્ગ તેમની પત્ની ગીતાંજલિ આંગ્મોની અરજી બાદ મોકળો થયો હતો. તેમણે દિલ્હી હાઈકોર્ટને વાંગચુકને તેમની પસંદગીની હોસ્પિટલમાં સારવાર કરાવવાની મંજૂરી આપવા વિનંતી કરી હતી. સુનાવણી દરમિયાન, હાઈકોર્ટે સ્વીકાર્યું કે વ્યક્તિને તેમની પસંદગીની હોસ્પિટલમાં સારવાર લેવાનો અધિકાર છે. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે આમ કરવું બંધારણના અનુચ્છેદ 19 અને 21 હેઠળ બાંયધરીકૃત મૂળભૂત અધિકારોના રક્ષણ સાથે સુસંગત છે. તેના આધારે, કોર્ટે સોનમ વાંગચુકને તાત્કાલિક મેદાંતા હોસ્પિટલમાં ટ્રાન્સફર કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.