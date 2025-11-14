ચારેબાજુથી પછડાયેલી કોંગ્રેસને આ સીટ પર મળ્યા ખુશખબર! જબરદસ્ત લીડ, ભાજપની સ્થિતિ ખુબ ખરાબ
આજે બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામોની સાથે સાથે કેટલીક પેટાચૂંટણીઓના પરિણામનો પણ દિવસ છે. ચારેબાજુથી પછડાટ ખાતી કોંગ્રેસ માટે તેલંગણાની આ સીટથી સારા સમાચાર આવ્યા છે.
તેલંગણાની જ્યુબિલી હિલ્સ વિધાનસભા સીટ માટે પેટાચૂંટણીનું મતદાન થયું હતું અને આજે મતગણતરી થઈ રહી છે. શરૂઆતના ટ્રેન્ડમાં તેલંગણાની સત્તાધારી કોંગ્રોસ પાર્ટી આગળ છે. અહીં કુલ 58 ઉમેદવારો વચ્ચે મુકાબલો હતો. ચૂંટણી પંચના આંકડાઓ મુજબ જ્યુબિલી હિલ્સ સીટ પર 10માંથી પહેલા ચાર રાઉન્ડની ગણતરી થઈ ચૂકી છે જેમાં કોંગ્રેસના નવીન યાદવ 79634 મતો સાથે સૌથી આગળ છે. તેઓ નજીકના હરિફ ઉમેદવાર કરતા 21 હજાર મતોથી આગળ છે.
ભાજપ પાછળ
બીઆરએસના ઉમેદવાર મગંતી સુનિતા ગોપીનાથ બીજા સ્થાને છે. તેમને અત્યાર સુધીમાં 57962 મત મળ્યા છે. જ્યારે આ તબક્કામાં સુધી ભાજપના દીપક રેડ્ડીને ફક્ત 14243 મત મળ્યા છે અને ત્રીજા નંબરે છે. યુસુફગુડાના કોટલા વિજય ભાસ્કર રેડ્ડી સ્ટેડિયમમાં આકરી સુરક્ષા વ્યવસ્થા વચ્ચે મતગણતરી ચાલુ છે. ચૂંટણી અધિકારીઓએ મતગણતરી માટે 42 ટેબલોની વ્યવસ્થા કરી છે અને સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા 10 રાઉન્ડમાં પૂરી થશે.
જ્યુબિલી હિલ્સ પેટાચૂંટણીનું મતદાન
આ વિધાનસભા બેઠકની પેટાચૂંટણી માટે 11 નવેમ્બરના રોજ મતદાન થયું હતું અને 48.49 ટકા મત પડ્યા હતા. કુલ 194631 મતો પડ્યા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે 99771 પુરુષો અને 94855 મહિલાઓ તથા પાંચ અન્યએ મતદાન કર્યું. આ ઉપરાંત પોસ્ટ દ્વારા મતોની સંખ્યા 101 હતી. આ મતવિસ્તારમાં કુલ 4,01,365 મતદારો છે. જેમાં 2,08,561 પુરુષો, 1,92,779 મહિલાઓ અને 25 અન્ય છે.
ભાજપનો મેજિક તૂટ્યો!
બીઆરએસના વિધાયક મગંતી ગોપીનાથના નિધનના કારણે જ્યુબિલી હિલ્સ વિધાનસભા સીટ પર પેટાચૂંટણીની જરૂર પડી. બીઆરએસએ ગોપીનાથના પત્ની સુનિતાને મેદાનમાં ઉતાર્યા. જેનો સીધો મુકાબલો સત્તાધારી કોંગ્રેસના નવીન યાદવ સાથે છે. આ વખતે હૈદરાબાદના સાંસદ અસદુદ્દીન ઓવૈસીની પાર્ટી એઆઈએમઆઈએમે કોંગ્રેસ ઉમેદવારનું સમર્થન કર્યું છે.
જ્યુબિલી હિલ્સનો રાજકીય ઈતિહાસ
2023માં બીઆરએસના ગોપીનાથે પોતાના નજીકના પ્રતિસ્પર્ધી, કોંગ્રેસ પાર્ટીના મોહમ્મદ અઝરુદ્દીનને 16337 મતોના ફરકથી હરાવીને હેટ્રિક સર્જી હતી. બીઆરએસ ઉમેદવારને 80549 મત મળ્યા. જ્યારે અઝરૂદ્દીનને 64212 મત મળ્યા હતા. ભાજપના દીપક રેડ્ડી 25866 મતો સાથે ત્રીજા સ્થાને રહ્યો. એઆઈએમઆઈએમના ફરાઝુદ્દીન ફક્ત 7848 મતો સાથે ચોથા સ્થાને રહ્યા હતા.
અત્રે જણાવવાનું કે જ્યુબિલી હિલ્સ વિધાનસભા ક્ષેત્રની રચના 2009માં સંયુક્ત આંધ્ર પ્રદેશમાં મતવિસ્તારોના પરિસીમન હેઠળ થયા હતા. 2009માં વિષ્ણુવર્ધન રેડ્ડી કોંગ્રેસમાંથી જીત્યા હતા. જ્યારે મગંતી ગપોીના તેલગંણાની રચના બાદ 2014થી સતત ત્રણ વખત જીતતા રહ્યા. તેમના નિધનના કારણે થયેલી આ પેટાચૂંટણીનું પરિણામ હાલ તો કોંગ્રેસના પક્ષમાં જતું હોવા મળી રહ્યું છે.
