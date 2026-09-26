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સપ્ટેમ્બરમાં જુલાઈ જેવો વરસાદ! અર્નવની અસરથી 14 રાજ્યોમાં તબાહી, આગામી 48 કલાક ભારે

Cyclone Arnab: અર્નવ ચક્રવાતની અસર ઉત્તર પ્રદેશ સહિત અનેક રાજ્યોમાં જોવા મળી રહી છે. પહાડોથી લઈને મેદાની વિસ્તારો સુધી ભારે વરસાદે જનજીવનને સંકટમાં મૂકી દીધુ છે. ઉત્તરપ્રદેશમાં છેલ્લા 48 કલાકથી આકાશમાંથી આફત વરસી રહી છે, જેના કારણે અત્યાર સુધીમાં આશરે 15 લોકોના મોત નિપજ્યા છે. સપ્ટેમ્બરમાં આવેલા પૂરથી માનવી લાચાર બન્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 26, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 08:12 PM IST
સપ્ટેમ્બરમાં જુલાઈ જેવો વરસાદ! અર્નવની અસરથી 14 રાજ્યોમાં તબાહી, આગામી 48 કલાક ભારે

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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