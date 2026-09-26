/સપ્ટેમ્બરમાં જુલાઈ જેવો વરસાદ! અર્નવની અસરથી 14 રાજ્યોમાં તબાહી, આગામી 48 કલાક ભારે

Cyclone Arnab: સપ્ટેમ્બર મહિનો પૂરો થવા જઈ રહ્યો છે, પરંતુ દેશમાં અત્યારે ચોમાસાએ જુલાઈ જેવી રફ્તાર પકડી લીધી છે. દેશના અનેક રાજ્યોમાં ભારે વરસાદને કારણે સ્થિતિ વણસી ગઈ છે. છત્તીસગઢના ધમતરીની તસવીરો અત્યંત ભયાનક છે. સતત વરસાદને કારણે ગંગરેલ ડેમના 14 દરવાજા ખોલી દેવામાં આવ્યા છે. મહાનદીમાં 2.5 લાખ ક્યુસેકથી વધુ પાણી છોડવામાં આવ્યું છે, જેના કારણે આસપાસના વિસ્તારોમાં પૂરનો ખતરો ઊભો થયો છે.
રાયપુરમાં પણ પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ
છત્તીસગઢમાં કુદરત કયા પ્રકોપમાં છે, તેનો અંદાજ રાયપુરમાં પણ પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ખારૂન નદીનું જળસ્તર વધતાં અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. પાડોશી રાજ્ય છત્તીસગઢમાં ભારે વરસાદની અસર મહારાષ્ટ્રના ગઢચિરોલીમાં પણ જોવા મળી રહી છે. જિલ્લાના ભામરાગઢ વિસ્તારમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે, જેના કારણે આશરે 525 લોકોને સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડવામાં આવ્યા છે.
અનેક રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ
અર્નવ વાવાઝોડાની અસરથી ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, છત્તીસગઢ, ઓડિશા અને મહારાષ્ટ્ર સહિત અનેક રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ થઈ રહ્યો છે. બંગાળની ખાડીમાં બનેલું હવામાનનું સિસ્ટમ હવે દક્ષિણ છત્તીસગઢથી ઉત્તર-પૂર્વ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, જેના પગલે રાજસ્થાન અને મધ્ય પ્રદેશ સહિત 14 રાજ્યોમાં એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
48 કલાકથી ભારે વરસાદને કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત
ઉત્તર પ્રદેશમાં તો સ્થિતિ વધુ ભયાનક છે. લખનઉમાં છેલ્લા 48 કલાકથી ભારે વરસાદને કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. આસમાની આફતને જોતા ઉત્તર પ્રદેશ પ્રશાસન એલર્ટ પર છે અને લોકોને બિનજરૂરી રીતે ઘરની બહાર ન નીકળવાની અપીલ કરવામાં આવી રહી છે. રાજ્યના 63 જિલ્લામાં સામાન્ય કરતાં વધુ વરસાદ નોંધાયો છે, જેના પગલે રાહત અને બચાવ કામગીરી તેજ કરી દેવામાં આવી છે.
પ્રકોપથી આશરે 14 રાજ્યો મુશ્કેલીમાં
સપ્ટેમ્બરમાં કુદરતના આ પ્રકોપથી આશરે 14 રાજ્યો મુશ્કેલીમાં છે. ચક્રવાત અર્નવની અસર એવી છે કે ઓડિશામાં પણ ભારે વરસાદ બાદ પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. અહીં બનપુરમાં નદીનું પાણી પુલ પરથી વહી રહ્યું છે. હાલ આ આસમાની આફત વચ્ચે આગામી 48 કલાક સુધી એલર્ટ રહેવું પડશે.