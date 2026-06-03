/9 જૂનનો દિવસ ભારતના રાજકીય ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અક્ષરે લખાશે! PM મોદી નેહરુનો આ રેકોર્ડ તોડશે!

PM Modi News: ભારતના રાજકીય ઇતિહાસમાં 9 જૂનનો દિવસ સુવર્ણ અક્ષરે લખાવા જઈ રહ્યો છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દેશના એવા પ્રથમ વડાપ્રધાન બની જશે, જેઓ લોકશાહી ઢબે ચૂંટાયા બાદ સતત સૌથી લાંબા સમય સુધી આ પદ પર રહ્યા હોય. આ સાથે જ તેઓ સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નેહરુનો વર્ષો જૂનો રેકોર્ડ તોડશે.
આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ બદલ ૧૦ જૂને મળનારી એનડીએ (NDA) શાસિત રાજ્યોના મુખ્યપ્રધાનોની બેઠકમાં એક ખાસ પ્રસ્તાવ પસાર કરીને પીએમ મોદીને અભિનંદન આપવામાં આવશે. આ પ્રસ્તાવ આંધ્ર પ્રદેશના મુખ્યપ્રધાન અને ટીડીપી (TDP)ના વડા એન. ચંદ્રબાબૂ નાયડુ રજૂ કરશે, જેને અન્ય સાથી પક્ષોના નેતાઓ સમર્થન આપશે. આ પ્રસ્તાવમાં પીએમ મોદીની છેલ્લા ૧૨ વર્ષની અપ્રતિમ ઉપલબ્ધિઓનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવશે.
નેહરુ વિરુદ્ધ મોદી
પંડિત જવાહરલાલ નેહરુ આમ તો ૧૫ ઓગસ્ટ, ૧૯૪૭ના રોજ દેશના વડાપ્રધાન બન્યા હતા, પરંતુ દેશની પ્રથમ લોકસભા ચૂંટણી ન થઈ ત્યાં સુધી તેઓ વચગાળાની સરકારના વડા હતા. તેઓ દેશની પ્રથમ સામાન્ય ચૂંટણી બાદ 13 મે, 1952ના રોજ પ્રથમવાર 'ચૂંટાયેલા' વડાપ્રધાન બન્યા હતા. પંડિત નેહરુનો વડાપ્રધાન તરીકેનો કુલ કાર્યકાળ 6,130 દિવસનો છે, પરંતુ તેમાં વચગાળાની સરકારના 1,733 દિવસ પણ સામેલ છે, જે દરમિયાન તેઓ ચૂંટાયેલા વડાપ્રધાન નહોતા.
ચૂંટાયેલા વડાપ્રધાન તરીકેનો બંને નેતાઓનો કાર્યકાળ આ મુજબ છે...
|વડાપ્રધાનનું નામ
|ચૂંટાયેલા પીએમ તરીકેનો કાર્યકાળ
|દિવસોની સંખ્યા
|પંડિત જવાહરલાલ નેહરુ
|૧૩ મે, ૧૯૫૨ થી ૨૭ મે, ૧૯૬૪ (નિધન સુધી)
|૪,૩૯૭ દિવસ (૧૨ વર્ષ, ૧૪ દિવસ)
|નરેન્દ્ર મોદી
|૨૬ મે, ૨૦૧૪ થી શરૂ કરીને (૯ જૂને)
|૪,૩૯૮ દિવસ (૧૨ વર્ષ, ૧૫ દિવસ)
પીએમ મોદીના નામે નોંધાયેલા અન્ય ઐતિહાસિક રેકોર્ડ
નરેન્દ્ર મોદીના નામે માત્ર આ એક જ નહીં, પરંતુ ભારતીય રાજનીતિના અનેક એવા રેકોર્ડ નોંધાયેલા છે જેને તોડવા મુશ્કેલ છે. સૌથી લાંબો સમય પદ પર રહેનાર બિનકોંગ્રેસી વડાપ્રધાન: તેઓ દેશના પ્રથમ એવા બિનકોંગ્રેસી વડાપ્રધાન છે જેઓ આટલો લાંબો સમય પદ પર રહ્યા હોય. આ મામલામાં તેમણે પૂર્વ વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયીના ૨,૨૭૨ દિવસના કાર્યકાળને ઘણો સમય પહેલાં પાછળ છોડી દીધો છે.
પીએમ મોદી સતત ત્રણ લોકસભા ચૂંટણી જીતનારા દેશના એકમાત્ર બિનકોંગ્રેસી વડાપ્રધાન છે. સરકારના વડા તરીકે 9000થી વધુ દિવસ ચૂંટાયેલી સરકારોના વડા (ચીફ ઓફ ગવર્મેન્ટ) તરીકે સતત સૌથી લાંબો કાર્યકાળ ભોગવવાનો અનોખો રેકોર્ડ પણ તેમના નામે છે.
ગુજરાતથી દિલ્હી સુધીની અવિરત સફર
નરેન્દ્ર મોદી 7 ઓક્ટોબર, 2001ના રોજ પ્રથમવાર ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાન બન્યા હતા. ત્યારથી લઈને આજદિન સુધી તેઓ સતત શાસનના વડા તરીકે કાર્યરત છે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે 7 ઓક્ટોબર, 2001 થી 22 મે, 2014થી સીએમ પદે રહ્યા હતા. ત્યારબાદ દેશના વડાપ્રધાન તરીકે 26 મે, 2014 થી અત્યાર સુધી બિરજમાન છે. આમ, મુખ્યમંત્રી અને વડાપ્રધાન એમ બંને પદોને મિલાવીને તેઓ ચૂંટાયેલી સરકારના વડા તરીકે 9000થી પણ વધુ દિવસો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છે, જે ભારતીય લોકશાહીના ઇતિહાસમાં એક અભૂતપૂર્વ સિદ્ધિ છે.