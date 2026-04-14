મોતની થોડી મિનિટો પહેલા દરેક વ્યક્તિ કહે છે આ જ વાત! નર્સે ખોલ્યું એવું રહસ્ય જે તમારું જીવન બદલી નાખશે

Relationship advice from patients: મૃત્યુની નજીક પહોંચેલા દર્દીઓને સૌથી વધુ કઈ વાતનું દુઃખ હોય છે? 'મેરી ક્યુરી' ચેરિટીની નર્સ એશ્લે વુડે અંતિમ ક્ષણોના એ ઊંડા અનુભવો અને શીખ શેર કરી છે જે આપણે આજે જ શીખી લેવી જોઈએ. વાંચો સંપૂર્ણ અહેવાલ અહીં...

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 14, 2026, 03:00 PM IST

Relationship advice from patients: શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે જ્યારે માણસ તેના જીવનના છેલ્લા તબક્કે હોય છે, ત્યારે તેના મગજમાં શું ચાલી રહ્યું હોય છે? શું તેને તેના બેંક બેલેન્સની ચિંતા હોય છે કે અધૂરા રહી ગયેલા ઓફિસના કામની? 'મેરી ક્યુરી' ચેરિટીની એક નર્સે એવું સત્ય શેર કર્યું છે જે તમને અંદરથી હચમચાવી દેશે. મૃત્યુની નજીક પહોંચીને દરેક વ્યક્તિ એક જ નિષ્કર્ષ પર પહોંચે છે અને તેને એ જ વાતોનો પસ્તાવો થાય છે જેને આપણે આજે સામાન્ય ગણીએ છીએ. ચાલો જાણીએ જીવનના એ અનમોલ પાઠ વિશે જે માત્ર એ જ લોકો આપી શકે છે જેમણે મૃત્યુને ખૂબ નજીકથી જોયું છે.

માણસ આખું જીવન દોડધામ, પૈસા કમાવવા અને ભવિષ્યની ચિંતામાં વિતાવી દે છે. પરંતુ જ્યારે અંતિમ સમય આવે છે, ત્યારે દ્રષ્ટિકોણ સંપૂર્ણપણે બદલાઈ જાય છે. કેન્સર સપોર્ટ ચેરિટી 'મેરી ક્યુરી'ની નર્સોએ તેમના દર્દીઓ સાથે વિતાવેલી અંતિમ ક્ષણોના આધારે કેટલીક એવી વાતો શેર કરી છે, જે આપણા બધા માટે એક મોટી ચેતવણી અને શીખ સમાન છે.

શું છે સૌથી મોટો પસ્તાવો?
નર્સ એશ્લે વુડ જે મરણપથારીએ પડેલા દર્દીઓની સંભાળ રાખે છે, તે જણાવે છે કે અંતિમ દિવસોમાં લોકોને એ વાતનું સૌથી વધુ દુઃખ હોય છે કે તેમણે પોતાનું જીવન ખુલીને જીવ્યું નથી. દર્દીઓના જણાવ્યા અનુસાર, તેમણે કામને એટલું મહત્વ આપ્યું કે તેઓ પોતાના પરિવાર સાથે યાદગાર પળો વિતાવવાનું જ ભૂલી ગયા. મોટાભાગના દર્દીઓએ કહ્યું કે, 'કાશ તેમણે લોકોને વહેલા માફ કરી દીધા હોત અને પોતાના દિલની વાત અધૂરી ન છોડી હોત.'

પૈસા નહીં, યાદો મહત્વપૂર્ણ છે
ચેરિટી દ્વારા શેર કરાયેલા આ રિપોર્ટમાં એક મોટી વાત સામે આવી છે. લોકો પોતાની મહેનતની કમાણી 'મુશ્કેલીના સમય' માટે બચાવીને રાખે છે, પરંતુ અંતિમ સમયે તેમને અહેસાસ થાય છે કે તે પૈસાનો ઉપયોગ ખુશીઓ ખરીદવા અને યાદો બનાવવા માટે કરવો જોઈતો હતો. દર્દીઓની સૌથી મોટી શીખ એ જ છે કે ચિંતાને તમારો સમય ચોરવા ન દો અને ક્યારેય ગુસ્સા સાથે ન ઊંઘો.

નર્સોએ એક બીજી રસપ્રદ વાત શેર કરી. તેમના મતે અંતિમ સમયે દર્દીઓ માટે 'સેલ્ફ-કેર' એટલે કે પોતાની સંભાળ રાખવી એ કોઈ દેખાવો નથી, પરંતુ ગરિમા (માન-મર્યાદા) ની વાત હોય છે. પોતાના વાળ વ્યવસ્થિત કરવા અથવા પોતાની મનપસંદ લિપસ્ટિક લગાવવી તેમને એવો અહેસાસ કરાવે છે કે તેઓ હજુ પણ પોતાની ઓળખ જાળવી રહ્યા છે. આ તેમને માનસિક રીતે સારું અનુભવવામાં મદદ કરે છે.

આ જ્ઞાન અને શીખને દુનિયા સુધી પહોંચાડવા માટે લંડનમાં એક ખાસ કેમ્પેઈન લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. કેપિટલ રેડિયોની ડીજે કેમી રોજર્સ તે નર્સોને મળી હતી, જેમણે દર્દીઓ દ્વારા આપવામાં આવેલા આ 'જીવનના પાઠ'ને પ્લેકાર્ડ્સ પર લખીને પ્રદર્શિત કર્યા હતા. આ મુહિમનો ઉદ્દેશ્ય 2 લાખ પાઉન્ડ (આશરે 2.1 કરોડ રૂપિયા) એકઠા કરવાનો છે, જેથી મરણપથારીએ પડેલા દર્દીઓની 8,500 કલાકથી વધુ સેવા કરી શકાય.

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

