8 કરોડની FD, 1.1 કિલો સોનું... દેશના આગામી ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંતની કેટલી છે સંપત્તિ?
Justice Surya Kant Net Worth: જસ્ટિસ સૂર્યકાંતના પરિવાર પાસે આશરે 1.1 કિલો સોનું છે અને લગભગ 6 કિલો ચાંદી છે. જસ્ટિસ સૂર્યકાંતની મોટી પુત્રીના નામે 8 ફિક્સ ડિપોઝિટ છે, જેમાં 34,22,347 રૂપિયા જમા છે. તેમના પીપીએફ ખાતામાં 47,57,322 રૂપિયા છે.
Justice Surya Kant Net Worth: ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) બી.આર. ગવઈએ સોમવારે પોતાના ઉત્તરાધિકારી તરીકે જસ્ટિસ સૂર્યકાંતના નામની ભલામણ કરી છે, આ સાથે જ તેમના માટે દેશના 53મા મુખ્ય ન્યાયાધીશ બનવાનો માર્ગ મોકળો થઈ ગયો છે. કેન્દ્ર સરકાર તરફથી સૂચના મળ્યા બાદ, તેઓ 24 નવેમ્બર 2025ના રોજ પદ સંભાળશે અને 9 ફેબ્રુઆરી 2027 સુધી આ પદ પર રહેશે.
સુપ્રીમ કોર્ટની વેબસાઇટ પરની વિગતો અનુસાર, ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને તેમના પત્ની પાસે કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિ છે. તેમની પાસે લગભગ 8 કરોડ રૂપિયાથી વધુની ફિક્સ ડિપોઝિટ (FDRs) અને આશરે 4.23 કરોડ રૂપિયાની પ્રોવિડન્ટ ફંડ ડિપોઝિટ છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, જસ્ટિસ સૂર્યકાંતના નામ પર કોઈ વાહન નથી, જ્યારે તેમની પત્ની પાસે માત્ર એક વેગનઆર કાર છે.
સુપ્રીમ કોર્ટની વેબસાઇટ અનુસાર, ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને તેમના પરિવારની સંપત્તિ
- ચંદીગઢના સેક્ટર 10માં 1 કનાલનું ઘર
- પંચકુલાના ગોલપુરા ગામમાં લગભગ 13.5 એકર ખેતીલાયક જમીન
- ગુરુગ્રામના સુશાંત લોક-1માં 300 ચોરસ યાર્ડનો પ્લોટ
- ન્યૂ ચંદીગઢના ઇકો સિટી-IIમાં 500 ચોરસ યાર્ડનો પ્લોટ
- નવી દિલ્હીના ગ્રેટર કૈલાશ-Iમાં 285 ચોરસ યાર્ડના ઘરનો ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર અને બેઝમેન્ટ
- ચંદીગઢના સેક્ટર 18-Cમાં 192 ચોરસ યાર્ડનું ઘર
- ગુરુગ્રામના DLF-IIમાં 250 ચોરસ યાર્ડનું ઘર
- હિસારના પેટવાર ગામમાં 12 એકર ખેતીલાયક જમીન અને એક ઘરમાં 1/3 હિસ્સો (પૈતૃક મિલકત)
- હિસાર અર્બન એસ્ટેટ-IIમાં 250 ચોરસ યાર્ડના મકાનમાં 1/3 હિસ્સો (પિતા પાસેથી વારસામાં મળેલ)
જસ્ટિસ સૂર્યકાંતના નામ પર આટલી FD
જસ્ટિસ સૂર્યકાંતના નામ પર 16 ફિક્સ ડિપોઝિટ છે, જેની કુલ રકમ 4,11,22,395 રૂપિયા છે. HUFના નામ પર 15 ફિક્સ ડિપોઝિટ છે, જેની કુલ રકમ 1,92,24,317 રૂપિયા છે. તેમની પત્નીના નામ પર 6 ફિક્સ ડિપોઝિટ છે, જેમાં 1,96,98,377 રૂપિયા જમા છે. તેમની પત્નીના PPF એકાઉન્ટ છે, જેમાં 49,90,733 રૂપિયાનું રોકાણ છે. તેમની પત્નીના GPF એકાઉન્ટમાં 3,74,03,026 રૂપિયા છે.
જસ્ટિસ સૂર્યકાંતના પરિવાર પાસે 1.1 કિલો સોનું
જસ્ટિસ સૂર્યકાંતના પરિવાર પાસે લગભગ 1.1 કિલો સોનું છે. લગભગ 6 કિલો ચાંદી છે. જસ્ટિસ સૂર્યકાંતની મોટી પુત્રીના નામ પર 8 ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ છે. જેમાં 34,22,347 રૂપિયા જમા છે. તેમના પીપીએફ ખાતામાં 47,57,322 રૂપિયા છે. તેમના નામે 100 ગ્રામ સોનું છે. નાની પુત્રી પાસે 7 એફડી છે, જેમાં 25,20,665 રૂપિયા જમા છે. તેમના પીપીએફ ખાતામાં 47,57,322 રૂપિયા જમા છે. તેમની પાસે પણ 100 ગ્રામ સોનું છે.
જસ્ટિસ સૂર્યકાંતે મહર્ષિ દયાનંદ યુનિવર્સિટીમાંથી મેળવી કાયદાની ડિગ્રી
10 ફેબ્રુઆરી 1962ના રોજ હરિયાણાના હિસાર જિલ્લાના પેટવાર ગામમાં એક મધ્યમ વર્ગના પરિવારમાં જન્મેલા જસ્ટિસ સૂર્યકાંતે 1981માં હિસારની સરકારી પીજી કોલેજમાંથી સ્નાતક થયા અને 1984માં રોહતકની મહર્ષિ દયાનંદ યુનિવર્સિટીમાંથી કાયદાની ડિગ્રી મેળવી. તેમણે 1984માં હિસાર જિલ્લા કોર્ટમાં કાયદાની પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી અને 1985માં પંજાબ અને હરિયાણા હાઈકોર્ટ, ચંદીગઢમાં પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી. તેમને બંધારણીય, સેવા અને નાગરિક બાબતોમાં નિષ્ણાત માનવામાં આવે છે અને તેમણે અનેક યુનિવર્સિટીઓ, કોર્પોરેશનો, બેન્કો અને સરકારી સંસ્થાઓના વકીલ રહ્યા છે.
આ પદ પર રહ્યા છે જસ્ટિસ સૂર્યકાંત
7 જુલાઈ 2000ના રોજ તેઓ હરિયાણાના સૌથી યુવા એડવોકેટ જનરલ બન્યા અને માર્ચ 2001માં તેમને સિનિયર એડવોકેટના હોદ્દા પર બઢતી આપવામાં આવી. તેઓ 9 જાન્યુઆરી 2004ના રોજ પંજાબ અને હરિયાણા હાઈકોર્ટના સ્થાયી ન્યાયાધીશ બન્યા. તેમણે રાષ્ટ્રીય કાનૂની સેવા સત્તામંડળ (NALSA)ના ગવર્નિંગ બોડીમાં બે ટર્મ (2007-2011) સુધી સભ્ય તરીકે સેવા આપી અને હાલમાં તેઓ ભારતીય કાયદા સંસ્થા (ILI)ની અનેક સમિતિઓના સભ્ય છે.
તેમને 5 ઓક્ટોબર 2018ના રોજ હિમાચલ પ્રદેશ હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને 24 મે 2019ના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ બન્યા. તેઓ 12 નવેમ્બર 2024થી સુપ્રીમ કોર્ટ કાનૂની સેવા સમિતિના અધ્યક્ષ પણ છે.
સુપ્રીમ કોર્ટના વર્તમાન CJI બીઆર ગવઈ 23 નવેમ્બર 2025ના રોજ નિવૃત્ત થયા પછી ન્યાય મંત્રાલયની પરંપરાગત પ્રક્રિયા અનુસાર જસ્ટિસ સૂર્યકાંતને આગામી મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવશે. તેઓ આ પદ પર લગભગ 14 મહિના સુધી સેવા આપશે.
