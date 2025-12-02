Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

ફરજીયાત નથી, ડિલીટ કરી શકો છો એપ, Sanchar Saathi પર વિવાદ બાદ કેન્દ્રીય મંત્રીનું નિવેદન

Sanchar Saathi:કેન્દ્રીય મંત્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ સંચાર સાથ એપને લગતી ગેરસમજો દૂર કરી છે. તેમણે કહ્યું કે આ એપ સંપૂર્ણપણે વૈકલ્પિક છે. જો તમારે તેને રાખવી હોય તો રાખો, અથવા જો તમારે તેને દૂર કરવી હોય તો રાખો. વિપક્ષ તેના વિશે લોકોને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 02, 2025, 01:09 PM IST

નવી દિલ્હીઃ સંચાર સાથી એપને લઈને શરૂ થયેલા વિવાદ વચ્ચે કેન્દ્રીય મંત્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ સ્પષ્ટતા કરી છે. તેમણે કહ્યું કે આ એપ દ્વારા ન તો કોઈ જાસૂસી કરવામાં આવશે ન તો કોલ મોનિટરિંગ કરવામાં આવશે.

સિંધિયાએ કહ્યુ- 'જો તમે એપનો ઉપયોગ કરવા ઈચ્છો છો તો તેને એક્ટિવેટ કરો, જો નથી ઈચ્છતા તો એક્ટિવેટ કરવાની જરૂર નથી. આ ફરજીયાત નથી. તમે ઈચ્છો તો ફોનમાંથી ડિલીટ પણ કરી શકો છો. તેમણે કહ્યું કે સરકારની જવાબદારી છે કે આ એપ લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવે કારણ કે તેનો ઉદ્દેશ્ય નાગરિકોને છેતરપિંડી, ઓનલાઈન ફ્રોડ અને સાયબર ગુનાઓથી બચાવવાનો છે.'

સિંધિયાએ કહ્યુ કે જ્યારે વિપક્ષ પાસે કોઈ મુદ્દો નથી. તે કંઈકને કંઈક શોધવાનો પ્રયાસ કરે છે, તો અમે તેની મદદ ન કરી શકીએ. અમારૂ કામ ગ્રાહકોની મદદ કરવાનું છે અને તેમની સુરક્ષાની ખાતરી કરવાનું છે. સંચાર સાથી એપ દરેક ગ્રાહકને પોતાની સુરક્ષાની ખાતરી કરવામાં સક્ષમ બનાવે છે. સંચાર સાથી પોર્ટલને 20 કરોડથી વધુ ડાઉનલોડ કરાયું અને એપ 1.5 કરોડથી વધુ ડાઉનલોડ થઈ છે.

— ANI (@ANI) December 2, 2025

પ્રિયંકા ગાંધીએ લગાવ્યો જાસૂસીનો આરોપ
આ પહેલા કોંગ્રેસ સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાએ નવા ફોનમાં સંચાર સાથી એપ પહેલાથી ઈન્સ્ટોલ હોવા સંબંધિત દૂરસંચાર વિભાગના નિર્દેશને લઈને મંગળવારે આરોપ લગાવ્યો કે આ એપ જાસૂસી એપ છે તથા સરકાર દેશને તાનાશાહીમાં બદલવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. દૂરસંચાર વિભાગે મોબાઈલ હેન્ડસેટ નિર્માતાઓ અને આયાતકોને તે ખાતરી કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો કે બધા નવા ફોનમાં છેતરપિંડીની સૂચના આપનાર એપ સંચાર સાથી પહેલાથી ઈન્સ્ટોલ હોવી જોઈએ.

Sanchar Saathi શું છે?
Sanchar Saathi એક સાઈબર સુરક્ષા એપ છે, જેને સરકારે મે 2023માં પોતાના પોર્ટલ બાદ લોન્ચ કરી હતી. જાન્યુઆરી 2024માં તે મોબાઈલ એપ એન્ડ્રોઈડ અને iOS બંને પર આવી ગઈ. તે યૂઝર્સને મોબાઈલ ચોરી, ફેક કોલ, ફેક સીમ, IMEI ફ્રોડ અને મેસેજ સ્કેમથી બચાવવા માટે બનાવવામાં આવી છે. 

આ એપ શું કામ કરે છે?
સંચાર સાથી એપ અનેક પ્રકારની સુરક્ષા સુવિધાઓ આપે છે. જેમ કે...
- ચોરી કે ખોવાયેલા મોબાઈલને સંપૂર્ણ દેશમાં બ્લોક કરી શકે છે. 
- પોલીસ અને એજન્સીઓને ફોનના લોકેશન ટ્રેસ કરવામાં મદદ કરી શકે છે. 
- “Chakshu” ફીચર દ્વારા ફેક કોલ, એસએમએસ કે વોટ્સએપ મેસેજ રિપોર્ટ કરી શકાય છે. 
- તમારા નામ પર કેટલા મોબાઈલ રજિસ્ટર્ડ છે, તે ચેક કરી શકાય છે. 
- “Know Your Mobile (KYM)” ફીચર ફોનની ઓથેન્ટિસિટી જણાવે છે કે  ફોન નકલી છે કે અસલી. 

Jyotiraditya Scindia priyanka gandhi Sanchar Saathi app

