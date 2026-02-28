Prev
આંધ્ર પ્રદેશ: કાકિનાડામાં ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં ભીષણ આગમાં 20 લોકો જીવતા હોમાયા, આજુબાજુના ખેતરોમાં ઉછળીને પડી લાશો

દક્ષિણ ભારતના આંધ્ર પ્રદેશ રાજ્યમાં કાકિનાડા જિલ્લામાં એક ફટાકડા બનાવતી ફેક્ટરીમાં આગ લાગતા 20 લોકોના જીવ ગયા છે. ઘટના સમયે અનેક મજૂર ત્યાં કામ કરતા હતા. જેમાંથી મોટાભાગની મહિલાઓ હોવાનું કહેવાય છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 28, 2026, 05:40 PM IST
  • આંધ્ર પ્રદેશના કાકિનાડાના વેતલાપલેમમાં ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં ભીષણ આગ
  • ફટાકડા બનાવતી વખતે થયો ધડાકો અને પછી આગ લાગી
  • 20 જેટલા મજૂરોના મોત થયા, મૃત્યુઆંક વધવાની આશંકા

આંધ્ર પ્રદેશના કાકિનાડા જિલ્લામાં આજે સૂર્યા શ્રી ફાયર વર્ક્સ નામની ફટાકડા બનાવવાની ફેક્ટરીમાં ભીષણ આગ લાગતા 18 લોકોના મોત થયા છે. જિલ્લા કલેક્ટર એન્ડ મેજિસ્ટ્રિટ સમગિલિ શન મોહને તેની પુષ્ટિ કરી છે. ઘટના સમયે ફેક્ટરીમાં અનેક મજૂરો કામ કરતા હતા અને મોટાભાગની મહિલાઓ હોવાનું કહેવાય છે. આ વિસ્ફોટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે મૃતદેહો આજુબાજુના ખેતરોમાં પડ્યા. અનેક લોકો આ અકસ્માતમાં ઘાયલ પણ થયા છે. જેમાથી કેટલાકની સ્થિતિ ગંભીર છે. જેમને નજીકની હોસ્પિટલોમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. 

ફટાકડા બનાવતી વખતે થયો ધડાકો?
એવું કહેવાય છે કે ફટાકડા બનાવતી વખતે મોટો ધડાકો થયો અને પછી આગ લાગી. મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુએ આ અંગે જાણકારી માંગી છે અને તેમણે આ દુર્ઘટનાનો ભોગ બનેલા લોકો માટે દુખ વ્યક્ત કર્યું છે. તેમણે મંત્રીઓ અને સીનિયર અધિકારીઓને તરત ઘટનાસ્થળે પહોંચવાના પણ આદેશ આપ્યા. ત્યાં ચાલે રહેલા બચાવ અને રાહત કાર્યોની પણ સમીક્ષા કરી. 

અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ આ ધડાકો વેતલાપલેમમાં આવેલી એક ફટાકડા બનાવતી ફેક્ટરીમાં થયો. ધડાકા વખતે 20થી વધુ મજૂરો કામ કરતા હતા. ફટાકડા બનાવતી વખતે જ ધડાકો થયો જેના કારણે આગ લાગી. 

સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યાં મુજબ આ વિસ્ફોટ બપોરે 2 વાગ્યાની આસપાસ થયો હતો. ધડાકો એટલો ભીષણ હતો કે તેનો અવાજ 5 કિમી દૂર સુધી સંભળાયો હતો. ત્યારબાદ ગ્રામીણો ત્યાં પહોંચ્યા અને ઘાયલોને હોસ્પિટલ ખસેડવાનું શરૂ કર્યું હતું. પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે ધડાકાના કારણે લાશો આજુબાજુના ખેતરોમાં ઉછળીને પડી. મંજર ખુબ જ ડરામણો હતો. પોલીસે નજીકના ખેતરોમાં વિખરાયેલા શરીરના ભાગોની ભાળ માટે ડ્રોન તૈનાત કર્યા છે. રાજ્યના ગૃહમંત્રી વંગાલપુડી અનીતાએ મૃતકોની સંખ્યા વધી શકે તેવી આશંકા વ્યક્ત કરી છે. કારણ કે કેટલાક ઘાયલોની હાલત ખુબ ગંભીર છે. 

