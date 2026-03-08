Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaબાંગ્લાદેશમાં રાક્ષસના મુખૌટા પહેરીને હિન્દુ મંદિરમાં કર્યો હુમલો; પૂજા દરમિયાન બોમ્બ ફેંકીને ફરાર

બાંગ્લાદેશમાં રાક્ષસના મુખૌટા પહેરીને હિન્દુ મંદિરમાં કર્યો હુમલો; પૂજા દરમિયાન બોમ્બ ફેંકીને ફરાર

Bangladesh Kali Temple Attack: બાંગ્લાદેશમાં કાલી મંદિરમાં પૂજા દરમિયાન માસ્ક પહેરેલા હુમલાખોરોએ વિસ્ફોટકોથી હુમલો કર્યો હતો. આ સમગ્ર ઘટના મંદિરમાં લગાવેલા સીસીટીવી કેમેરામાં રેકોર્ડ થઈ ગઈ હતી, જેના કારણે પોલીસ તપાસ શરૂ થઈ ગઈ હતી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 08, 2026, 06:38 PM IST

Trending Photos

બાંગ્લાદેશમાં રાક્ષસના મુખૌટા પહેરીને હિન્દુ મંદિરમાં કર્યો હુમલો; પૂજા દરમિયાન બોમ્બ ફેંકીને ફરાર

Bangladesh Kali Temple Attack: બાંગ્લાદેશમાં એક કાલી મંદિરમાં પૂજા દરમિયાન કેટલાક માસ્ક પહેરેલા હુમલાખોરોએ બોમ્બથી હુમલો કર્યો હતો. આ ઘટના મંદિરમાં લગાવેલા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ હતી, જેના પછી સમગ્ર વિસ્તારમાં ભય અને તણાવનું વાતાવરણ હતું. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે ભક્તો મંદિરમાં પ્રાર્થના કરી રહ્યા હતા. 

આ દરમિયાન, ચહેરા પર રાક્ષસી માસ્ક પહેરેલા કેટલાક લોકો મંદિર પરિસર પાસે પહોંચ્યા, એક થેલીમાં બોમ્બ મૂકીને ભાગી ગયા. અચાનક, આરતી દરમિયાન જોરદાર વિસ્ફોટ થયો. વિસ્ફોટનો અવાજ સાંભળીને મંદિરમાં હાજર લોકોમાં ગભરાટ ફેલાઈ ગયો અને લોકો પોતાનો જીવ બચાવવા માટે અહીં-ત્યાં દોડવા લાગ્યા.

Add Zee News as a Preferred Source

Priest Keshab Chakraborty was critically injured and rushed to Cumilla Medical College Hospital. Locals say the same temple was attacked during Durga Puja in… pic.twitter.com/5Cw0xxMCIH

— AnuPAma (@IAnupamaa) March 7, 2026

આ ઘટના CCTV માં રેકોર્ડ થઈ
સીસીટીવી ફૂટેજમાં હુમલાખોરોની કૃત્ય કેદ થઈ ગઈ છે. વીડિયોમાં માસ્ક પહેરેલા માણસો મંદિરની નજીક આવતા દેખાય છે અને થોડી વાર પછી બોમ્બ ભરેલી બેગ છોડીને જતા રહે છે. પોલીસ હવે આ વીડિયોના આધારે શંકાસ્પદોની ઓળખ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, ઘટના સમયે મંદિરમાં પ્રાર્થના ચાલી રહી હતી અને ઘણા ભક્તો હાજર હતા. અચાનક થયેલા વિસ્ફોટથી લોકો ગભરાઈ ગયા. જ્યારે રાહતની વાત છે કે હુમલામાં કોઈને ગંભીર ઈજા થઈ નથી, તો મંદિર સંકુલને નજીવું નુકસાન થયું છે.

ઘટનાની તપાસ કરી રહેલી પોલીસ
ઘટનાની માહિતી મળતાં પોલીસ અને સુરક્ષા દળો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. પોલીસે વિસ્તારને ઘેરી લીધો અને સ્થાનિકોની પૂછપરછ શરૂ કરી. અધિકારીઓ કહે છે કે હુમલાખોરોની ઓળખ કરીને ટૂંક સમયમાં ધરપકડ કરવામાં આવશે. પોલીસ કહે છે કે સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને શંકાસ્પદોની શોધ ચાલી રહી છે. વધુ ઘટનાઓને રોકવા માટે આસપાસના વિસ્તારોમાં સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે. 

બાંગ્લાદેશમાં, તાજેતરના વર્ષોમાં મંદિરો અને ધાર્મિક સ્થળો પર હુમલાની ઘણી ઘટનાઓ નોંધાઈ છે, જેના કારણે લઘુમતી સમુદાયોમાં ચિંતા વધી છે. અહેવાલો દર્શાવે છે કે વિવિધ વિસ્તારોમાં તોડફોડ અને મંદિરો પર હુમલાની ઘટનાઓ નોંધાઈ છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Bangladesh Kali Temple AttackBangladesh Temple BlastCrude Bomb AttackKali Mandir BangladeshBangladesh CCTV Attack

Trending news