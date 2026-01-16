'આજે મારું ઘર તૂટ્યું છે, કાલે તારું ઘમંડ તૂટશે', નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં સાચી સાબિત થઈ કંગનાની ભવિષ્યવાણી, જુઓ Viral Video
Kangana Viral Video: મહારાષ્ટ્ર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીના પરિણામો ભાજપ માટે જંગી વિજય દર્શાવે છે. ભાજપ બીએમસીમાં પણ પ્રભુત્વ ધરાવે છે, અને કંગના રનૌતનો 2020માં ઉચ્ચારવામાં આવેલો શ્રાપ વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
Kangana Viral Video: મહારાષ્ટ્ર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીના પરિણામો આજે જાહેર થયા છે, અને ભાજપના મહાયુતિ ગઠબંધનનું વર્ચસ્વ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. બૃહન્મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC)માં ભાજપ 79 બેઠકો પર આગળ છે. પરિણામે, શિવસેના અને તેના સાથી પક્ષોને નિરાશાનો સામનો કરવો પડ્યો છે. કંગના રનૌતનો શ્રાપ, જે તેણે પોતાનું ઘર તોડી પાડ્યા પછી ઉચ્ચાર્યો હતો, તે સાકાર થતો દેખાય છે.
જ્યારે તેનું ઘર તોડી પાડવામાં આવ્યું, ત્યારે તેણે ગુસ્સાથી શાપ આપ્યો હતો કે, આજે મારું ઘર તુટ્યું છે, પણ કાલે, ઉદ્ધવ ઠાકરે, તારો ઘમંડ નષ્ટ થશે. હવે, બીએમસી ચૂંટણીના પરિણામોમાં કંગનાનો આ શ્રાપ સાકાર થતો દેખાય છે.
કંગનાએ કેમ શ્રાપ આપ્યો હતો?
2020માં, બીએમસીએ કંગના રનૌતના બંગલા અને તેના પ્રોડક્શન હાઉસ, મણિકર્ણિકા પ્રોડક્શન હાઉસને બુલડોઝરથી તોડી પાડ્યું, ઇમારતને ગેરકાયદેસર જાહેર કરી. આનાથી વ્યાપક હોબાળો થયો, અને મામલો કોર્ટ સુધી પણ પહોંચ્યો. તે સમયે, શિવસેના બીએમસીમાં સત્તા પર હતી, અને કંગના નિશાન પર હતી. આ નિર્ણય રાજકીય બદલો લેવા તરીકે લેવામાં આવ્યો હતો, અને પરિણામે કંગનાને મોટું નુકસાન થયું.
જોકે, કંગના ચૂપ રહી અને ઉદ્ધવ ઠાકરેને ઠપકો આપ્યો. તેણીએ આગળ ટિપ્પણી કરી કે, "ઉદ્ધવ ઠાકરે, શું તમને લાગે છે કે તમે ફિલ્મ માફિયાઓ સાથે મારું ઘર તોડીને મારા પર બદલો લીધો છે? આજે મારું ઘર તુટ્યું છે, કાલે તારૂ અભિમાન તૂટી જશે. યાદ રાખો, સમયનું ચક્ર હંમેશા એકસરખું રહેતું નથી, અને મને લાગે છે કે તમે મારા પર મોટો ઉપકાર કર્યો છે. મને ખબર હતી કે કાશ્મીરી પંડિતોએ શું સહન કર્યું હશે, અને આજે મેં તેનો અનુભવ કર્યો છે." આજે, હું આ દેશને વચન આપું છું કે હું ફક્ત અયોધ્યા પર જ નહીં પરંતુ કાશ્મીર પર પણ ફિલ્મ બનાવીશ અને મારા દેશવાસીઓને જાગૃત કરીશ કારણ કે મને ખબર હતી કે આ આપણી સાથે થશે, પરંતુ મારી સાથે જે બન્યું તેનો કોઈ અર્થ છે, કોઈ મહત્વ છે. ઉદ્ધવ ઠાકરે, સારું થયું કે આ ક્રૂરતા મારી સાથે થઈ કારણ કે તેનો કોઈ અર્થ છે... જય હિંદ, જય મહારાષ્ટ્ર.' હવે, કંગનાનું નિવેદન ફરી એકવાર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યું છે, અને લોકો કહી રહ્યા છે કે તેનો શ્રાપ સાચો પડ્યો છે.
મહારાષ્ટ્ર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ચૂંટણીમાં કારમી હાર
મહારાષ્ટ્ર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ચૂંટણીમાં શિવસેનાને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. મહાયુતિએ મહારાષ્ટ્રમાં 29 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોમાંથી 25 પર જીત મેળવી છે. તે બીએમસીમાં પણ પ્રચંડ વિજય તરફ આગળ વધી રહી છે અને ઉજવણી કરી રહી છે.
આ દરમિયાન, મુંબઈ ભાજપ કાર્યાલયમાં કાર્યકરોને સંબોધતા મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે કહ્યું કે, આ મહાયુતિ માટે એક ભવ્ય વિજય છે. આ પીએમ મોદીના વિકાસ એજન્ડાનો વિજય છે. અમે દરેક શહેરમાં પરિવર્તન લાવીશું.
આ દરમિયાન, ઠાકરે બંધુઓને બીએમસીમાં પરાજયનો સામનો કરવો પડ્યો છે. તેઓ ભાજપ-શિવસેના (શિંદે)ની આગેવાની હેઠળની મહાયુતિથી પાછળ છે. ભાજપ-શિવસેના ગઠબંધન બીએમસીમાં મજબૂત લીડ જાળવી રાખી છે.
