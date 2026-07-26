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Kargil Vijay Diwas 2026: હાડ થીજવતી ઠંડીમાં પણ અડગ હતા ભારતના વીર યોદ્ધાઓ, કેવી રીતે શરૂ થયું હતું આ યુદ્ધ?

Kargil War 1999 Vijay Diwas: દર વર્ષે 26 જુલાઈના રોજ કારગિલ વિજય દિવસ 'ઓપરેશન વિજય'ના બહાદુર સૈનિકોના સાહસ, બલિદાન અને અતૂટ સંકલ્પના સન્માન રૂપે મનાવવામાં આવે છે. આ કારગિલ યુદ્ધમાં ભારતની ઐતિહાસિક જીતની યાદ અપાવે છે અને રાષ્ટ્રની સાર્વભૌમત્વની રક્ષા કરનારી ભાવનાની ઉજવણી કરે છે. આ પ્રસંગ કારગિલના અમીટ વારસાને પણ પ્રતિબિંબિત કરે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 26, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 06:09 PM IST
Kargil Vijay Diwas 2026: હાડ થીજવતી ઠંડીમાં પણ અડગ હતા ભારતના વીર યોદ્ધાઓ, કેવી રીતે શરૂ થયું હતું આ યુદ્ધ?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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