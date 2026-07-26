/Kargil Vijay Diwas 2026: હાડ થીજવતી ઠંડીમાં પણ અડગ હતા ભારતના વીર યોદ્ધાઓ, કેવી રીતે શરૂ થયું હતું આ યુદ્ધ?

Kargil Vijay Diwas 2026 History: કારગિલના 80 થી 90 ડિગ્રી વાળી દુર્ગમ પહાડો, જ્યાં શ્વાસ લેવો પણ મુશ્કેલ અને હાડ થીજવતી માઇનસ 10 થી 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઠંડી... તે પરિસ્થિતિઓમાં પણ ભારતના બહાદુર સપૂતો દુશ્મન દુશ્મન સેનાને લલકારી રહ્યા હતા. આજથી 27 વર્ષ પહેલાં ભારતના વીર યોદ્ધાઓએ અદમ્ય સાહસનો પરિચય આપતા પાકિસ્તાની ઘૂસણખોરોને ખદેડીને ફરી એકવાર કારગિલના બરફથી ઢંકાયેલા શિખરો પર ત્રિરંગો લહેરાવ્યો હતો. 26 જુલાઈનો દિવસ ભારતીય ઇતિહાસમાં એક સુવર્ણ અને ગર્વિત પ્રકરણ તરીકે અંકિત છે. દેશ તે વીર યોદ્ધાઓના સાહસ, બલિદાન અને સમર્પણને ક્યારેય ભૂલી શકશે નહીં.
દેશના યુવાનોએ કારગિલ દિવસના ઇતિહાસથી વાકેફ હોવું જોઈએ. યુપીએસસી, એસએસસી, બેન્ક, રેલવે જેવી સરકારી નોકરીની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે જનરલ નોલેજ (GK)માં પણ કારગિલ યુદ્ધ સંબંધિત પ્રશ્નો વારંવાર પૂછવામાં આવે છે. ચાલો જાણીએ કે, કારગિલ યુદ્ધ ક્યારે અને કેવી રીતે શરૂ થયું હતું?
કારગિલ વિજય દિવસ કેમ મનાવવામાં આવે છે?
26 જુલાઈ 1999નો દિવસ ભારતીય ઇતિહાસમાં એક ગૌરવપૂર્ણ પ્રકરણ તરીકે નોંધાયેલ છે. આ દિવસે જ ભારતીય સેનાએ અદમ્ય સાહસનો પરિચય આપતા જમ્મુ-કાશ્મીરના કારગિલના તે વિસ્તારો પર ફરીથી કબજે કર્યો હતો, જેના પર પાકિસ્તાની સૈનિકો અને આતંકવાદીઓએ ઘૂસણખોરી કરીને કબ્જો કરી લીધો હતો. 'ઓપરેશન વિજય'ની અભૂતપૂર્વ સફળતાનું પ્રતીક આ દિવસ દર વર્ષે 26 જુલાઈએ કારગિલ દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવે છે.
કારગિલ યુદ્ધ કેવી રીતે શરૂ થયું હતું?
કારગિલ યુદ્ધની શરૂઆત યુદ્ધના 28 વર્ષ પહેલાં તે જ વખતે થઈ ગઈ હતી, જ્યારે ભારતની મદદથી બાંગ્લાદેશ અસ્તિત્વમાં આવ્યું હતું. 1971ના યુદ્ધમાં ભારતીય સૈનિકોએ પાકિસ્તાની સેનાને ઘૂંટણિયે લાવીને હાર સ્વીકારવા મજબૂર કરી દીધી હતી. તે યુદ્ધમાં હારનો બદલો લેવા માટે પાકિસ્તાની સેનાએ સિયાચિન ગ્લેશિયરનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો અને ગ્લેશિયર પર અધિકાર કબ્જો કરવાની કોશિશ કરી. ત્યારે બન્ને દેશો વચ્ચે તણાવ વધ્યો, જેણે 1999ના કારગિલ યુદ્ધને જન્મ આપ્યો.
જો કે, બન્ને દેશો વચ્ચે તણાવ ઓછો કરવાની કોશિશ થઈ અને ફેબ્રુઆરી 1999માં બન્ને દેશોએ ઐતિહાસિક 'લાહોર ઘોષણાપત્ર' પર હસ્તાક્ષર કર્યા. પરંતુ શાંતિ કરાર છતાં પાકિસ્તાની સેના અને આતંકવાદીઓએ વિશ્વાસઘાતના કૃત્યમાં જમ્મુ-કાશ્મીરના કારગિલની લાઈન ઓફ કંટ્રોલ (LoC)નું ઉલ્લંઘન કરીને કબ્જો કરી લીધો. ભારતને મે 1999માં આ ઘૂસણખોરીની જાણી થઈ અને ભારતીય સેનાએ ઓપરેશન વિજય લોન્ચ કર્યું.
ઓપરેશન વિજય 1999 મેથી જુલાઈ 1999 સુધી ચાલ્યું
મે 1999થી શરૂ થયેલું ઓપરેશન વિજય જુલાઈ 1999 સુધી ચાલ્યું. આ દરમિયાન અત્યંત મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓ અને હાડ થીજવતી ઠંડી છતાં ભારતીય સૈનિકોએ બહાદુરીથી દુશ્મનનો સામનો કર્યો. આ ત્રણ મહિનાના યુદ્ધમાં આપણા દેશના 527 સૈન્ય અધિકારીઓ અને જવાનો શહીદ થયા. આખરે 26 જુલાઈ 1999ના રોજ ભારતીય વીર સપૂતોએ પાકિસ્તાની સેનાને સંપૂર્ણપણે ખદેડી દીધી અને કારગિલની ચોટી પર ત્રિરંગો લહેરાવવામાં આવ્યો.