/Kargil Vijay Diwas : કહાની ઓપરેશન સફેદ સાગરની, જેણે કારગિલ યુદ્ધમાં ભજવી હતી મુખ્ય ભૂમિકા

Kargil Vijay Diwas : જેમ કારગિલ યુદ્ધ દરમિયાન ભારતીય સેનાએ જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, તેવી જ રીતે ભારતીય વાયુસેનાના 'ઓપરેશન સફેદ સાગર'એ પણ એટલો જ નિર્ણાયક ભાગ ભજવ્યો હતો. 26 મે, 1999ના રોજ શરૂ કરાયેલા આ ઓપરેશને આપણી સેનાને પર્વતીય વિસ્તારમાં છુપાયેલા પાકિસ્તાની સૈનિકો અને ઘૂસણખોરોની વ્યૂહરચનાને તોડી પાડવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી.
'ઓપરેશન સફેદ સાગર' કેમ પડકારજનક હતું ?
કારગિલ સેક્ટરમાં પાકિસ્તાની ઘૂસણખોરોએ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ NH-1Aને પર નજર રાખવા માટેની અનેક સ્ટ્રેટેજીક ટેકરીઓ પર કબજો કર્યો હતો. તેથી ભારતીય વાયુસેનાને ભારતીય સેનાના 'ઓપરેશન વિજય' માટે હવાઈ સહાય પૂરી પાડવા માટે તૈનાત કરવામાં આવી હતી. જોકે, આ મિશન ખૂબ જ સરળ નહોતું. લગભગ 18,000 ફૂટની ઊંચાઈએ ઓછા ઓક્સિજન લેવલ અને કઠોર હવામાન વચ્ચે અને નિયંત્રણ રેખા (LoC) પાર ન કરવાના કડક નિર્દેશોનું પાલન કરીને, ભારતીય વાયુસેનાએ અત્યંત સટીક હુમલા કર્યા. આ ઓપરેશનને 'સફેદ સાગર' નામ આપવામાં આવ્યું હતું, કારણ કે સમગ્ર ઓપરેશનલ વિસ્તાર બરફથી ઢંકાયેલો હતો.
ભારતીય વાયુસેના દ્વારા દુશ્મન બંકરો પર સટીક બોમ્બમારો
ભારતીય સેનાને શરૂઆતમાં પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો હોવા છતાં ટૂંક સમયમાં વ્યૂહરચના સુધારવામાં આવી. નોંધનીય છે કે, જૂન 1999માં ભારતીય વાયુસેનાએ દુશ્મન બંકરો, કમાન્ડ પોસ્ટ્સ અને સપ્લાય ડમ્પ પર સટીક બોમ્બમારો કરવા માટે મિરાજ-2000 ફાઇટર જેટનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ટાઇગર હિલ, ટોલોલિંગ અને અન્ય મુખ્ય શિખરો પરના આ હુમલાઓએ પાકિસ્તાની સ્થાનોને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું.
'ઓપરેશન સફેદ સાગર' એ સાબિત કર્યું કે ભારતીય વાયુસેના સૌથી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં પણ ચોક્કસ અને અસરકારક કામગીરી કરવા સક્ષમ છે. આ કામગીરીએ કારગિલ યુદ્ધમાં ભારતની જીત સુનિશ્ચિત કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી, પરંતુ ભારતીય લશ્કરી વ્યૂહરચના, સટીક પ્રહાર કરવાની ક્ષમતાઓ અને હવાઈ યુદ્ધને નવી દિશા પણ આપી હતી. ઓપરેશન સફેદ સાગર હજુ પણ ભારતીય વાયુસેનાના સૌથી સફળ અને ઐતિહાસિક કામગીરીમાં ગણાય છે.
ભારત આજે કારગિલ વિજય દિવસ ઉજવી રહ્યું છે
આપણો દેશ આજે 26 જુલાઈના રોજ કારગિલ વિજય દિવસ ઉજવી રહ્યો છે. આ દિવસ 1999ના કારગિલ યુદ્ધમાં ભારતીય સેનાના પાકિસ્તાન પરના ઐતિહાસિક વિજયની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે અને આપણા બહાદુર સૈનિકો દ્વારા આપવામાં આવેલા સર્વોચ્ચ બલિદાનનું સન્માન કરે છે. 1999માં લગભગ 60 દિવસ સુધી ચાલેલા કારગિલ યુદ્ધ પછી 26 જુલાઈના રોજ ભારતે પાકિસ્તાન પર વિજય મેળવ્યો હતો. કારગિલ વિજય દિવસ નિમિત્તે પીએમ મોદીએ બહાદુર સૈનિકોની બહાદુરીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી, જ્યારે રાજનાથ સિંહે દ્રાસમાં કારગિલ યુદ્ધના શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી.