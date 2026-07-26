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'દિલ માંગે મોર' થી લઈને તોલોલિંગ વિજય સુધી... કારગિલ યુદ્ધના તે રિયલ હીરો, જેમને ત્રિરંગો લહેરાવી અને પાકિસ્તાનને ચટાડી ધૂળ

Kargil Vijay Diwas Special: 1999ના કારગિલ યુદ્ધમાં, ભારતીય વીરોએ શૂન્યથી નીચે ટેમ્પરેચર અને દુર્ગમ પર્વતો વચ્ચે અદમ્ય હિંમત દર્શાવી હતી. કેપ્ટન વિક્રમ બત્રા, સૌરભ કાલિયા, મનોજ પાંડે અને યોગેન્દ્ર યાદવ જેવા બહાદુર યોદ્ધાઓના સર્વોચ્ચ બલિદાન અને બહાદુરીને કારણે, ભારતે ટોલોલિંગ અને ટાઇગર હિલ પર ત્રિરંગો લહેરાવ્યો અને કારગિલ યુદ્ધમાં પાકિસ્તાનને ધુળ ચટાવી. ચાલો કારગિલ યુદ્ધના આ અમર નાયકોની વાર્તાઓ જાણીએ.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 26, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:20 AM IST
'દિલ માંગે મોર' થી લઈને તોલોલિંગ વિજય સુધી... કારગિલ યુદ્ધના તે રિયલ હીરો, જેમને ત્રિરંગો લહેરાવી અને પાકિસ્તાનને ચટાડી ધૂળ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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