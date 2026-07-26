'દિલ માંગે મોર' થી લઈને તોલોલિંગ વિજય સુધી... કારગિલ યુદ્ધના તે રિયલ હીરો, જેમને ત્રિરંગો લહેરાવી અને પાકિસ્તાનને ચટાડી ધૂળ

Kargil Vijay Diwas Special: 1999માં, જ્યારે પાકિસ્તાને વિશ્વાસઘાત કરીને કારગિલના બરફથી ઢંકાયેલા શિખરો પર કબજો કર્યો, ત્યારે ભારતના બહાદુર પુત્રોએ પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂકીને દુશ્મનને ભગાડી દીધા. શૂન્યથી નીચે તાપમાન અને દુર્ગમ પર્વતો વચ્ચે લડાયેલા આ યુદ્ધે ભારતીય વીરોની અદમ્ય હિંમત અને બલિદાનની વાર્તાઓ લખી જે આજે પણ દરેક ભારતીયને ગર્વથી ભરી દે છે. ચાલો કારગિલ યુદ્ધના અમર નાયકોની વાર્તાઓ વિશે જાણીએ, જેમના કારણે ભારતે ટોલોલિંગથી ટાઇગર હિલ સુધી વિજયનો ધ્વજ લહેરાવ્યો હતો.
કેપ્ટન વિક્રમ બત્રા: "યે દિલ માંગે મોર" સૂત્ર
કારગિલ યુદ્ધના સૌથી લોકપ્રિય નાયકોમાંના એક, કેપ્ટન વિક્રમ બત્રા "શેર શાહ" તરીકે જાણીતા હતા. પોઈન્ટ 5140 પર કબજો કર્યા પછી, જ્યારે તેમણે "યે દિલ માંગે મોર" કોડવર્ડ બોલ્યો, ત્યારે આખો દેશ તેમનો પ્રશંસક બની ગયો. ત્યારબાદ, પોઈન્ટ 4875 પરના મુશ્કેલ ચઢાણ દરમિયાન, કેપ્ટન બત્રા એક ઘાયલ સાથી અધિકારીને બચાવતા શહીદ થયા. મરણોત્તર પરમવીર ચક્રથી સન્માનિત, બત્રાની શહાદત આજે પણ યુવાનો માટે એક મહાન પ્રેરણા છે.
કેપ્ટન સૌરભ કાલિયા: પાકિસ્તાનની બર્બરતા સામે ન નમ્યો તે ભારતનો પુત્ર
22 વર્ષીય કેપ્ટન સૌરભ કાલિયા કારગિલ આક્રમણની જાણ કરનાર પ્રથમ અધિકારી હતા. કાકરાસર વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ દરમિયાન પાકિસ્તાની સેના દ્વારા તેમના પાંચ સાથીઓ સાથે પકડાયેલા કેપ્ટન કાલિયાને અઠવાડિયા સુધી અમાનવીય ત્રાસ આપવામાં આવ્યો. જો કે, તેમણે દેશની સુરક્ષા સંબંધિત એક પણ રહસ્ય દુશ્મન સમક્ષ જાહેર કર્યું નહીં. તેમના સર્વોચ્ચ બલિદાનથી દેશભરમાં આક્રોશ અને દેશભક્તિની લહેર ફેલાઈ ગઈ.
કેપ્ટન મનોજ કુમાર પાંડે: "જો મૃત્યુ મારા માર્ગમાં આવશે, તો હું તેને પણ મારી નાખીશ."
બટાલિક સેક્ટરમાં ખાલુબાર ટેકરીઓ પર દુશ્મન બંકરોનો નાશ કરનાર કેપ્ટન મનોજ કુમાર પાંડેની બહાદુરી ઇતિહાસના પાનામાં અંકિત છે. ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હોવા છતાં, તેમણે એકલા હાથે અનેક દુશ્મન બંકરોનો નાશ કર્યો. મરણોત્તર પરમવીર ચક્રથી સન્માનિત કેપ્ટન મનોજે પોતાની ડાયરીમાં લખ્યું કે, જો મારી માતૃભૂમિનું રક્ષણ કરતા પહેલા મૃત્યુ મારા માર્ગમાં આવશે, તો હું શપથ લઉં છું કે હું મૃત્યુને પણ મારી નાખીશ.
સુબેદાર મેજર યોગેન્દ્ર સિંહ યાદવ: 15 ગોળીઓ વાગવા છતાં ટાઈગર હિલ પર ત્રિરંગો લહેરાવ્યો
19 વર્ષની ઉંમરે ટાઈગર હિલની 16500 ફૂટ ઊંચી ખડક પર ચઢીને દુશ્મનો પર હુમલો કરનાર યોગેન્દ્ર સિંહ યાદવની વાર્તા ચમત્કારિક નથી.
15થી વધુ ગોળીઓ વાગવા છતાં, તેઓ હિંમતવાન બની રહ્યા અને એકલા હાથે અનેક પાકિસ્તાની સૈનિકોને મારી નાખ્યા. તેમને જીવતા રહીને ભારતના સર્વોચ્ચ લશ્કરી સન્માન, પરમવીર ચક્રથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા.