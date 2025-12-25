Prev
કર્ણાટકમાં ગમખ્વાર અકસ્માત, ટ્રક સાથે ટક્કર બાદ સ્લીપર બસ આગમાં લપેટાઈ, 17 લોકો જીવતા ભૂંજાયા

કર્ણાટકના ચિત્રદુર્ગ જિલ્લામાં એક ગમખ્વાર અકસ્માત થયો જેમાં 17 લોકો જીવતા ભૂંજાયા અને અનેક લોકો ઘાયલ થયા છે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 25, 2025, 08:56 AM IST

કર્ણાટકના ચિત્રદુર્ગ જિલ્લાના હિરિયુર તાલુકામાં ગુરુવારે એક ગોઝારો અકસ્માત થયો જેમાં ઓછામાં ઓછા 17 લોકોના મોત થયા હોવાની આશંકા છે. આ દુર્ઘટના રાષ્ટ્રીય રાજમાર્ગ 48 પર ગોરલાથુ ક્રોસની પાસે ઘટી જ્યાં એક સ્લીપર બસની સામેથી આવતી ટ્રક જોડે જોરદાર ટક્કર થઈ. ટક્કર બાદ બસમાં આગ લાગી જેના કારણે અનેક લોકો અંદર ફસાઈ ગયા. 

પોલીસના જણાવ્યાં મુજબ હિરિયુરથી બેંગલુરુ તરફ જઈ રહેલા એક ટ્રકે રસ્તા પર ડિવાઈડર પાર કરીને સામેથી આવતી બસને ટક્કર મારી. પ્રાથમિક તપાસથી જાણવા મળે છે કે ટ્રક કદાચ બસની ફ્યૂલ ટેંક સાથે અથડાઈ હશે જેનાથી ફ્યૂલ બહાર નીકળી ગયું. બસ બેંગલુરુથી શિવમોગા જઈ રહી હતી. અથડામણ એટલી જોરદાર હતી કે સ્લીપર કોચ બસ રસ્તા પર જ આગમાં લપેટાઈ ગઈ. અકસ્માતના કારણે બસ બળીને ખાખ થઈ ગઈ. જેનાથી બચાવ અને રાહત કાર્યમાં ભારે મુશ્કેલીઓ આવી. પોલીસે જણાવ્યું કે કેટલાક મુસાફરો જેમતેમ કરીને બહાર નીકળવામાં સફળ રહ્યા પરંતુ તેઓ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા. તમામ ઘાયલોને નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા છે. પોલીસે જણાવ્યું કે મૃતકોની સત્તાવાર સંખ્યા ઓડિટ અને ઓળખ પ્રક્રિયા પૂરી થયા બાદ જ સ્પષ્ટ થઈ શકશે. 

A tragic accident occurred involving a #Bengaluru#Goa AC bus and a lorry near #Hiriyuru on the NH highway at around 1:00 AM on 25 December 2025.
Lorry misjudged the road and crossed the divider, leading to a severe collision. The AC bus was completely… pic.twitter.com/SGnnS67Ar2

— Ballari Tweetz (@TweetzBallari) December 25, 2025

બીબર્ડ કોચની બસમાં કથિત રીતે ડ્રાઈવર અને કંડક્ટર સહિત 32 લોકો સવાર હતા અને તે આગની જ્વાળામાં લપેટાઈ ગઈ. પ્રાથમિક તપાસમાં ટ્રક ચાલકની બેદરકારીના કારણે અકસ્માત થયો હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. ટક્કરની તીવ્રતા અને આગની ભયાનકતાના કારણે બસ આખી ખાખ થઈ ગઈ. ચિત્રદુર્ગના પોલીસ અધીક્ષક રંજીતે ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી અને પોતે તપાસની નિગરાણી કરી રહ્યા છે. આ મામલે  હિરિયુર ગ્રામીણ પોલીસ મથકમાં કેસ દાખલ થયો છે અને દુર્ઘટનાના સટીક કારણોની તપાસ ચાલુ છે. 

બસમાં મુસાફરી કરતા એક મુસાફરે જણાવ્યું કે જે સમયે અકસ્માત થયો ત્યારે લોકો બૂમો પાડતા હતા. બળતી બસમાંથી કેવી રીતે બચ્યો તેના વિશે જણાવતા આદિત્યએ કહ્યું કે દુર્ઘટના થઈ તો હું પડી ગયો, મે ચારેબાજુ આગ જોઈ, દરવાજો ખુલી શક્યો નહીં, અમે કાચ તોડ્યો અને ભાગવાની કોશિશ કરી, લોકોએ બીજાને બચાવવાની કોશિશ કરી પરંતુ આગ ઝડપથી ફેલાઈ રહી હતી. આથી એ મુશ્કેલ બની ગયું. 

(Visuals from the spot) pic.twitter.com/1pcOboCYGq

— ANI (@ANI) December 25, 2025

અકસ્માતના પગલે રાષ્ટ્રીય રાજમાર્ગ 48ના આ વ્યસ્ત ભાગ પર અનેક  કલાકો સુધી ટ્રાફિક પ્રભાવિત રહ્યો. કાટમાળ હટાવવા અને બળેલી બસને રસ્તા પરથી હટાવવા અને બચાવ કાર્ય પૂરું થયા બાદ ટ્રાફિકને ધીરે ધીરે સામાન્ય કરવામાં આવ્યો. 

About the Author
Viral Raval

