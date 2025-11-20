Prev
શું કર્ણાટકમાં બદલાશે મુખ્યમંત્રી? અટકળો વચ્ચે દિલ્હી પહોંચ્યા શિવકુમાર સમર્થક ધારાસભ્યો

Karnataka Congress: મે 2023માં વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો આવ્યા બાદ કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી પદને લઈને સિદ્ધારમૈયા અને ડીકે શિવકુમાર વચ્ચે તીવ્ર સ્પર્ધા હતી. પરંતુ આખરે કોંગ્રેસે શિવકુમારને મનાવીને તેમને નાયબ મુખ્યમંત્રી બનાવ્યા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 20, 2025, 10:46 PM IST

Karnataka Congress: કર્ણાટકની રાજનીતિમાં બધું બરાબર નથી. પાર્ટીમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલો આંતરિક વિખવાદ હવે ખુલ્લેઆમ સામે આવવા લાગ્યો છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી ડીકે શિવકુમાર જૂથના 10 ધારાસભ્યો દિલ્હી પહોંચ્યા છે, જેના કારણે કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડ પર રાજ્યમાં ફરીથી પાવર શેરિંગ ફોર્મ્યુલા લાગુ કરવાનું દબાણ વધી રહ્યું છે.

કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસ સરકારના કાર્યકાળના અઢી વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે. આથી રાજ્યમાં મુખ્યમંત્રી પદના રોટેશનની માંગ ફરી એકવાર જોરશોરથી સામે આવી છે. ડીકે શિવકુમારના નજીકના ગણાતા તમામ ધારાસભ્યો ગુરુવારે બપોરે દિલ્હી જવા રવાના થયા હતા. તેઓ પાર્ટીના સર્વોચ્ચ નેતૃત્વને મળવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ડીકે શિવકુમાર જૂથ દાવો કરી રહ્યું છે કે, સિદ્ધારમૈયાના નેતૃત્વવાળી સરકારના અઢી વર્ષ પૂરા થતાં જ પાવર શેરિંગ એગ્રીમેન્ટનું સન્માન થવું જોઈએ અને તેને તાત્કાલિક લાગુ કરવામાં આવે.

સૂત્રોનું કહેવું છે કે, શિવકુમાર જૂથના ધારાસભ્યોની એક જ માંગ છે કે અઢી વર્ષ પહેલા કરવામાં આવેલા વાયદાનું સન્માન કરવામાં આવે. શિવકુમારના ઘણા સમર્થકો ઈચ્છે છે કે તેમના નેતા મુખ્યમંત્રીની ખુરશી પર બેસે.

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, મંત્રી એન. ચેલુવરાયસ્વામી, ધારાસભ્ય ઇકબાલ હુસૈન, એચ.સી. બાલકૃષ્ણ અને એસ.આર. શ્રીનિવાસ ગુરુવારે દિલ્હી રવાના થયા. તેમણે જણાવ્યું કે, શુક્રવારે વધુ 12 ધારાસભ્યો દિલ્હી પહોંચવાના છે. થોડા દિવસો પહેલા લગભગ એક ડઝન વિધાન પરિષદના સભ્યો (MLC) દિલ્હીમાં પડાવ નાખીને કોંગ્રેસના મહાસચિવોને મળ્યા હતા.

નોંધનીય છે કે, 20 મે 2023ના રોજ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો આવ્યા બાદ સિદ્ધારમૈયા અને શિવકુમાર વચ્ચે મુખ્યમંત્રી પદ માટે સખત મુકાબલો થયો હતો. પરંતુ ત્યારે તો કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડે કોઈક રીતે શિવકુમારને મનાવ્યા અને તેમને નાયબ મુખ્યમંત્રી બનાવ્યા. તે સમયે એવા કેટલાક અહેવાલો આવ્યા હતા કે, બન્ને નેતાઓ વચ્ચે રોટેશન ફોર્મ્યુલા પર સમજૂતી થઈ છે, જે અંતર્ગત અઢી વર્ષ પછી ડીકે શિવકુમાર મુખ્યમંત્રી બનશે, પરંતુ પાર્ટીએ ક્યારેય તેની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી નથી.

જો કે, મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયાએ આ અહેવાલોને નકારી કાઢ્યા છે અને કહ્યું છે કે, તેઓ પાંચ વર્ષ સુધી રાજ્યના મુખ્યમંત્રી રહેશે. ગુરુવારે ચામરાજનગરમાં એક સભાને સંબોધિત કરતી વખતે સિદ્ધારમૈયાએ સંકેત આપ્યો હતો કે, તેઓ મુખ્યમંત્રી પદ પર બન્યા રહેશે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું હતું કે, તેમની સ્થિતિ શરૂઆતથી મજબૂત રહી છે અને આગળ પણ મજબૂત બની રહેશે.

બીજી તરફ ડીકે શિવકુમારના ભાઈ અને પૂર્વ સાંસદ ડીકે સુરેશએ કહ્યું કે, સિદ્ધારમૈયાએ પોતાના વાયદાઓથી પાછળ હટવું ન જોઈએ. જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયા શિવકુમારને આપેલું વચન પાળશે. તો તેના પર સુરેશે કહ્યું કે, મને આ વિશે કોઈ માહિતી નથી.

