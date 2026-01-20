Prev
અશ્લીલ વીડિયો વાયરલ થયા બાદ DGP રેન્કના અધિકારી સસ્પેન્ડ, ઓફિસમાં આપત્તિજનક હરકતનો આરોપ

Karnataka DGP Viral Video : કર્ણાટકના વરિષ્ઠ IPS અધિકારી અને નાગરિક અધિકાર પ્રવર્તનના DGP રામચંદ્ર રાવને સોશિયલ મીડિયા પર એક વાંધાજનક વીડિયો વાયરલ થયા બાદ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, રાવે આ આરોપોને સંપૂર્ણપણે ખોટા અને વીડિયોને નકલી ગણાવ્યો છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 20, 2026, 09:45 AM IST

Karnataka DGP Ramachandra Rao Viral Video: કર્ણાટકના ડીજીપી અને સિનિયર આઈપીએસ અધિકારી રામચંદ્ર રાવને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર તેમનો કથિત વાંધાજનક વીડિયો વાયરલ થયા બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. રામચંદ્ર રાવને કર્ણાટકમાં ડીજીપી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

સોમવારે સોશિયલ મીડિયા પર ઘણી વીડિયો ક્લિપ્સ વાયરલ થઈ હતી, જેમાં રામચંદ્ર રાવ વિવિધ મહિલાઓ સાથે અશ્લીલ હરકતો કરતા દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. આ વીડિયોએ વહીવટીતંત્ર અને રાજનીતિમાં ખળભળાટ મચાવ્યો હતો. મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્ય સરકારે તાત્કાલિક રાવને સસ્પેન્ડ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

જોકે, રામચંદ્ર રાવે સ્પષ્ટપણે તમામ આરોપોને નકારી કાઢ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે આ વીડિયો સંપૂર્ણપણે નકલી અને ખોટો છે.

વાઈરલ વીડિયો બાદ અધિકારી ગૃહમંત્રીને મળવા પહોંચ્યા

કર્ણાટકના ગૃહમંત્રી જી. પરમેશ્વરના નિવાસસ્થાનની બહાર મીડિયા સાથે વાત કરતા રાવે કહ્યું, "હું સંપૂર્ણપણે આઘાતમાં છું. આ વીડિયો નકલી છે. મારું તેની સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી." તેમણે એમ પણ કહ્યું કે આજના સમયમાં કોઈનો પણ નકલી વીડિયો બનાવી શકાય છે અને આ તેમની છબી ખરાબ કરવાનું કાવતરું હોઈ શકે છે.

આઠ વર્ષ જૂનો વીડિયો !

અહેવાલો અનુસાર, જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે શું આ વીડિયો જૂના હોઈ શકે છે, ત્યારે 1993 બેચના IPS અધિકારી રામચંદ્ર રાવે કહ્યું કે જો આપણે જૂના વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, તો તે લગભગ આઠ વર્ષ પહેલાની વાત છે, જ્યારે તેઓ બેલાગવીમાં પોસ્ટેડ હતા. જોકે, તેમણે ફરી કહ્યું કે તેમનો આ વીડિયો સાથે કોઈ સંબંધ નથી.

વિડીયો વાયરલ થયા પછી રાવે કર્ણાટકના ગૃહમંત્રીને મળવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તેઓ મળી શક્યા નહીં. સરકારે સંકેત આપ્યો છે કે સમગ્ર મામલાની તપાસ કરવામાં આવશે અને તપાસ રિપોર્ટના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રીએ તપાસનો આદેશ આપ્યો

વિવાદને ગંભીરતાથી લેતા મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયાએ કડક કાર્યવાહીનું વચન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું, "અમે આ મામલાની તપાસ કરીશું. મને આજે સવારે આ વિશે ખબર પડી. ભલે તે ગમે તે હોદ્દો ધરાવે, કોઈ પણ કાયદાથી ઉપર નથી. અમે તપાસ કરીશું અને પછી આગળની કાર્યવાહી કરીશું."

રામચંદ્ર રાવ રાણ્યા રાવના પિતા છે

આઇપીએસ રામચંદ્ર રાવ એ જ અધિકારી છે જેમની પુત્રી અને અભિનેત્રી રાણ્યા રાવની કર્ણાટકના સૌથી મોટા સોનાની દાણચોરીના કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. માર્ચ 2025માં તેની દુબઈની ટ્રિપથી પરત ફરતી વખતે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેની પાસેથી આશરે 12.56 કરોડની કિંમતના 14.8 કિલો સોનાની લગડીઓ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. તેની ધરપકડ બાદ એજન્સીઓએ બેંગલુરુના લોવેલ રોડ પરના તેના નિવાસસ્થાને દરોડા પાડ્યા હતા, અને ત્યાંથી મોટી માત્રામાં મિલકત પણ જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
 

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

karnatakaKarnataka DGP Viral VideoIPS Ramachandra Rao

