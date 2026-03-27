એક દેશ, બે તસવીર : ગુજરાતમં લિવ ઈન રિલેશનશીપ પર કડકાઈ, તો કર્ણાટકમાં પ્રેમ કરનારાઓને ખુલ્લી આઝાદી
Gujarat UCC Law Vs Karnataka Eva Nammava Bill : ગુજરાત અને કર્ણાટકની સરકારના પ્રેમને લઈને અલગ અલગ વિચારો જોવા મળ્યા છે. એક રાજ્ય પ્રેમ કરનારાઓને છૂટ આપી રહ્યું છે, તો બીજુ રાજ્ય પ્રેમ કરવા માટે કાયદા લાવ્યું છે. ગુજરાત સરકાર જ્યાં યુસીસી લાગુ કરે છે, ત્યાં કર્ણાટક સરકાર ઈવા નમ્માવા બિલ લાવ્યું, આ બંનેમાં કેટલું અંતર છે જાણીએ
gujarat ucc law vs karnataka marriage law : વિવિધતાઓથી ભરેલા ભારતમાં દરેક રાજ્યનો પોતાનો કાયદો છે, પોતાના નિયમો છે અને ત્યાંની પ્રજાને તેનું પાલન કરવું પડે છે. આવામાં પ્રેમ મુદ્દે ભારતના બે રાજ્યોના અલગ અલગ વિચાર જોવા મળ્યા છે. ગુજરાતમાં લિવ ઈન રિલેશનશીપમા રહેવા મુદ્દે કડક કાયદો લાવવામા આવ્યો છે. તો બીજી તરફ કર્ણાટકમાં પ્રેમ કરનારાઓને ખુલ્લી આઝાદી અને સુરક્ષા આપવામાં આવી છે.
ગુજરાત અને કર્ણાટકમાં પાસ થયેલા બે કાયદામાં લગ્ન અને સંબંધને લઈને બે અલગ અલગ વિચાર સામે આવ્યા છે. ગુજરાતમાં UCC જ્યાં લગ્ન અને લિવ ઈન સંબંધો પર કડક નિયમ અને રજિસ્ટ્રેશન ફરજિયાત બનાવવાનો કાયદો લાવ્યું છે, ત્યાં બીજી તરફ કર્ણાટકનો ઈવા નમ્માવા કાયદો નાગરિકોને પોતાની પસંદગીથી લગ્ન કરવાની સ્વતંત્રતા અને આંતરજ્ઞાતિય અને આંતરધર્મીય સંબંધો પર સુરક્ષા આપવા પર ભાર આપે છે.
આમ, દેશમાં કાયદો અને સમાજની વચ્ચે સંતુલનને લઈને બે અલગ અલગ તસવીર સામે આવી છે. એક તરફ ગુજરાતના વિધાનસભામાં યુનિફોર્મ સિવિલ કોડને પાસ કરવામાં આવ્યું છે. તો બીજી તરફ કર્ણાટકમાં ઈવા નમ્માવા કાયદાને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. બંને કાયદાની દિશા અને વિચાર એકબીજાથી વિરોધાભાસી છે. જ્યા એક નિયમ અને નિયંત્રણની વાત રજૂ કરે છે. તો બીજું વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા અને સુરક્ષા પર ભાર મૂકે છે.
હવે સરકારને જાણ કર્યા વગર ગુજરાતમાં લિવ ઈનમાં નહિ રહી શકો! લગ્ન અને ડિવોર્સના પણ નવા નિયમ આવશે
ગુજરાતમાં લાગુ UCC અંતર્ગત લગ્ન માટે રજિસ્ટ્રેશન ફરજિયાત બનાવાયું છે. સાથે જબરદસ્તી કરાવાતા લગ્ન પર સખત સજાની જોગવાઈ છે. તો આ સાથે જ લિવ ઈન રિલેશનશીપને પણ કાયદાના દાયરામાં લાવીને તેનું રજિસ્ટ્રેશન ફરજિયાત બનાવ્યું છે. તેનું પાલન ન કરવા પર સજાની જોગવાઈ છે.
તેનાથી વિપરીત કર્ણાટકના ઈવા નમ્માવા કાયદો પુખ્ત નાગરિકોને પોતાની પસંદગીથી લગ્ન કરવાની પૂરતી સ્વતંત્રતા આપે છે. આ કાયદામાં પરિવાર, જાતિ કે સમાજની દખલગીરીને રોકવાની વાત કરવામાં આવી છે. આંતરજાતિય અને આંતરધર્મીય સંબંધોને સુરક્ષા આપવા પર વિશેષ ભાર આપવામા આવ્યો છે. એટલું જ નહિ, ધમકી મળવાની સ્થિતિમાં યુગલોને પૂરતી સુરક્ષા આપવાની પણ જોગવાઈ કરાઈ છે.
બે રાજ્યોના વિચારમાં મોટો અંતર
બંને રાજ્યોના આ કાયદામાં લગ્ન, લિવ ઈન રિલેશનશિપ અને સામાજિક સંબંધોને લઈને વિચારમાં મતભેદ જોવા મળ્યા છે. ગુજરાતમાં જ્યાં વ્યવસ્થા અને નિયંત્રણને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે છે. તો કર્ણાટકમાં વ્યક્તિગત અધિકાર અને સંરક્ષણને મહત્વ અપાયું છે. આ સ્થિતિ ભારતીય રાજનીતિના બે પ્રમુખ પક્ષ ભાજપ અને કોંગ્રગેસની અલગ અલગ વિચારધારાઓને પણ દર્શાવે છે. જે હવે કાયદાના રૂપમાં બહાર આવ્યા છે.
