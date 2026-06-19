/ઝારખંડનો બદલો લીધો! ઓપરેશન લોટસ ઉંધુ પડ્યું, ભાજપના ધારાસભ્યોના ક્રોસ વોટિંગથી કોંગ્રેસે મારી બાજી

તમને બી કે. હરિપ્રસાદ નામ તો યાદ છે એક સમયે ગુજરાત કોંગ્રેસ સાથે જોડાયેલા આ નેતાએ કર્ણાટકમાં સીએમ ડી.કે. શિવકુમાર સાથે મળીને ખેલ પાડી દીધો છે. ઝારખંડનો આ હિસાબ કોંગ્રેસે કર્ણાટકમાં ચૂકતે કર્યો છે અને 'રિવર્સ ઓપરેશન લોટસ' કરીને ભાજપને પછાડ્યું છે. સત્તાધારી કોંગ્રેસે વિધાન પરિષદની સાતમાંથી પાંચ બેઠકો પર જીત મેળવી છે, જ્યારે વિપક્ષી ભાજપને માત્ર બે બેઠકો મળી છે. ભાજપ અને જેડીએસના ધારાસભ્યોએ કોંગ્રેસના ઉમેદવારોના પક્ષમાં ક્રોસ વોટિંગ કર્યું હતું. સત્તાધારી પક્ષને કુલ 151 મત મળ્યા, જે અપેક્ષિત 140 મતો કરતા 11 મત વધારે છે. આ રીતે ભાજપ અને જેડીએસના ધારાસભ્યોએ કોંગ્રેસની તરફેણમાં મતદાન કરીને આખો ગેમ જ બદલી નાખી છે. ભાજપે રિસોર્ટ પોલિટિક્સ અપનાવ્યું હોવા છતાં ક્રોસ વોટિંગને અટકાવી શકી ન હતી. કોંગ્રેસને 11 મત વધારે મળતાં કોંગ્રેસના 5 ઉમેદવારો અહીં વિજેતા બન્યા હતા. ઓપરેશન લોટસ એ અત્યારસુધી ભાજપ કરતું આવ્યું છે. હવે કોંગ્રેસે ખેલ કરી ભાજપને ઝટકો આપ્યો છે.
કર્ણાટક એમએલસી ચૂંટણીનું ગણિત
કર્ણાટકની સાત વિધાન પરિષદ બેઠકો માટે 8 ઉમેદવારો મેદાનમાં હતા, જેના માટે ગુરુવારે મતદાન થયું હતું. કોંગ્રેસે પાંચ ઉમેદવારો ઉતાર્યા હતા, જ્યારે ભાજપ તરફથી બે અને જેડીએસ તરફથી એક ઉમેદવાર નસીબ અજમાવી રહ્યા હતા. ધારાસભ્યોની સંખ્યાના આધારે ભાજપની ચાર અને એનડીએ (NDA)ની ત્રણ બેઠકો પર જીત નક્કી માનવામાં આવતી હતી, પરંતુ ડી.કે. શિવકુમારની રણનીતિએ એનડીએનો ખેલ બગાડી નાખ્યો. ભાજપ અને જેડીએસના ધારાસભ્યોના ક્રોસ વોટિંગના કારણે જ આખું ચિત્ર બદલાઈ ગયું.
MLCની ચૂંટણીમાં કોણ કોણ જીતી ગયું
ભાજપના ઉમેદવાર
કોણ હાર્યું
કર્ણાટકમાં ભાજપના જ ધારાસભ્યો ક્રોસ વોટિંગ કરી બેઠા. એમએલસી ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસની આ જીત સીએમ ડી.કે. શિવકુમાર અને પાર્ટીના નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષ બી.કે. હરિપ્રસાદ માટે મનોબળ વધારનારી માનવામાં આવી રહી છે. ભાજપ અને જેડીએસના 11 ધારાસભ્યોએ કોંગ્રેસના ઉમેદવારને વોટ આપ્યો છે. આ બાબત ભાજપની અંદરની જૂથબંધી અને રાજ્યના નેતૃત્વ પ્રત્યેના અસંતોષની મોટી નિષ્ફળતા તરીકે જોવામાં આવી રહી છે. જેડીએસ માટે આ પરિણામ એ પડકારોને દર્શાવે છે, જેનો સામનો ભવિષ્યમાં વોક્કાલિગા સમુદાયના કદાવર નેતા શિવકુમાર મુખ્યમંત્રી બન્યા બાદ કરવો પડી શકે છે.
કઈ પાર્ટીના કેટલા ઉમેદવારોનું ક્રોસ વોટિંગ
કયા એમએલસીને કેટલા મત મળ્યા
કર્ણાટકમાં શું છે નંબર ગેમ?
કર્ણાટક વિધાનસભામાં કુલ સભ્યોની સંખ્યા 224 છે, પરંતુ હાલની સંખ્યા 222 છે. કોંગ્રેસ પાસે 135 ધારાસભ્યો (ડેપ્યુટી સ્પીકર સહિત) છે અને તેને સર્વોદય કર્ણાટક પક્ષના એક, બે અપક્ષ અને ભાજપમાંથી સસ્પેન્ડ કરાયેલા બે સભ્યો - ટી. સોમશેખર અને શિવરામ હેબ્બારનું સમર્થન પ્રાપ્ત છે.
હવે શું થશે
વિધાનસભામાં 62 ધારાસભ્યો ધરાવતી ભાજપને કલ્યાણ રાજ્ય પ્રગતિ પક્ષના જી. જનાર્દન રેડ્ડી (જેઓ હવે ભાજપ સાથે છે) અને ભાજપમાંથી હાંકી કઢાયેલા નેતા બસનગૌડા પાટિલ યત્નાલનું સમર્થન હતું. જ્યારે જેડીએસ પાસે 18 ધારાસભ્યો છે. આ પરિણામ બાદ વિધાન પરિષદમાં કોંગ્રેસની સંખ્યા વધીને 39 થઈ ગઈ છે અને ભાજપની સંખ્યા ઘટીને 28 થઈ જશે, જ્યારે JD(S)ની સંખ્યા ઘટીને 6 થઈ જશે.
ભાજપ પાસે હવે કયા છે વિકલ્પો
ભાજપના ધારાસભ્યો દ્વારા ક્રોસ વોટિંગની વાત સ્વીકારતા પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા આર. અશોકે જણાવ્યું કે, પાર્ટી સાથે ગદ્દારી કરનારાઓની ઓળખ કરાશે અને તેમની સામે કાર્યવાહી કરવા અંગે નિર્ણય લેવાશે. ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ વિજયેન્દ્રએ કહ્યું કે, કોણે ક્રોસ વોટિંગ કર્યું અને કેમ? તેની માહિતી મળ્યા બાદ પાર્ટી આ અંગે નિર્ણય લેશે. ક્રોસ વોટિંગના ડરથી કોંગ્રેસ અને JD(S) બંનેએ પોતાના ધારાસભ્યોને શહેરની બહાર અલગ-અલગ રિસોર્ટમાં રાખ્યા હતા. આમ છતાં, ભાજપ કે જેડીએસ ક્રોસ વોટિંગ રોકી શક્યા નહીં.