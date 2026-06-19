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ઝારખંડનો બદલો લીધો! ઓપરેશન લોટસ ઉંધુ પડ્યું, ભાજપના ધારાસભ્યોના ક્રોસ વોટિંગથી કોંગ્રેસે મારી બાજી

Karnataka MLC Election: ઓપરેશન લોટસ એ ભાજપ કરતું આવ્યું છે પણ 'રિવર્સ ઓપરેશન લોટસ' કર્ણાટકમાં થયું છે. જેની સીધી અસર જેડીએસને તો થઈ છે પણ તેની આગની અસરમાંથી ભાજપ પણ દાઝી ગયું છે. કર્ણાટકમાં એવો ખેલ પડી ગયો છે ભાજપના ધારાસભ્યોએ કોંગ્રેસ માટે વોટિંગ કર્યું છે. કર્ણાટક MLC ચૂંટણીમાં ભાજપ અને જેડીએસ (JDS)ના ધારાસભ્યોના ક્રોસ વોટિંગના કારણે કોંગ્રેસ પાંચ બેઠકો જીતી ગઈ છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 19, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:49 PM IST
ઝારખંડનો બદલો લીધો! ઓપરેશન લોટસ ઉંધુ પડ્યું, ભાજપના ધારાસભ્યોના ક્રોસ વોટિંગથી કોંગ્રેસે મારી બાજી
Image Credit: તસવીર-ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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