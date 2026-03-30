Prev
Next
'આઈ લવ યુ ડાર્લિંગ' લેડી ડોનનો પોલીસ અધિકારી પર ગંદા મેસેજ કર્યા હોવાનો આરોપ, જાણો શું છે મામલો

બેંગ્લુરુથી એક શોકિંગ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. જ્યાં લેડી ડોને પોલીસ અધિકારી પર અશ્લીલ સંદેશા મોકલવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેનું એવું પણ કહેવું છે કે આ અધિકારીના 'ગંદા કામ' પર ઢાંક પીછોડો થઈ રહ્યો છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 30, 2026, 11:14 AM IST
  • બેંગ્લુરુમાં લેડી ડોને પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર પર લગાવ્યો અભદ્ર મેસેજ કરવાનો આરોપ
  • આઈ લવ યુ, ડીયર, ડાર્લિંગ જેવા શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો હોવાનો આરોપ
  • ભૂતકાળમાં ખોટા કેસ ઠોકવાનો પણ લગાવ્યો આરોપ

Trending Photos

કર્ણાટકથી એક ચોંકાવનારો મામલો સામે આવ્યો છે. જ્યાં રાજધાની બેંગ્લુરુમાં લેડી ડોનના નામથી જાણીતી રાઉડી શીટરે પોલીસ અધિકારી પર અશ્લીલ મેસેજ મોકલવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. આ સાથે જ દાવો કર્યો છે કે જ્યારે તેણે ફરિયાદ નોંધાવવાની કોશિશ કરી તો કોઈ કાર્યવાહી થઈ નહીં. આ સાથે જ કહ્યું કે મોટા અધિકારીઓએ તેને આ મામલાને વધુ ન ચગાવવા કહ્યું. મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ ચેટના સ્ક્રીનશોટ્સ સહિત અનેક પુરાવાઓ ટોચના અધિકારીઓને પણ આપવામાં આવ્યા છે. 

ઈન્ડિયા ટુડેના એક રિપોર્ટ મુજબ કમિશ્નર ઓફિસ બહાર પહોંચેલી ગૌડાએ આરોપ લગાવ્યો કે ઈન્સ્પેક્ટર પોપન્ના તેમનું ઉત્પીડન કરી રહ્યા છે. નિવેદનમાં એવા આરોપ છે કે પોલીસ અધિકારીએ તેને અશ્લીલ અને આપત્તિજનક મેસેજ મોકલ્યા છે. જેમાં આઈ લવ યુ જેવા શબ્દો સામેલ છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

રિપોર્ટ મુજબ રાઉડી શીટર યશ્વની ગૌડાએ પોલીસના ટોચના અધિકારીઓને ફરિયાદ કરી અને ચેટના રેકોર્ડ પણ સોંપ્યા. મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ કથિત રીતે ચેટમાં જોઈ શકાય છે કે અધિકારી ગૌડાને કહે છે કે તે તેને સર કહેવાની જગ્યાએ 'પાપુ' કહીને બોલાવે. આ સાથે જ ગૌડાનો દાવો છે કે પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર પોપન્ના તેને વારંવાર ફોન પણ કરતો હતો. 

ઘરે આવવાની માંગણીનો પણ આરોપ
ગોૌડાએ એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે તે કહે છે તે મારા ઘરે આવવા માંગે છે...મારા વિરુદધ રાઉડી શીટ ખોલવનારા ઈન્સ્પેક્ટર પોતાની જાતને મારા નજીકના મિત્ર કેવી રીતે ગણાવી શકે...ગૌડાએ એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે પહેલા પણ અનેકવાર ફરિયાદ કરવાની કોશિશ થઈ પરંતુ કોઈ કાર્યવાહી થઈ નહીં. તેણે દાવો કર્યો કે પહેલા પણ અનેક વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ તેની ફરિયાદોને ફગાવી દીધી અને આ મામલાને વધુ તૂલ ન આપવા જણાવ્યું. 

ખોટા કેસ ઠોકવાનો આરોપ?
ગૌડાએ એવો પણ ગંભીર આરોપ લગાવ્યો કે ભૂતકાળમાં તેના વિરુધ્ધ ખોટા કેસ કરવામાં આવ્યા હતા. આ સાથે જ દાવો કર્યો કે પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર તરફથી કથિત ઉત્પીડન થોડા મહિના પહેલા શરૂ થયું છે. રિપોર્ટ મુજબ મહિલાના વકીલ નરેશે દાવો કર્યો કે ઈન્સ્પેક્ટરે ગૌડાને મોકલેલા સંદેશામાં Dear, Darling જેવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરાયો છે. વકીલે સવાલ  ઉઠાવ્યા છે કે પોલીસ ફોર્સમાં આવું વર્તન સહન કેવી રીતે કરી શકાય. નરેશનો આરોપ છે કે ઓફિસર વિરુદ્ધ કરાયેલી ફરિયાદો પર કાર્યવાહી થઈ નથી. હાલ આ મામલે બેંગ્લુરુ પોલીસ તરફથી કોઈ પ્રતિક્રિયા આવી નથી. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
crime newsPolice InspectorLady Donindia news

Trending news