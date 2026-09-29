/J-K: કઠુઆમાં CISF કેમ્પમાં ફાયરિંગ, જવાને સાથીદારો પર ચલાવી ગોળીઓ, 4 કર્મીઓના મોતથી હડકંપ

જમ્મુ-કાશ્મીરના કઠુઆ જિલ્લાા બસોલીમાં CISF કેમ્પમાં એક જવાને પોતાના સાથી જવાનો પર ફાયરિંગ કર્યું છે, જેમાં ચાર જવાનોના મોત થયા છે. ઘટનાનું કારણ અને પરિસ્થિતિની જાણકારી સામે આવી નથી. આ ઘટનાની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. CISF હેડક્વાર્ટરે કોર્ટ ઓફ ઈન્કવાયરીનો આદેશ આપ્યો છે અને ડીજી CISF સમગ્ર ઘટનાનું મોનિટરિંગ કરી રહ્યાં છે.
આ ઘટના સાંજે 7.10 કલાકે બની છે. શરૂઆતી તબક્કામાં આ ઘટનાને આપસી ગોળીબારીના રૂપમાં જોવામાં આવી રહી હતી. પરંતુ ફાયરિંગનું કારણ અને ઘટના પાછળની પરિસ્થિતિ હજુ સામે આવી નથી. કઠુઆ જિલ્લા પોલીસની એક ટીમ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે. ચાર મૃતકોમાં એક CISF ના સહાયક કમાન્ડેન્ટ રેન્કના અધિકારી પણ સામેલ છે.
આ મામલામાં સીઆઈએસએફ હેડક્વાર્ટરે કોર્ટ ઓફ ઈન્ક્વાયરીનો આદેશ આપ્યો છે. DG CISF સમગ્ર ઘટનાનું મોનિટરિંગ કરી રહ્યાં છે. મહત્વનું છે કે આ વિસ્તાર હિમાચલ પ્રદેશની સરહદ નજીક ચે. તેની સરહદ હિમાચલના ચંબા જિલ્લા સાથે લાગે છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે કઠુઆમાં સેવા-II હાઈડ્રોઇલેક્ટ્રિક પ્રોજેક્ટ યુનિટમાં કોઈ વાતને લઈને CISF જવાનો વચ્ચે વિવાદ થયો. આ દરમિયાન 2009 બેચના એક ડેક કોન્સ્ટેબલે CISF ના ચાર જવાનો પર ગોળી ચલાવી, જેમાં તેનું મોત થયું છે. આ ઘટના સાંજે 7 કલાક આસપાસની છે. ઘટના બાદ આરોપી હેડ કોન્સ્ટેબલને પોલીસના હવાલે કરી દેવામાં આવ્યા છે. તો વિભાગીય તપાસ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે.