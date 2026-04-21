નથી ખેતરમાં ઉગતુ, કે નથી થાળીમાં પીરસવામાં આવતું, દેશનું એકમાત્ર શહેર જ્યાં ડુંગળી અને લસણ પર છે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ

ગુજરાતી ન્યૂઝ

Onion And Garlic Ban: ડુંગળી અને લસણ ખાવા પર સખત પ્રતિબંધનું કારણ તેને તામસિક ખોરાક માનવામાં આવે છે, જેથી ત્યાં સાત્વિક વાતાવરણ જળવાઈ રહે છે. ડુંગળી વિના પણ અહીં સ્વાદિષ્ટ ભોજન મળે છે. સ્થાનિકો અને દુકાનદારો આ પરંપરાને ભક્તિથી અનુસરે છે, જે તેને અનોખી બનાવે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 21, 2026, 04:45 PM IST
Onion And Garlic Ban: ડુંગળી અને લસણનો ઉલ્લેખ કર્યા વિના ભારતીય ભોજનની કલ્પના કરવી મુશ્કેલ છે. પરંતુ દેશમાં એક એવું શહેર છે, જ્યાં બંને પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ છે. આ આશ્ચર્યજનક છે, કારણ કે તે ખેતરોમાં ઉગે નથી કે થાળીમાં પીરસવામાં આવતા નથી. શ્રદ્ધા, નિયમો અને પરંપરાનો આટલો સંગમ બીજે ક્યાંય ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. આ શહેર ફક્ત ધાર્મિક દ્રષ્ટિકોણથી જ નહીં પરંતુ તેની અનોખી જીવનશૈલી માટે પણ લોકોને આકર્ષે છે.

આ શહેરની ખાસ ઓળખ શું છે?

કટરા જમ્મુ અને કાશ્મીરની ખીણોમાં વસેલું એક ખાસ શહેર છે, જેને વૈષ્ણોદેવી મંદિરનું મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર માનવામાં આવે છે. આગમન પર, ખાવા-પીવાના નિયમો બદલાઈ જાય છે. શહેરની ઓળખ ભક્તિ અને સદ્ગુણી જીવનશૈલીમાં ઊંડે સુધી મૂળ ધરાવે છે. તમને અહીંના બજારોમાં ડુંગળી મળશે નહીં, ન તો તમને કોઈ હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટમાં લસણનો ઉપયોગ જોવા મળશે. આ અનોખી પરંપરા કટરાને દેશના અન્ય શહેરોથી અલગ પાડે છે.

ડુંગળી અને લસણ પર પ્રતિબંધ શા માટે લગાવવામાં આવ્યો?

ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક માન્યતાઓ કટરામાં ડુંગળી અને લસણ પર પ્રતિબંધ પાછળનો આધાર છે. હિન્દુ ધર્મ અને આયુર્વેદ અનુસાર, આને તામસિક ખોરાક માનવામાં આવે છે, જે મન અને શરીર પર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે. કારણ કે અહીંથી ભક્તો તેમની ધાર્મિક યાત્રા શરૂ કરે છે, તેથી પર્યાવરણને સંપૂર્ણપણે શુદ્ધ અને સદ્ગુણી રાખવું જરૂરી માનવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે સદીઓથી આ પરંપરા કોઈપણ વિક્ષેપ વિના પાળવામાં આવે છે.

ડુંગળી અને લસણ વિનાનો ખોરાક કેવો હોય છે?

લોકો ઘણીવાર વિચારે છે કે ડુંગળી અને લસણ વિનાનો ખોરાક સ્વાદહીન હશે, પરંતુ કટરામાં આવું નથી. અહીંના રસોઈયા આદુ, હિંગ અને ખાસ મસાલાનો ઉપયોગ કરીને સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ તૈયાર કરે છે. દાળ, શાકભાજી અને ચટણી એટલી સ્વાદિષ્ટ હોય છે કે લોકો તેમની આંગળીઓ ચાટે છે. અહીંનો ખોરાક માત્ર સ્વાદિષ્ટ જ નથી પણ સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ ફાયદાકારક પણ માનવામાં આવે છે.

આ પરંપરાનું પાલન કેવી રીતે કરવામાં આવે છે?

સ્થાનિક રહેવાસીઓ અને વેપારીઓ કટરામાં આ પરંપરા જાળવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. અહીંના દુકાનદારો ક્યારેય ડુંગળી કે લસણનો સ્ટોક કરતા નથી. જો કોઈ પ્રવાસી વિનંતી કરે છે, તો તેમને આ પરંપરા પ્રેમથી સમજાવવામાં આવે છે. આ નિયમ કોઈ કાનૂની દબાણથી નહીં, પરંતુ લોકોની શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી લાગુ કરવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે આ શહેર હજુ પણ તેની આગવી ઓળખ જાળવી રાખે છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

