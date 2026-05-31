/અચાનક અધવચ્ચે જ રોકી દેવામાં આવી કેદારનાથ યાત્રા, જાણો શું છે કારણ? ભક્તોને સલામત સ્થળોએ રોકવામાં આવ્યા

Kedarnath Yatra Stop: હવામાન વિભાગે આગામી કલાકોમાં ભારે વરસાદ, ભારે પવન અને તોફાનની આગાહી કરી છે. સંભવિત જોખમને ધ્યાનમાં રાખીને, કેદારનાથ ધામ તરફ જતા યાત્રાળુઓને વિવિધ સ્ટોપ અને હોલ્ડિંગ વિસ્તારોમાં રોકવામાં આવ્યા છે અને સુરક્ષિત રાખવામાં આવ્યા છે.
Kedarnath Yatra Stop: ઉત્તરાખંડમાં સતત ભારે વરસાદ અને હવામાન વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલ ઓરેન્જ એલર્ટને ધ્યાનમાં રાખીને, વહીવટીતંત્રે સાવચેતીના પગલા તરીકે કેદારનાથ યાત્રાને અસ્થાયી રૂપે અટકાવી દીધી છે. યાત્રાળુઓની સલામતીને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. વહીવટીતંત્ર પાસેથી મળેલી માહિતી અનુસાર, રુદ્રપ્રયાગ જિલ્લાના વિવિધ પર્વતીય વિસ્તારોમાં સતત વરસાદ પડી રહ્યો છે.
IMDએ ભારે વરસાદ અને તોફાનની આગાહી કરી છે. જેને જોતા કેદારનાથ ધામ તરફ જતા ભક્તોને અનેક જગ્યાએ સુરક્ષિત રાખવામાં આવ્યા છે.
ટ્રેકિંગ રૂટ પર રહેલા લોકોને પણ સુરક્ષિત સ્થળોએ રાખવામાં આવ્યા
ટ્રેકિંગ રૂટ પર રહેલા લોકોને નજીકના સલામત સ્થળો અને નિયુક્ત હોલ્ડિંગ વિસ્તારોમાં પણ રાખવામાં આવ્યા છે. આ દરમિયાન, શ્રીનગર વિસ્તારમાં કેદારનાથ ધામ તરફ જતી વાહનોની અવરજવર પણ અસ્થાયી રૂપે બંધ કરવામાં આવી છે. હવામાન સામાન્ય ન થાય ત્યાં સુધી કોઈપણ અકસ્માત અટકાવવા માટે વાહનોને નિયુક્ત હોલ્ડિંગ વિસ્તારોમાં પાર્ક કરવામાં આવી રહ્યા છે.
આગળ વધવાની પરવાનગી ક્યારે મળશે?
વહીવટીતંત્રે જણાવ્યું છે કે હવામાન સુધર્યા પછી અને મુસાફરીનો માર્ગ સંપૂર્ણપણે સલામત માનવામાં આવે તે પછી જ યાત્રાળુઓ અને વાહનોને આગળ વધવા દેવામાં આવશે. જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, પોલીસ અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન વિભાગની ટીમો સતત પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે.
યાત્રાળુઓ અને વાહનચાલકોને અપીલ
અધિકારીઓએ યાત્રાળુઓ અને વાહનચાલકોને વહીવટીતંત્ર દ્વારા જાહેર કરાયેલ માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરવા, બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવા અને કોઈપણ અફવાઓને અવગણવા અપીલ કરી છે. વહીવટીતંત્રે ખાતરી આપી છે કે યાત્રાળુઓની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમામ જરૂરી પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. સતત ખરાબ હવામાન વચ્ચે, વહીવટીતંત્ર કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટનાને રોકવા માટે અત્યંત તકેદારી અને સતર્કતા સાથે યાત્રાનું સંચાલન કરવામાં રોકાયેલું છે.
યાત્રા 19 એપ્રિલના રોજ અક્ષય તૃતીયાના રોજ શરૂ થઈ હતી
ચાર ધામ યાત્રા 19 એપ્રિલ, અક્ષય તૃતીયાના રોજ ગંગોત્રી અને યમુનોત્રી મંદિરોના દરવાજા ખોલવાની સાથે શરૂ થઈ હતી. કેદારનાથ મંદિરના દરવાજા 22 એપ્રિલે ખુલ્યા હતા. યાત્રા શરૂ થઈ ત્યારથી, ફક્ત કેદારનાથ જ નહીં, પરંતુ અન્ય ત્રણ પવિત્ર સ્થળો: બદ્રીનાથ, ગંગોત્રી અને યમુનોત્રી પર પણ ભક્તોની મોટી ભીડ ઉમટી રહી છે.