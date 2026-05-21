/‘નિશ્ચિતતા સાથે સતત આગળ વધતા રહો,’ Essel ગ્રુપના 100 વર્ષ પર ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાનું સંબોધન

Essel Group turns 100: એસેલ ગ્રુપે તમામ ક્ષેત્રોમાં છેલ્લા 10 દાયકા દરમિયાન વેલ્યુ ક્રિએશનનો એક પ્રભાવશાળી ટ્રેક રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. ગ્રાહકોને સર્વશ્રેષ્ઠ સેવાઓ આપવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે ગ્રુપની કંપનીઓ હંમેશાં નવીનતમ સંશોધનો અને શ્રેષ્ઠ મૂલ્ય પ્રદાન કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.
Essel Group turns 100: એસેલ ગ્રુપે ગુરુવારે પોતાના 100 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે. ગ્રુપની આ શતાબ્દી ઉજવણીના અવસરે, ચેરમેન અને પૂર્વ રાજ્યસભા સાંસદ ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ ગ્રુપની આ અદ્ભુત સફરની કહાની શેર કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે કેવી રીતે અસંખ્ય પડકારોનો સામનો કરવા છતાં એસેલ ગ્રુપે મોટા લક્ષ્યો હાંસલ કર્યા છે. ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ આખી સદીની ગાથા વર્ણવતા કહ્યું કે, તેમણે 42 વર્ષની સફર વિશે સાંભળ્યું હતું, પરંતુ બાકીના 58 વર્ષની સફરમાં તેઓ પોતે વ્યક્તિગત રીતે તેનો હિસ્સો રહ્યા છે.
તેમણે જણાવ્યું કે એસેલ ગ્રુપની 100 વર્ષની સફર દરમિયાન શીખવા મળેલો એક મહત્વનો પાઠ એ છે કે, જ્યારે તમે લોકો પર ભરોસો મૂકો છો ત્યારે એક ચેઈન રિએક્શન શરૂ થાય છે. જ્યારે એક વ્યક્તિનું જીવન સુધરે છે, ત્યારે તેનાથી બીજા ઘણા લોકોને ફાયદો થાય છે. તેમના મતે, એસેલ ગ્રુપની કહાની પણ કંઈક આવી જ છે અને સંસ્થાની અંદર આવા હજારો ઉદાહરણો મોજૂદ છે.
તેમણે ઉમેર્યું કે કંપની ઈચ્છે છે કે તેના કર્મચારીઓ આગામી 100 વર્ષ સુધી આ સફળતાને આગળ ધપાવે. કર્મચારીઓએ ભૂતકાળની સિદ્ધિઓની ઉજવણી કરવાની સાથે નવી મંજિલો સર કરવા માટે પણ સતત પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. તેમણે સંસ્થાની અંદર એક 'સ્ટાર્ટઅપ' જેવી સંસ્કૃતિ (Startup Culture) વિકસાવવા પર પણ ભાર મૂક્યો હતો. જેથી કંપની દિવસના 24 કલાક, અઠવાડિયાના સાતેય દિવસ અને વર્ષના 365 દિવસ સતત પ્રગતિ કરતી રહે.
‘એક એવી સફર જે 10,000થી વધુ લોકોનો કાફલો બની ગઈ’
ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ જણાવ્યું કે ત્યાં ઊભા રહીને તેઓ અંદાજે 8,000 લોકોને સંબોધિત કરી રહ્યા હતા અને તેઓ આ તબક્કે પહોંચીને પોતાના વિચારો અને લાગણીઓ વ્યક્ત કરવા બદલ પોતાને ભાગ્યશાળી માને છે. તેમણે નોંધ્યું કે 100 વર્ષ પહેલાં જે એકલપંડે સફર શરૂ થઈ હતી, તે આજે 10,000થી વધુ લોકોના કાફલામાં ફેરવાઈ ગઈ છે. ત્યારબાદ તેમણે ગ્રુપની 100 વર્ષની સફરને ત્રણ ભાગમાં વહેંચીને રજૂ કરી. જે મુખ્ય વ્યવસાયો કયા હતા? તેમની આર્થિક અસરો શું રહી? અને તેમના ભાવનાત્મક પાસાઓ શું હતા?
તેમણે કહ્યું કે 'ઝી' (Zee) નો પ્રભાવ અને પહોંચ તો દરેક વ્યક્તિ જાણે છે, પરંતુ ઝીની શરૂઆત પહેલાં પણ એસેલ ગ્રુપના વ્યવસાયોએ લાખો લોકોના જીવનને સ્પર્શ કર્યો હતો. આ સફરની શરૂઆત આર્મીને અનાજ સપ્લાય કરવાથી થઈ હતી. હરિયાળી ક્રાંતિ (Green Revolution) દરમિયાન, જ્યારે વધતા જતા કૃષિ ઉત્પાદનને સંગ્રહિત કરવા માટે અપૂરતી માળખાકીય સુવિધાઓ હતી, ત્યારે આ ગ્રુપે લાખો ટન અનાજ માટે સ્ટોરેજ ફેસિલિટીઝ (ગોડાઉન) બનાવી હતી. આ ઉપરાંત તેમણે પરંપરાગત ટેલિકોમ પોલ્સ, લેમિનેટેડ ટ્યુબ્સનું ઉત્પાદન કર્યું અને 'એસેલ વર્લ્ડ' (Essel World) બનાવ્યું, જેણે તેમને સામાન્ય લોકો સાથે જોડાવામાં મદદ કરી. કંપનીએ તત્કાલીન સોવિયત યુનિયન (USSR) માં અનાજની નિકાસ પણ કરી હતી, જે ગ્રુપના સૌથી નફાકારક સાહસોમાંનું એક બન્યું હતું.
કૌટુંબિક વિભાજનની કહાની
તેમણે આ સફરના બીજા પાસાને આઝાદી પહેલાના પંજાબના એક એવા પરિવારની વાર્તા તરીકે વર્ણવ્યું જેણે 1926માં શૂન્યમાંથી પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કર્યો હતો. ‘મેસર્સ રામ ગોપાલ ઈન્દર પ્રસાદ’ નામની આ કંપની અવિભાજિત પંજાબમાં અનાજ વેપારની એક મોટી ફર્મ બની ગઈ અને લગભગ ચાર દાયકા સુધી સફળ રહી. 1967માં, પુષ્કળ સંપત્તિ અને જમીન હોવા છતાં ગ્રુપને 3.5 લાખનું નુકસાન થયું હતું. આ એ સમય હતો જ્યારે પરિવારમાં પ્રથમ વખત વિભાજન થયું. ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાના દાદા તેમના ભાઈઓથી અલગ થયા અને કંપનીનું નામ ‘મેસર્સ રામ ગોપાલ ઈન્દરપ્રસાદ’થી બદલીને ‘સુભાષ ચંદ્રા લક્ષ્મી નારાયણ’ કરવામાં આવ્યું.
1981માં પહેલીવાર 100 કરોડની આવક
ત્યારબાદ, આગામી પેઢીના ચાર ભાઈઓએ કાર્યભાર સંભાળ્યો. ગ્રુપે 1981માં પહેલીવાર વાર્ષિક બિઝનેસમાં 100 કરોડનો આંકડો પાર કર્યો હતો. ડૉ. ચંદ્રાએ દિલ્હીના પંજાબી બાગ સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને આ સીમાચિહ્નની ઉજવણીને યાદ કરી હતી. આ ઉજવણી દરમિયાન, એક સહકર્મીએ પૂછ્યું કે ગ્રુપ આગામી વર્ષોમાં આ 100 કરોડની સિદ્ધિને કેવી રીતે જાળવી રાખશે? તેમણે જવાબ આપતા કહ્યું હતું કે ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી કારણ કે ગ્રુપ નવી તકો શોધવાનું ચાલુ રાખશે અને આપણો બિઝનેસ ક્યારેય 100 કરોડથી નીચે નહીં જાય. તેમણે રમુજી અંદાજમાં કહ્યું કે કદાચ તે સમયે માતા સરસ્વતીએ તેમના શબ્દો પર આશીર્વાદ આપ્યા હતા કારણ કે આ ભવિષ્યવાણી સાચી પડી. સમય જતાં, ગ્રુપ એવા સ્તરે પહોંચ્યું જ્યાં 1998-99ની આસપાસ 'ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ' દ્વારા તેને ભારતના સૌથી ધનિક બિઝનેસ ગ્રુપોમાંના એક તરીકે સ્થાન આપવામાં આવ્યું હોવાના અહેવાલો હતા.
‘રોલર કોસ્ટર જેવી રોમાંચક હતી સફર’
ડૉ. ચંદ્રાએ આ સફરને રોમાંચક પરંતુ રોલર કોસ્ટર રાઈડ જેવી ગણાવી હતી. કમનસીબે, 2008-09માં પરિવારમાં ફરી એકવાર ભાગલા પડ્યા. તેઓ જે બિઝનેસ સેગમેન્ટનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા હતા તેને પાછળથી ૨૦૧૯માં મોટું નુકસાન સહન કરવું પડ્યું હતું, કારણ કે વિભાજન પછી વારસામાં મોટો આર્થિક બોજ આવ્યો હતો. તેમણે સ્વીકાર્યું કે આ દરમિયાન તેમનાથી પણ કેટલાક ખોટા નિર્ણયો લેવાયા હતા. જો કે, તેમણે જણાવ્યું કે ગ્રુપ ફરી એકવાર આર્થિક રીતે ઉપરની તરફ જઈ રહ્યું છે અને એક નવું શિખર સર કરવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. તેમણે નોંધ્યું કે 1998-2000નો સમયગાળો ગ્રુપ માટે સુવર્ણકાળ (Peak Phase) હતો, અને તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે એસેલ ફરી એકવાર તેનાથી પણ વધુ ઊંચાઈઓ હાંસલ કરશે અને તેને જાળવી રાખશે.
‘વિપશ્યનાએ મને નકારાત્મકતાથી દૂર રહેવામાં મદદ કરી’
ડૉ. ચંદ્રાએ જણાવ્યું કે આ સફરની ભાવનાત્મક બાજુ રસપ્રદ હોવાની સાથે પડકારજનક પણ હતી. તે ઉતાર-ચઢાવથી ભરેલી હતી, જે મોટા સંયુક્ત પરિવારોમાં સામાન્ય છે જ્યાં લાગણીઓ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. તેમણે સ્વીકાર્યું કે જીવને ઘણા પાઠ શીખવ્યા છે, અને તેઓ તેમાંથી શીખ્યા છે કે નહીં તેનો નિર્ણય આખરે અન્ય લોકો કરશે. જો કે, તેમણે ઉમેર્યું કે નકારાત્મકતાની તેમના પર નહિવત અસર થઈ છે, જેનો શ્રેય તેઓ 'વિપશ્યના' ધ્યાનને આપે છે. તેમણે કહ્યું કે ગ્રુપના નિર્ણયો કે કાર્યોથી જે લોકોને નકારાત્મક અસર થઈ છે, તેમના પ્રત્યે તેઓ હંમેશાં સભાન અને સહાનુભૂતિ ધરાવતા રહ્યા છે. "ચરૈવેતિ-ચરૈવેતિ" (સતત ચાલતા રહો) ના સિદ્ધાંતનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે સમજાવ્યું કે, તેનો અર્થ વિશ્વાસ સાથે સતત આગળ વધતા રહેવું એવો થાય છે, જેમાં ભરોસો એ સૌથી મુખ્ય તત્વ છે.
‘મેં ક્યારેય મારા પોતાના માટે વ્યક્તિગત સંપત્તિ નથી બનાવી’
ડૉ. ચંદ્રાએ સ્પષ્ટ કર્યું કે તેમણે ક્યારેય પોતાના માટે વ્યક્તિગત સંપત્તિ નથી બનાવી, જે વિષય પર અવારનવાર જાહેરમાં ચર્ચા થતી રહે છે. તેમણે દાવો કર્યો કે ગ્રુપના ટીકાકારો અને વિરોધીઓએ નબળા કોર્પોરેટ ગવર્નન્સના આક્ષેપો કરીને કોર્પોરેટ જગતમાં તેમની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પરંતુ, તેમણે કહ્યું કે એ વાત દિલને સ્પર્શી જાય તેવી છે કે આ જ વિરોધીઓમાંથી ઘણા લોકો ખાનગીમાં ગ્રુપની લડાયક ક્ષમતા, કમબેક કરવાની તાકાત, વિઝન અને લાંબા ગાળાના પ્રભાવનો સ્વીકાર કરે છે.
‘ગ્રુપની સફર વિશેનું સાહિત્ય વાંચો’
પોતાના સંબોધનના અંતમાં તેમણે કહ્યું કે, તેમણે 100 વર્ષની લાંબી વાર્તા માત્ર થોડી મિનિટોમાં જ વર્ણવી દીધી છે, તેથી તેઓ કર્મચારીઓને ગ્રુપના ઈતિહાસ સાથે જોડાયેલું સાહિત્ય વાંચવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. પાછલી સદીના ઉતાર-ચઢાવ આપણને ઘણા મૂલ્યવાન પાઠ શીખવે છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે આ સફરનો સૌથી મોટો પાઠ 'માણસો' (કર્મચારીઓ અને ગ્રાહકો) ના મહત્વને સમજવાનો છે. જ્યારે તક અને વિશ્વાસ સાથે કરુણા (સહાનુભૂતિ) ભળે છે, ત્યારે તે એક સકારાત્મક ચેઈન રિએક્શન બનાવે છે. એક વ્યક્તિનું ઊંચું આવેલું જીવન બીજા અનેક લોકોના જીવનને સુધારી શકે છે. તેમના મતે, સફળતા તેના સર્વોચ્ચ શિખરે ત્યારે જ પહોંચે છે જ્યારે તે કોઈ અન્ય વ્યક્તિ માટે વધુ સારું ભવિષ્ય બનાવે છે.