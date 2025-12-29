Prev
ભારતમાં આ પક્ષીઓ પાળવા છે ગુનો, થઈ શકે છે 7 વર્ષની જેલ

Illegal Pet Birds : ઘણા લોકોને ઘરે પક્ષીઓ પાળવાનો શોખ હોય છે. જો કે, આ કાયદેસર રીતે ગુનો છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે પક્ષીઓ રાખવા વિશે કાયદો શું કહે છે.

Dec 29, 2025

Illegal Pet Birds : ભારતમાં ઘણા લોકોને ઘરે પક્ષીઓ પાળવાનો શોખ હોય છે. પરંતુ મોટાભાગના લોકો જાણતા નથી કે આમ કરવાથી તેઓ ગંભીર કાનૂની મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકે છે. ભારતીય કાયદો મોટાભાગના સ્થાનિક જંગલી પક્ષીઓને પાલતુ તરીકે રાખવા પર સખત પ્રતિબંધ મૂકે છે. સરકારે વન્યજીવનનું રક્ષણ કરવા પર્યાવરણીય સંતુલન જાળવવા અને ગેરકાયદેસર પક્ષી વેપારને રોકવા માટે આવા નિયમો ઘડ્યા છે.

પક્ષી પાલન વિશે કાયદો શું કહે છે ?

1972નો વન્યજીવન સંરક્ષણ અધિનિયમ સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે તેની અનુસૂચિયોમાં લિસ્ટેડ જંગલી પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓને પકડવા, વેચવા અથવા કેદમાં રાખી શકાતા નથી. આ કાયદો ફક્ત શિકાર પર જ નહીં પરંતુ ઘરમાં પક્ષીઓને પાંજરામાં રાખવા પર પણ લાગુ પડે છે. જો કોઈ પક્ષીને નુકસાન ન થાય તો પણ પાળવું એ પણ ગુનો ગણવામાં આવે છે.

પોપટ અને મૈના સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધિત

રોઝ-રિંગ્ડ પેરાકીટ અને એલેક્ઝાન્ડ્રિન પેરાકીટ જેવી જાણીતી પ્રજાતિઓ સહિત તમામ મૂળ ભારતીય પોપટ કાયદેસર રીતે સંરક્ષિત છે. પાંજરામાં સામાન્ય રીતે જોવા મળતા હોવા છતાં તેમને રાખવા ગેરકાયદેસર છે. આ જ નિયમ મૈનાઓને લાગુ પડે છે. આ પક્ષીઓ ઘણીવાર માનવ અવાજોની નકલ કરવાની તેમની ક્ષમતાને કારણે પાળવામાં આવે છે.

ઘુવડ અને શિકારી પક્ષીઓ પણ સંરક્ષિત

ઘુવડ ભારતમાં સૌથી વધુ સંરક્ષિત પક્ષીઓમાંનું એક છે. ખાસ કરીને તહેવારો દરમિયાન તેને ઘણીવાર અંધશ્રદ્ધા અને ગુપ્ત પ્રથાઓ માટે નિશાન બનાવવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે બાજ અને ગરુડ જેવા શિકારી પક્ષીઓને કોઈપણ સંજોગોમાં પાલતુ તરીકે રાખી શકાતા નથી.

મોર અને નાના જંગલી પક્ષીઓને પણ કાયદા દ્વારા આવરી લેવામાં આવે છે

ભારતના રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોરને સૌથી વધુ રક્ષણ મળે છે. મોરને ઘરમાં રાખવા, તેને નુકસાન પહોંચાડવા અથવા ગેરકાયદેસર રીતે તેના પીંછા એકત્રિત કરવા પર કડક કાર્યવાહી થઈ શકે છે. ચકલી, મુનિયા, ફિન્ચ અને અન્ય જંગલી ગીત પક્ષીઓને પણ સંરક્ષિત છે.

કેટલી થાય છે સજા ?

આ સંરક્ષિત પક્ષીઓને રાખનાર કોઈપણ વ્યક્તિને ત્રણથી સાત વર્ષની જેલ અને ઓછામાં ઓછા 25,000નો દંડ થઈ શકે છે. ગુનાની ગંભીરતાના આધારે આ સજા વધુ હોઈ શકે છે. ફક્ત વિદેશી પક્ષીઓ જે ભારતના મૂળ નથી તેમને કાયદેસર રીતે પાલતુ તરીકે મંજૂરી છે.

