મમતા અને સ્ટાલિન.... બંને માટે કેજરીવાલે કર્યો પ્રચાર, બંને જગ્યાએ જતી રહી સત્તા

અરવિંદ કેજરીવાલે પશ્ચિમ બંગાળમાં ટીએમસી અને તમિલનાડુમાં ડીએમકે માટે ચૂંટણી પ્રચાર કર્યો હતો, પરંતુ બંને રાજ્યોમાં આ પાર્ટીઓની હાર થઈ રહી છે. તમિલનાડુમાં ડીએમકે ત્રીજા સ્થાને છે, જ્યારે બંગાળમાં ભાજપ બહુમત તરફ છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: May 04, 2026, 04:11 PM IST
  • તમિલનાડુમાં DMK અને બંગાળમાં TMCને લાગ્યો ઝટકો
  • કેજરીવાલે બંને રાજ્યોમાં કર્યો હતો ચૂંટણી પ્રચાર
  • તમિલનાડુમાં અભિનેતા વિજયની પાર્ટીને મોટી સફળતા

પશ્ચિમ બંગાળ અને તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામે ન માત્ર પ્રાદેશિક દળોને ચોંકાવ્યા છે, પરંતુ વિપક્ષી એકતાના મોટા ચહેરાની ચૂંટણી શાખ પર પણ સવાલ ઉભા કરી દીધા છે. આ ચૂંટણીમાં સૌથી વધુ ચર્ચા આમ આદમી પાર્ટીના સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલની થઈ રહી છે.

કેજરીવાલે મમતા બેનર્જી અને એમ.કે. સ્ટાલિનના પક્ષમાં પ્રચાર કર્યો હતો. પરંતુ અત્યાર સુધી આવેલા ટ્રેન્ડ્સ પ્રમાણે તેમના પ્રચારને જનતાએ નકારી દીધો છે.

20 એપ્રિલ 2026ના ચેન્નઈના પુલિયાનથોપેમાં કેજરીવાલે સ્ટાલિનને પોતાના ભાઈ ગણાવતા તેમના માટે રોડ શો કર્યો હતો. ભાજપને વિભાજનકારી ગણાવતા તેમણે દાવો કર્યો હતો કે તમિલનાડુના લોકો ભાજપને નફરત કરે છે. પરંતુ આજના ટ્રેન્ડ અલગ કહાની જણાવી રહ્યાં છે. સ્ટાલિનની પાર્ટીને ચૂંટણીમાં ઝટકો લાગ્યો છે, જ્યારે અભિનેતા વિજયની નવી પાર્ટી TVKએ મોટો અપસેટ સર્જી દીધો છે. કેજરીવાલની આ ભાવુક અપીલ તમિલનાડુમાં કામ આવી નહીં.

26-27 એપ્રિલે બંગાળના રણમાં ઉતરેલા કેજરીવાલે મમતા બેનર્જી માટે પ્રચાર કર્યો હતો. બલ્લીગંજની રેલીમાં તેમણે સેનાની તૈનાતી પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે કોલકત્તા અને હાવડામાં રેલીઓ કરી, મમતા બેનર્જી માટે મત માંગતા કેન્દ્ર સરકારની નીતિઓને બંગાળની સંસ્કૃતિ પર હુમલો ગણાવ્યો હતો.

કેજરીવાલના આ આક્રમક નિવેદનો અને ટીએમસીના પક્ષમાં રેલીઓની કોઈ સકારાત્મક અસર જમીન પર જોવા મળી નહીં, પરંતુ ભાજપે તેને બંગાળનું અપમાન અને ગેરમાર્ગે દોરનારી રાજનીતિ ગણાવી મામલો પોતાના પક્ષમાં કર્યો.

આ બે રાજ્યોના પરિણામ તે સંકેત આપી રહ્યાં છે કે અરવિંદ કેજરીવાલનો પ્રભાવ હાલ સીમિત જોવા મળી રહ્યો છે. રાષ્ટ્રીય સ્તર પર એન્ટી ભાજપનો ચહેરો બનવાના તેમના પ્રયાસને આ ચૂંટણીમાં હારથી ઝટકો લાગ્યો છે.

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

