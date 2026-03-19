શું આ રાજ્યમાં સરકાર બદલાશે? વિપક્ષને મોટી લીડ મળી; આવી ગયો ચોંકાવનારો સર્વે, મુખ્યમંત્રીની ઊંઘ ઉડી જશે!

Kerala Assembly Election 2026: કેરળમાં વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થયા બાદ ચૂંટણી માહોલ બની ગયો છે. તેવામાં જનતાનો પ્રતિભાવ જાણવા માટે પ્રી-પોલ સર્વે કરવામાં આવ્યો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 19, 2026, 04:49 PM IST
  • કેરળમાં ચૂંટણી પહેલા સામે આવ્યો પ્રી-પોલ સર્વે
  • મુખ્યમંત્રી પિનરાઈ વિજયન સરકારની થઈ શકે છે વિદાય
  • કોંગ્રેસના ગઠબંધનને ચૂંટણીમાં મળી શકે છે સફળતા

દેશમાં આગામી સમયમાં પાંચ રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઈ ગઈ છે. આ રાજ્યોમાં કેરળ પણ સામેલ છે. તેવામાં વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને પ્રી-પોલ સર્વે સામે આવ્યો છે. આ સર્વેમાં કોંગ્રેસના નેતૃત્વવાળા સંગઠન યુનાઇટેડ ડેમોક્રેટિક ફ્રંટ (UDF) ને સરસાઈ મળતી જોવા મળી રહી છે. તો સત્તાધારી ગઠબંધન લેફ્ટ ડેમોક્રેટિક ફ્રંટ (LDF) વિરુદ્ધ સત્તા વિરોધી લહેર જોવા મળી રહી છે, એટલે કે રાજ્યમાં પરિવર્તનનો સંકેત સામે આવ્યો છે.

પોલ મંત્રા તરફથી કરવામાં આવ્યો પ્રી-પોલ સર્વે
પોલ મંત્રા તરફથી પ્રી-પોલ સર્વે કરવામાં આવ્યો છે. આ સર્વે 26 હજાર લોકો પર કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં જે આંકડા સામે આવ્યા છે, તે પ્રમાણે 38.2% મત યુડીએફને મળતો જોવા મળી રહ્યો છે. તો એલડીએફને 33.7 ટકા અને ભાજપના નેતૃત્વવાળા એનડીએને 20.4 ટકા મત મળી શકે છે. તેમાંથી 8 ટકા મતદાતા એવા છે, જેણે કોઈ પ્રકારનો નિર્ણય લીધો નથી.

Who do the state people's and political influencers see as the next Chief Ministers across key states? 👇

📍 Kerala
🟢 K.C. Venugopal – 46.8%
🔴 Pinarayi Vijayan – 27.9%
🟢 V.D. Satheeshan – 16.3%
🟠 Rajeev Chandrasekhar – 5.9%

— Poll Mantra (@PollMantra) March 18, 2026

પ્રી-પોલમાં ક્યા નેતાને કેટલું સમર્થન?  
યુડીએફના જે નેતાઓને જનતાનું સમર્થન મળતું જોવા મળી રહ્યું છે, તેમાં વીડી સતીશન 29.5%, કેસી વેણુગોપાલને 28.2 ટકા અને શશિ થરૂરને 23.4 ટકા સમર્થન મળ્યું છે. આ સિવાય એલડીએફના નેતાઓમાં સીએમ પિનરાઈ વિજયનને 38.2 ટકા, શૈલતાને 32.5 ટકા સમર્થન મળી રહ્યું છે. કેસી વેણુગોપાલને મુખ્યમંત્રી તરીકે સૌથી સારા નેતા ગણવામાં આવી રહ્યાં છે. તેમને 36.8 ટકા લોકોએ મુખ્યમંત્રી તરીકે પસંદ કર્યા છે, તો વર્તમાન મુખ્યમંત્રી વિજયનને 27.9 ટકા લોકોએ પસંદ કર્યાં છે.

એલડીએફના કાર્યકાળ પર લોકોનો પ્રતિભાવ?
બીજીતરફ સર્વેમાં એલડીએફના કાર્યકાળને લઈને પણ લોકોનો મત સામે આવ્યો છે. તેમાં 31 ટકા લોકોએ વધુ ખરાબ અને 20.9 ટકા લોકોએ ખરાબ ગણાવ્યો છે. સાથે 23.8 ટકા લોકોએ ખુબ સારો અને 10.7 ટકા લોકોએ સારો ગણાવ્યો છે. વિકાસના નામ પર પ્રી-પોલમાં યુડીએફને 38.9 ટકા, એલડીએફને 27.8 ટકા અને ભાજપને 23.1 ટકા સમર્થન મળ્યું છે. તો એનડીએની વાત કરીએ તો રાજીવ ચંદ્રશેખરને 52.1 ટકા લોકોનું સમર્થન મળ્યું. કે સુરેન્દ્રનને 22.4 ટકા સમર્થન મળ્યું છે. આ પ્રી-પોલ કેરળના અલગ-અલગ જિલ્લામાં કરવામાં આવ્યો છે, તેમાં આવક, લિંગ અને સમુદાયને આધાર બનાવવામાં આવ્યો છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

