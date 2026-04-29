3, 7, 4, 5, 0... આ રાજ્યના એક્ઝિટ પોલમાં ભાજપની થઈ આવી હાલત! આંકડા જાણી ચોંકી જશો

Kerala Exit Poll Latest News: કેરળ એક્ઝિટ પોલ પ્રમાણે રાજ્યમાં ભાજપ બે આંકડા સુધી પહોંચી શકશે નહીં. પોલ ઓફ પોલ્સમાં ભાજપને માત્ર બે સીટો મળવાનું અનુમાન છે. બધી અલગ-અલગ એજન્સીના આંકડા જુઓ તો પણ આ ચિત્ર બની રહ્યું છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 29, 2026, 09:23 PM IST
નવી દિલ્હીઃ એક્ઝિટ પોલમાં પશ્ચિમ બંગાળ અને આસામમાં ભાજપની સરકાર બની શકે છે, પરંતુ કેરળમાં પાર્ટીની હાલત ખરાબ છે. પ્રથમ નજરમાં 3, 7, 4, 5, 0… જેવા આંકડા તમને ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં કોઈ બેટરના સ્કોરબોર્ડ જેવા લાગી શકે છે પરંતુ આ નંબર હકીકતમાં એક રાજ્યના એક્ઝિટ પોલમાં ભાજપની સંભવિત સીટોનું અનુમાન છે અને તસવીર પાર્ટી માટે ચોંકાવનારી છે.

કેરળમાં પોલ ઓફ પોલ્સમાં ભાજપ ગઠબંધનને માત્ર 2 સીટો મળી રહી છે. એક્સિસ માઈ ઈન્ડિયાના સર્વેમાં ભાજપ ગઠબંધનને 0-3 સીટો મળવાનું અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે. JVCના અનુમાનમાં ભાજપ ગઠબંધનને 3થી 7 સીટો મળી શકે છે, જ્યારે P-MARQ એ 1થી 4 સીટની રેન્જ જણાવી છે. Matrize હિસાબથી ભાજપ ગઠબંધનને 3થી 5 સીટો મળી શકે છે.

કેરળમાં કેમ છે ભાજપ માટે ચોંકાવનારા પરિણામ
સૌથી ચોંકાવનારૂ અનુમાન Peoples Pulse નું છે, જ્યાં ભાજપ ગઠબંધનને 0થી 3 સીટો સુધી સીમિત રાખવામાં આવ્યું છે. એટલે કે લગભગ દરેક એજન્સીનો સર્વે તે તરફ ઈશારો કરી રહ્યો છે કે ચૂંટણીમાં ભાજપનું પ્રદર્શન આશાથી નબળું રહી શકે છે.

શું કહે છે જાણકારો
રાજકીય જાણકારોનું માનવું છે કે જો આ એક્ઝિટ પોલ સાચા પડ્યા તો ભાજપ માટે આ ઝટકો હશે. ખાસ કરી જ્યારે પાર્ટીએ આ રાજ્યમાં પોતાની તમામ તાકાત લગાવી અને સ્ટાર પ્રચાર અભિયાન ચલાવ્યું હતું. પરંતુ તે પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે એક્ઝિટ પોલ હંમેશા સાચા પડતા નથી અને ઘણીવાર અસલી પરિણામ આ અનુમાનોથી બિલકુલ અલગ આવે છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

Trending news