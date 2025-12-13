Prev
શશિ થરૂરના ગઢમાં ભાજપ સૌથી આગળ, તિરુવનંતપુરમ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ ત્રીજા નંબરે

તિરુવનંતપુરમ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણી થઈ હતી જેમાં આજે મતગણતરી થઈ રહી છે. શરૂઆતના ટ્રેન્ડમાં ભાજપ વિરોધીઓને ટફ ફાઈટ આપતો જોવા મળી રહ્યો છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 13, 2025, 11:13 AM IST

શશિ થરૂરના ગઢમાં ભાજપ સૌથી આગળ, તિરુવનંતપુરમ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ ત્રીજા નંબરે

કેરળમાં બે તબક્કામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી યોજાઈ હતી અને આજે મતગણતરી થઈ રહી છે. આ મતગણતરીમાં તિરુવનંતપુરમ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના પરિણામ પણ સામેલ છે. જેમાં કુલ 101 વોર્ડ છે. તિરુવનંતપુરમ મ્યુનિસિપાલટીનું મતદાન પહેલા તબક્કામાં મંગળવારે એટલે કે 9 ડિસેમ્બરે થયું હતું. જેમાં 70.91 ટકા મતદાન નોંધાયું હતું. સવારે 10.40 વાગ્યા સુધીમાં તિરુવનંતપુરમ કોર્પોરેશનમાં 101 વોર્ડમાં ભાજપ 22 વોર્ડમાં આગળ જોવા મળ્યો જ્યારે LDF 16 વોર્ડ, અને UDF 11 વોર્ડમાં આગળ છે. જો કે હજુ મતગણતરી  ચાલુ છે. આ ફાઈનલ પરિણામ નથી. બહુમતનો આંકડો 52નો છે. ભાજપ છેલ્લા 10 વર્ષથી રાજ્યની રાજધાનીમાં સ્થાનિક ચૂંટણીઓમાં સત્તા મેળવવાની કોશિશ કરે છે. અત્રે જણાવવાનું કે કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા શશિ થરૂર અહીંથી સાંસદ છે. 

2020ની સ્થાનિક ચૂંટણીઓના પરિણામો જોઈએ તો તિરુવનંતપુરમમાં લેફ્ટ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ (LDF)એ 52 વોર્ડ જીતીને મ્યુનિસિપાલટી પર કબજો કર્યો હતો. ભાજપના નેતૃત્વવાળા એનડીએએ 33 વોર્ડ જીત્યા હતા. જ્યારે કોંગ્રેસના નેતૃત્વવાળા યુડીએફને 10 વોર્ડ મળ્યા હતા. તિરુવનંતપુરમ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં મુખ્યત્વે એલડીએફ, એનડીએ અને યુડીએફ વચ્ચે ત્રિકોણીય જંગ જોવા મળી રહ્યો છે. 

એલડીએફએ તમામ 1010 વોર્ડમાં પોતાના ઉમેદવારો ઉતાર્યા છે. સીપીઆઈ(એમ) 70 બેઠકો, સીપીઆઈ (CPI) 17 સીટો, કેરળ કોંગ્રેસ (એમ) અને રાષ્ટ્રીય જનતા દળ (આરજેડી) 3-3 સીટો પર ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. જનતા દળ (સેક્યુલર)એ પણ 2 પર પોતાના ઉમેદવાર ઉતારેલા છે. અન્ય નાના નાના ઘટક પક્ષો જેમ કે ઈન્ડિયન નેશનલ લીગ, કોંગ્રેસ (સેક્યુલર), કેરળ કોંગ્રેસ (બી), જનપધિપત્ય કેરળ કોંગ્રેસ, એનસીપી (શરદ પવાર), અને જનધિપત્ય સંરક્ષણ સમિતિએ પણ એક-એક સીટ પર ચૂંટણી લડી હતી. 

બીજી બાજુ એનડીએએ પણ તમામ 101 સીટો પર ઉમેદવાર ઉતાર્યા હતા. ગઠબંધનમાં ભાજપને 96 સીટો, ભારત ધર્મ જન સેના (BDJS) 3 સીટો અને કેરળ કામરાજ કોંગ્રેસ તથા શિવસેનાને એક એક સીટ મળેલી છે. 

