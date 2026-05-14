/ભારે ખેંચતાણ બાદ વી ડી સતીશન કેરલમના નવા મુખ્યમંત્રી, કે સી વેણુગોપાલનું પત્તું કપાઈ ગયું

Keralam New CM VD Satheesan: કેરલમમાં આખરે 10 દિવસની ભારે માથાપચ્ચી પછી નવા મુખ્યમંત્રી કોણ બનશે એ ખુલાસો થઈ ગયો છે. આ રેસમાં કે સી વેણુગોપાલ પાછળ રહી ગયા અને વીડી સતીશનના નામ પર મહોર લાગી ગઈ.
કેરલમમાં આ વખતે વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના નેતૃત્વવાળું ગઠબંધન જીતી ગયું પરંતુ પરિણામો જાહેર થયા બાદ રાજ્યમાં મુખ્યમંત્રી કોણ બનશે તેના વિશે ગડમથલ ચાલતી હતી. આખરે કોંગ્રેસ પાર્ટી તરફથી ગુરુવારે નામ ફાઈનલ કરાયું. કેરલમના એઆઈસીસી પ્રભારી દીપા દાસમુન્શીએ વીડી સતીશનના નામની જાહેરાત કરી. સતીશનના નામની પસંદગીથી સ્પષ્ટ છે કે કોંગ્રેસ મહાસચિવ કેસી વેણુગોપાલનું પત્તું કપાઈ ગયું.
અત્રે જણાવવાનું કે કેરલમ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો 4 મેના રોજ પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુ, અસમ અને પુડુચેરીના પરિણામો સાથે જ જાહેર થયા હતા. પરંતુ કેરલમાં મુખ્યમંત્રીનું નામ ફાઈનલ થવામાં ભારે માથાપચ્ચી ચાલતી હતી. આ ખેંચતાણનું કારણ એ હતું કે કોંગ્રેસની અંદર જ મુખ્યમંત્રી પદની રેસમાં ત્રણ દાવેદાર હતા. જેમાં વીડી સતીશન ઉપરાંત કે સી વેણુગોપાલ અને રમેશ ચેન્નિથલાના નામ પણ રેસમાં હતા. ત્રણેયના સમર્થકો પોતાના તરફથી જોર લગાવતા હતા.
#WATCH | Delhi | On VD Satheesan named Keralam CM, AICC Keralam Observer Ajay Maken says, "Only after talking to everyone and holding extensive discussions, the decision was taken." pic.twitter.com/zpcowe5S7t
— ANI (@ANI) May 14, 2026
કોંગ્રેસ વિધાયક દળના મોટાભાગના સભ્યો કથિત રીતે વેણુગોપાલને મુખ્યમંત્રી બનાવવા માંગતા હતા. પરંતુ એઆઈસીસી મહાસચિવ સતીશનને 2022માં પાર્ટીની ચૂંટણી હાર બાદ છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં પાર્ટીના મુખ્ય ચહેરા તરીકે ઉભર્યા બાદ વ્યાપક જનસમર્થન મળેલું હતું. એટલે કે કાર્યકરો તેમને પસંદ કરે છે.
આ રસાકસીને ખતમ કરવા માટે અલગ અલગ મંથન ચાલતું હતું. ગુરુવારે જ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જૂન ખડગેએ કેરલમના મુખ્યમંત્રી પદના ઉમેદવારના નામની જાહેરાત કરતા પહેલા પાર્ટીના ટોચના નેતાઓ સાથે ફાઈનલ ચર્ચા કરી હતી.
કેમ વી ડી સતીશનની થઈ પસંદગી