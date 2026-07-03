/કેતન અગ્રવાલ હત્યાકાંડ: ત્રીજો વ્યક્તિ કોણ? જેને સિયા અને ચેતનના લોહગઢ કિલ્લાવાળા પ્લાનિંગ વિશે બધી ખબર હતી

પુનાના રિયલ એસ્ટેટ બિઝનેસમેન વિશાલ અગ્રવાલના પુત્ર કેતન અગ્રવાલની હત્યાના આરોપી મંગેતર સિયા ગોયલ અને તેનો પ્રેમી ચેતન અગ્રવાલની પોલીસ કસ્ટડી આજે પૂરી થઈ રહી છે. આ કેસમાં રોજેરોજ નવા ખુલાસા થાય છે અને એવા ચોંકાવનારા ખુલાસા થાય છે કે જાણીને દંગ રહી જવાય. હવે આ કેસમાં ચેતન અને સિયા ઉપરાંત એક ત્રીજી વ્યક્તિની એન્ટ્રી થઈ છે. ત્યારે આ વ્યક્તિ કોણ છે જેને આ પ્લાન વિશે ખબર હતી? આ ઉપરાંત સિયાનો એક એવો અત્યંત શોકિંગ વીડિયો પણ હાલ વાયરલ થઈ રહ્યો છે જેણે સોશિયલ મીડિયા પર એ ચર્ચા છેડી છે કે આટલા ગંભીર ગુનામાં પોલીસ કસ્ટડીમાં હોવા છતાં સિયાનો આટલો એટિટ્યૂડ કઈ રીતે?
સિયાના ઘરે પહોંચી હતી પોલીસ
કેસમાં ત્રીજી વ્યક્તિનો એંગલ સામે આવ્યો
યુવકે આપી હતી આ સલાહ!
રિહર્સલવાળી જગ્યાએ પણ ગઈ પોલીસ
કોઈ વ્યક્તિને લોહગઢ કિલ્લેથી ધક્કો કેવી રીતે મારી શકાય તેવો રિહર્સલ કરવા માટે ચેતન અને સિયા કોઈ સ્થળે ગયા હતા એવું પોલીસનું માનવું હતું આથી પુના ગ્રામીણ પોલીસ ગુરુવારે સવારે સિયા ગોયલને એ જ સ્થળે લઈને ગઈ હતી. પોલીસ અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ આ સ્થળ પુનાના લુલ્લાનગર વિસ્તારમાં એક ક્લબ પાસે આવેલું છે. તપાસ દરમિયાન સિયા જ્યાં રિહર્સલ કર્યું હતું તે જગ્યાની ઓળખ પણ કરી. પોલીસ હવે એ ભાળ મેળવવાની કોશિશ કરી રહી છે કે આ કથિત રિહર્સલ મે મહિનામાં કઈ તારીખે થયું હતું અને તે સમયે ત્યાં કોણ કોણ હાજર હતું.
પોલીગ્રાફ ટેસ્ટ થશે