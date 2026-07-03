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કેતન અગ્રવાલ હત્યાકાંડ: ત્રીજો વ્યક્તિ કોણ? જેને સિયા અને ચેતનના લોહગઢ કિલ્લાવાળા પ્લાનિંગ વિશે બધી ખબર હતી

Ketan Agarwal Case Update: કેતન અગ્રવાલ હત્યાકાંડની તપાસ દરમિયાન રોજ નીત નવા ચોંકાવનારા  ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. હવે એક ત્રીજા વ્યક્તિનું નામ ખુલ્યું છે. જેને સિયા અને ચેતન બંને ઓળખે છે અને એવો દાવો છે કે આ વ્યક્તિને ષડયંત્ર વિશે બધી  ખબર હતી. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 03, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:01 PM IST
કેતન અગ્રવાલ હત્યાકાંડ: ત્રીજો વ્યક્તિ કોણ? જેને સિયા અને ચેતનના લોહગઢ કિલ્લાવાળા પ્લાનિંગ વિશે બધી ખબર હતી
Image Credit: File Photos/AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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