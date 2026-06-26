/સિયાનું સૌથી ડરામણું સત્ય સામે આવ્યું! પહેલીવાર માતા-પિતાએ આપ્યું નિવેદન, કર્યો હચમચાવતો ખુલાસો

18 જૂન 2026નો દિવસ પુનાના બિઝનેસમેન વિશાલ અગ્રવાલ માટે કદાચ જીવનનો સૌથી કાળમુખો દિવસ બની રહ્યો હશે કારણ કે આ દિવસે તેમણે પોતાનો પુત્ર કેતન ગુમાવ્યો. મંગેતર સાથે લોહાગઢ કિલ્લે ફરવા ગયેલા કેતનને મંગેતર અને તેના પ્રેમી ચેતન અગ્રવાલે જ ધક્કો મારીને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો હોવાની પ્રાથમિક માહિતી સામે આવી છે. હવે આ સમગ્ર મામલે પહેલીવાર આરોપી મંગેતર સિયાના પિતા પ્રવીણ ગોયલ અને માતા પૂજા ગોયલના નિવેદન પણ સામે આવ્યા છે. આ ઉપરાંત સિયાએ કેતન સાથે સંબંધ વિશે શું કહ્યું એ પણ ખુબ ચોંકાવનારું છે.
લોહાગઢ કિલ્લામાં લઈ ગઈ હતી સિયા
સિયા અને ચેતન બંને પોલીસ કસ્ટડીમાં છે અને તેમની પૂછપરછ ચાલુ છે. આ પૂછપરછ અને તપાસમાં એવા એવા ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે જે જાણીને ચોંકી જશો. લોહાગઢ કિલ્લાની 350 ફૂટથી વધુ ઊંડી ખાઈમાં કેતનને ધકેલનારી સિયા જ સમગ્ર કાંડની માસ્ટરમાઈન્ડ નીકળી છે. તપાસકર્તાઓના જણાવ્યાં મુજબ સિયા અને તેના પ્રેમી ચેતને શરૂઆતમાં પોલીસને ગુમરાહ કરવા માટે એકબીજા પર હત્યાનો દોષનો ટોપલો ઢોળ્યો હતો. પરંતુ જ્યારે પોલીસે કડકાઈ આચરી તો બંનેએ ગુનો કબુલી લીધો હતો.
સિયાની ચોંકાવનારી કબૂલાત
પુના ગ્રામીણ પોલીસે પૂછપરછના આધારે લોહાગઢ કિલ્લાના વિંચૂ કાટા રિજ પર ઘટેલી આ ઘટનાના ક્રાઈમ સીનને રીકન્ટ્રક્ટ પણ કર્યો છે. પોલીસના જણાવ્યાં મુજબ ચેતન અને સિયાએ પહેલેથી જ એક કોડ વર્ડ અને સિગ્નલ નક્કી કર્યા હતા. સિયાએ કિલ્લાની સૂમસામ જગ્યા પર કેતનની સાથે બેસવાનું હતું અને જેવી ત્યાં બેઠી એ ચેતન માટે હુમલો કરવાનો ઈશારો હતો.
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હવે આ મામલે બંને આરોપીઓ એટલે કે સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરીના પરિવારના નિવેદનો સામે આવ્યા છે. એકબાજુ જ્યાં સિયાના માતા પિતાનું એવું કહેવું છે કે જો તેમની દીકરી દોષિત ઠરે તો તેને કડક સજા મળવી જોઈએ ત્યાં ચેતનના પિતા બાબુલાલ ચૌધરીનો દાવો છે કે તેમનો પરિવાર ક્યારેય સિયાને મળ્યો નથી. આ મામલો સામે આવ્યો ત્યાં સુધી તેના વિશે કોઈને કશું ખબર નહતી. તેમનો પુત્ર નિર્દોષ છે અને તેને બલિનો બકરો બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. તેને ખોટા કેસમાં ફસાવવામાં આવી રહ્યો છે.
આ સમગ્ર મામલે શું કહ્યું સિયાના પિતાએ?
સિયાના પિતા પ્રવીણ ગોયલ આ ઘટના બાદ હોસ્પિટલમાં દાખલ છે અને તેમણે આ મામલે પહેલવહેલું નિવેદન આપતા કહ્યું કે જે કઈ થયું તે ખુબ દુખદ ઘટના છે. હજુ વિશ્વાસ થતો નથી. તેમણે કહ્યું કે કેતન અગ્રવાલ એ તેમના પુત્રની જેમ હતો. સિયાના પિતા પ્રવીણ ગોયલે પોતાના ભાવિ જમાઈની સાથેના પોતાના નજીકના સંબંધને યાદ કર્યો અને કહ્યું કે તેઓ તેમની સાથે એવા જોડાઈ ગયા હતા કે તેમને પુત્રની જેમ ગણતા હતા. આ દુખદ ઘટનાએ બધાને હચમચાવી નાખ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે અમને હજુ પણ વિશ્વાસ થતો નથી કે કેતન રહ્યો નથી. તે અમારો પણ પુત્ર હતો અને તેમનો પણ પુત્ર હતો. આજે અમે એક ખુબ સારા, હોશિયાર અને સારા છોકરાને ગુમાવી દીધો છે. અમે દુ:ખી છીએ. આનાથી વધુ દુ:ખદ કશું હોઈ શકે નહીં. ભવિષ્ય માટે અમારા ઘણા બધા સપના હતા. લગ્ન ઉદયપુરમાં થવાના હતા.
#WATCH | Pune, Maharashtra: Ketan Agarwal Murder Case | Pravin Goyal, father of accused Siya Goyal, says, "What happened is a very tragic event. We still can't believe it. They've lost their son, and their son was ours, too. We loved him so much. I had grown so attached to him… pic.twitter.com/2LBO1NKWwV
— ANI (@ANI) June 25, 2026
સિયાના પિતાએ કેતન અને સિયાના સંબંધ વિશે શું કહ્યું
પિતાએ સિયા અને ચેતનના સંબંધ વિશે આપ્યું મોટું નિવેદન
#WATCH | Pune, Maharashtra: Ketan Agarwal Murder Case | Pooja Goyal, mother of accused Siya Goyal, says, "... If anyone is at fault in this, they should be given the harshest punishment. Even if it includes my daughter. If my daughter is found guilty, then she should be thrown… pic.twitter.com/xQZrHPydPc
— ANI (@ANI) June 25, 2026
સિયાની માતાનું નિવેદન
દારૂ પીવા વિશે માતાએ શું કહ્યું?
સિયાની માતા પૂજા ગોયલે કહ્યું કે સિયા દારૂ પીતી નહતી કે તેને પાર્ટીઓ કે એવી ચીજોનો શોખ પણ નહતો. જો તેના પર કોઈ શક હતો તો અમારી જોડે કે જેમણે સંબંધ કરાવ્યો હતો તેમની સાથે વાત કરવી જોઈતી હતી. અત્યાર સુધી ચાર મહિનાથી બધુ ઠીક હતું. આ ઘટના બાદ એવા આરોપ લાગી રહ્યા છે. પહેલા તેના વિશે ફક્ત સારી સારી વાતો થતી હતી પરંતુ પહેલીવાર આવા દાવા સાંભળી રહ્યા છીએ.