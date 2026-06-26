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સિયાનું સૌથી ડરામણું સત્ય સામે આવ્યું! પહેલીવાર માતા-પિતાએ આપ્યું નિવેદન, કર્યો હચમચાવતો ખુલાસો

Ketan Agarwal Case: પુણેના ઐતિહાસિક મહત્વ ધરાવતા લોહાગઢ કિલ્લામાં એક એવી ઘટના ઘટી જેણે આખા દેશને હચમચાવી નાખ્યો છે. સિયા નામની યુવતીએ તેના જ મંગેતર કેતન અગ્રવાલની ઠંડા કલેજે હત્યા કરી નાખી અને આ ઘટનાને અકસ્માતમાં ખપાવવાની પૂરજોશ કોશિશ પણ કરી પરંતુ પકડાઈ ગઈ. સિયા અને તેના પ્રેમી ચેતને આ ઘટનાને અંજામ આપ્યો હોવાની વાતો સામે આવી છે. આ સમગ્ર મામલે હવે સિયાના પિતા અને માતાનું નિવેદન પણ આવ્યું છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 26, 2026, 09:14 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:11 AM IST
સિયાનું સૌથી ડરામણું સત્ય સામે આવ્યું! પહેલીવાર માતા-પિતાએ આપ્યું નિવેદન, કર્યો હચમચાવતો ખુલાસો
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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