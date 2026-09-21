/Ketan Agarwal Case: લોનાવાલાના ટાઈગર પોઈન્ટની રેકીથી લોહગઢ કિલ્લામાં હત્યા સુધીનું ષડયંત્ર કેવી રીતે રચાયું ચાર્જશીટમાં ખુલ્યા રહસ્યો

Ketan Agarwal Murder Case: મહારાષ્ટ્રના લોહગઢ કિલ્લામાં થયેલી કેતન અગ્રવાલની હત્યામાં પોલીસે કોર્ટમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. ચાર્જશીટમાં સિયા અને ચેતન સાથે અન્ય એક વ્યક્તિનું નામ પણ જોડવામાં આવ્યું છે જેમણે સિયા અને ચેતન ની મદદ કરી હતી. ચાર્જશીટમાં જે ત્રીજા વ્યક્તિનું નામ છે તે છે રિતેશ હાંગે. ચાર્જશીટ અનુસાર કેતનને મારતા પહેલા આ ત્રણ લોકોએ સાથે મળીને તેને અપંગ બનાવવાનો પ્રયત્ન પણ કર્યો હતો.
5053 પેજની ચાર્જશીટ
કેતન અગ્રવાલ કેસમાં પોલીસે કોર્ટમાં 5053 પેજની ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. ચાર્જશીટમાં પોલીસે પાંચ નજરે જોનાર સાક્ષીનો ઉલ્લેખ પણ કર્યો છે. ચાર્જશીટમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે આરોપીઓએ મર્ડર ફિલ્મ જોઈ હતી અને પોલીસથી કેવી રીતે બચવું તેના માટે ક્રાઇમ પોડકાસ્ટ પણ સાંભળ્યા હતા.પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર આ અત્યારના ષડયંત્રની શરૂઆત માર્ચ 2026 થી થઈ હતી. અને ત્રણ આરોપીઓએ મળીને મે મહિનામાં કેતન અગ્રવાલને મારી નાખવાનો પ્લાન તૈયાર કરી લીધો હતો.
ચાર્જશીટમાં કઈ વાતોનો ઉલ્લેખ ?
ચાર્જશીટ અનુસાર સિયા, ચેતન અને રિતેશ હાંગે એ સૌથી પહેલા કેતનને બીજા રાજ્યના કોઈ વ્યક્તિ મારફતે ગંભીર રીતે ઘાયલ કરવાનો પ્લાન બનાવ્યો હતો. આ કામ માટે તેણે બીજા રાજ્યોના લોકો સાથે સંપર્ક કર્યો હતો પરંતુ પછી પકડાઈ જવાના ડરના કારણે તેમણે પોતાનો નિર્ણય અને પ્લાન બદલ્યો અને પછી જાતે જ કેતનને મારવાનો નિર્ણય કર્યો. આ મામલામાં જે લોકોનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો તેમાંથી એક વ્યક્તિ સાક્ષી બની ગયો છે.
કેતનને મારવા ક્રાઈમ ફિલ્મો જોઈ અને ChatGTP ની મદદ પણ લીધી
કેતન ને મારવામાં સિયા સહિતના ત્રણ આરોપીઓએ ઘણી બધી ક્રાઈમ ફિલ્મો જોઈ હતી અને તેમણે ChatGTP નો ઉપયોગ પણ કર્યો હતો. મર્ડરના પ્લાનિંગ દરમિયાન તેમણે મેઘાલયની સોનમ રઘુવંશી ના કેસ વિશે પણ જાણકારી મેળવી હતી. કેતન ને મારતા પહેલા સિયા અને ચેતન 29 મેના રોજ લોનાવાલા ફરવા ગયા હતા અને ત્યાં તેમને ટાઈગર પોઇન્ટ પર રેકી કરી હતી. ટાઈગર પોઇન્ટ ઉપરાંત તેમણે લોનાવાલા ના અન્ય રસ્તા અને ટેકરીઓની રેકી પણ કરી હતી.
લોહગઢ કિલો કેવી રીતે પસંદ કર્યો ?
ચાર્જશીટમાં પોલીસે નોંધ્યું છે કે માર્ચ 2025 માં લોહગઢ કિલ્લા પર એક મહિલાનું મોત થયું હતું. આ કેસ વિશે જાણકારી મેળવીને જ આરોપીઓએ નક્કી કર્યું કે કેતનનું મર્ડર પણ અહીં કરવામાં આવે જેથી એવું દેખાડી શકાય કે સેલ્ફી લેતી વખતે કેતન નીચે પડી ગયો. એટલે કે હત્યા દુર્ઘટના લાગે. ત્યાર પછી 4 જુન 2026 ના રોજ સિયાએ લોહગઢ ફોર્ટ જવાની જીદ કરી. બાલી જતા પહેલા સિયા કેતનને મારવા માંગતી હતી. ત્યાર પછી 14 જુનના રોજ સિયા અને કેતન લોહગઢ કિલ્લામાં ગયા હતા. તે સમયે પણ સિયાએ કેતનને નીચે ધક્કો મારવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ કેતન પડ્યો નહીં. ત્યાર પછી સિયાએ સાપ હોવાનું નાટક કર્યું હતું.
માહી નામના ફેક એકાઉન્ટની લીધી મદદ
કેતન અગ્રવાલનું કામ ખતમ કરવા માટે રીતેશ હાંગે, સિયા અને ચેતને સાથે મળીને instagram પર માહી નામથી એક ફેક એકાઉન્ટ બનાવ્યું હતું. જેના માધ્યમથી સિયા જ કેતનની મિત્ર બની અને કેતનને સિયાને લઈને લોહગઢ કિલ્લા પર આવવાનું કહ્યું. લોહગઢ કિલ્લા પર ચેતન ચૌધરી પહેલાથી જ પહોંચી ગયો હતો. જે સમયે કેતનનું ધ્યાન ભટકેલું હતું તે સમયે સિયાએ કેતનને પાછળથી અને ચેતને પગથી ધક્કો માર્યો. આ વખતે કેતન બચી શક્યો નહીં અને નીચે પડી ગયો. કેતન અગ્રવાલને મારવાનું ષડયંત્ર રીતેષ હાંગે નામના વ્યક્તિએ રચ્યું હતું તેવું ચાર્જશીટમાં લખવામાં આવ્યું છે.