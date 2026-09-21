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Ketan Agarwal Case: લોનાવાલાના ટાઈગર પોઈન્ટની રેકીથી લોહગઢ કિલ્લામાં હત્યા સુધીનું ષડયંત્ર કેવી રીતે રચાયું ચાર્જશીટમાં ખુલ્યા રહસ્યો

Ketan Agarwal Murder Case: કેતન અગ્રવાલ મર્ડર કેસમાં પોલીસે કોર્ટમાં 5053 પેજની ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. ચાર્જશીટમાં પોલીસે સિયા ગોયલ અને અન્ય 2 લોકોના નામનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ચાર્જશીટમાં ઉલ્લેખ છે કે સિયા સહિત 3 લોકોએ કેતનની હત્યા દુર્ઘટના લાગે તે માટે પ્લાનિંગ કર્યું હતું.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 21, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 08:02 AM IST
Ketan Agarwal Case: લોનાવાલાના ટાઈગર પોઈન્ટની રેકીથી લોહગઢ કિલ્લામાં હત્યા સુધીનું ષડયંત્ર કેવી રીતે રચાયું ચાર્જશીટમાં ખુલ્યા રહસ્યો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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