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'એવા લગ્ન જે થવાના નથી....' સિયાના સ્નેપચેટ મેસેજથી કેતન અગ્રવાલ કેસમાં મોટો વળાંક, જાણો ચોંકાવનારી વિગતો

Ketan Agarwal Case: કેતન અગ્રવાલ હત્યાકાંડમાં એક નવો વળાંક આવ્યો છે. એક સ્નેકચેટ મેસેજ સામે આવ્યો છે જેમાં મોટો ખુલાસો થયો છે. જો કે તપાસ સાથે જોડાયેલા અધિકારીઓનું કહેવું છે કે કોઈ પણ ડિજિટલ ચેટની કાનૂની માન્યતા તેની ટેક્નિકલ અને ફોરેન્સિક તપાસ પૂરી થયા બાદ જ નક્કી થઈ શકશે. જાણો એવું તે શું છે આ મેસેજમાં? 

Written ByViral Raval
Published: Jul 04, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 03:31 PM IST
'એવા લગ્ન જે થવાના નથી....' સિયાના સ્નેપચેટ મેસેજથી કેતન અગ્રવાલ કેસમાં મોટો વળાંક, જાણો ચોંકાવનારી વિગતો
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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