/કેતનના મોત પહેલાં જ સિયા-ચેતને કરી લીધા હતા ગાંધર્વ વિવાહ? સીક્રેટ વેડિંગના ખુલાસાથી સનસનાટી

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કેતનના મોત પહેલાં જ સિયા-ચેતને કરી લીધા હતા ગાંધર્વ વિવાહ? 'સીક્રેટ વેડિંગ'ના ખુલાસાથી સનસનાટી

Ketan Agarwal Case Update: 18 જૂનના રોજ પુનાના બિઝનેસમેન કેતન અગ્રવાલની ઐતિહાસિક લોહગઢ કિલ્લા પરથી ધક્કો મારીને હત્યા કરવાના આરોપમાં હાલ મંગેતર સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરી જેલમાં છે. જો કે આ કેસમાં હવે એક નવો ખુલાસો થયો છે જે ખુબ ચોંકાવનારો છે. શું સિયા ગોયલ લગ્ન કરી ચૂકી હતી?

Written ByViral Raval
Published: Jul 07, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:22 PM IST
કેતનના મોત પહેલાં જ સિયા-ચેતને કરી લીધા હતા ગાંધર્વ વિવાહ? 'સીક્રેટ વેડિંગ'ના ખુલાસાથી સનસનાટી
Image Credit: ફાઈલ ફોટોSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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