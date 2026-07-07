/કેતનના મોત પહેલાં જ સિયા-ચેતને કરી લીધા હતા ગાંધર્વ વિવાહ? સીક્રેટ વેડિંગના ખુલાસાથી સનસનાટી

મંગેતરના બર્થડેની ભવ્ય રીતે ઉજવણી કરવાના સપના જોતા પુનાના બિઝનેસમેન કેતન અગ્રવાલને આખરે શું મળ્યું? મોત. આ મોત પણ મંગેતરના હાથે! કેતન અગ્રવાલની મંગેતર સિયા ગોયલ અને તેના કથિત પ્રેમી ચેતન ચૌધરી પર કેતનનું લોહગઢ કિલ્લા પરથી ખીણમાં ધક્કો મારીને મોત નિપજાવવાનો આરોપ છે. હવે આ મામલે અત્યંત ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. એક મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે કેતન અગ્રવાલની મંગેતર સિયા ગોયલ કથિત રીતે પહેલેથી જ પરિણીત હતી. આ નવા ખુલાસાએ કેસમાં એક નવો વળાંક લાવી દીધો છે.
ન્યૂઝ 18 મરાઠીના રિપોર્ટ મુજબ કેતન અગ્રવાલ મર્ડર કેસની તપાસ કરી રહેલી પુના પોલીસનો દાવો છે કે આરોપી સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરી લગ્ન કરી ચૂક્યા હતા. પોલીસના જણાવ્યાં મુજબ સિયા ગોયલ અને તેના કથિત પ્રેમી ચેતન ચૌધરીએ ચાર મહિના પહેલા તેમના પરિવારથી ગૂપચૂપ લગ્ન કર્યા હતા. એવું કહેવાય છે કે આ ખુલાસો તેમના ફોનમાંથી મળેલી વોટ્સએપ ચેટથી થયો છે.
ફોનમાંથી નીકળ્યું રહસ્ય?
તપાસકર્તાઓનું કહેવું છે કે આ ચેટે તેમના ગાંધર્વ લગ્નનો પર્દાફાશ કર્યો છે અને સમગ્ર મામલાને એક નવો પહેલું મળ્યો છે. પોલીસે કેતન અગ્રવાલની હત્યાના કેસમાં સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરીની ધરપકડ કરી છે. હાલ બંને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે.
ચેટથી શું થયા ખુલાસા?
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ પોલીસે આરોપીઓના ફોનમાંથી મળેલા કોલ રેકોર્ડ, લોકેશન ડેટા, ચેટ અને ઈન્ટરનેટ સર્ચ હિસ્ટ્રી વિશે ઝીણવટભરી તપાસ કરી.
છેલ્લા છ સાત મહિનાના ડિજિટલ ડેટાની તપાસ દરમિયાન તપાસકર્તાઓને કથિત રીતે જાણવા મળ્યું કે સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરીએ ચાર મહિના પહેલા જ લગ્ન કરી લીધા હતા અને પરિવારોના ડરથી તેને છૂપાવીને રાખ્યું હતું.
પોલીસને શક છે કે આ સીક્રેટ લગ્ન બાદ કેતનને રસ્તામાંથી હટાવવાનું કથિત ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું હતું.
સિયાએ ચેતનને શું કહ્યું હતું?
પોલીસ તપાસમાં બીજું શું સામે આવ્યું?
સિયાએ શું શીખ મેળવી
તો શું બચી જાત કેતન અને સિયા?
રિપોર્ટ મુજબ પોલીસનું કહેવું છે કે જો સતત પૂછપરછ ન થાત તો બંને પોતાના પ્લાનમાં સફળ થઈ જાત. હકીકતમાં કેતનના પરિવારને વિશ્વાસ નહતો થતો કે આ દુર્ઘટના છે. જ્યારે પોલીસને પણ શક હતો કે જ્યાંથી કેતન પડ્યો તે સ્પોટ લોહગઢ કિલ્લાના અનેક અન્ય જગ્યાઓ જેટલો ખતરનાક નથી.
રાજા રઘુવંશી કેસ કરતા અલગ કઈ રીતે?
રાજા રઘુવંશી કેસમાં પહેલા હત્યા કરાઈ હતી અને પછી મૃતદેહને નીચે ફેંકવામાં આવ્યો હતો. રિપોર્ટ મુજબ પોલીસે જણાવ્યું કે સિયા અને ચેતને મળીને કેતનને ધક્કો માર્યો હતો. તેમનો પ્લાન જ હતો કે જો સિયા એકલી ધક્કો મારત તો કદાચ તે કેતનને એકલા હાથે પાડી શકત નહીં. પોલીસને સિયાના ફોનથી જાણવા મળ્યું છે કે તે રાજા રઘુવંશી કેસની જાણકારી મેળવી રહી હતી. એવું કહેવાય છે કે ગોયલના ઘરેથી મળેલા બીજા ફોનથી વધુ પુરાવા મળી શકે છે. હાલ તેને તપાસ માટે મોકલાયો છે.
16 જુલાઈ સુધી રિમાન્ડમાં
પુનાની એક કોર્ટે શુક્રવારે સિયા અને ચેતનને 14 દિવસની જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા હતા. બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ કોર્ટે પોલીસ કસ્ટડી લંબાવવાની ના પાડી અને આરોપીઓને 16 જુલાઈ સુધી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા.
સિયાએ બહેનપણીને પણ જણાવ્યું હતું?
સિયા ગોયલે તેની એક બહેનપણીને સ્નેપચેટ પર કથિત મેસેજ મોકલ્યો હતો અને તપાસ દરમિયાન આ મેસેજ સામે આવ્યો જેમાં લખ્યું હતું કે તેના કેતન સાથે લગ્ન થવાના નથી. એક પોલીસ અધિકારી મુજબ આ સંદેશો કથિત રીતે મે મહિનામાં મોકલાયો હતો. જે કેતનની કથિત હત્યાના થોડા દિવસ પહેલાનો હતો. જેમાં બહેનપણીને નવેમ્બરમાં ઉદયપુરમાં થનારા લગ્ન માટે ટિકિટ બુક કરાવવા માટે આધાર કાર્ડની કોપી મોકલવા જણાવ્યું હતું. પરંતુ સાથે એ પણ લખ્યુ હતું કે આ લગ્ન થવાના નથી. સંદેશામાં લખ્યું હતું કે લગ્નની ટિકિટ માટે તારા આધાર કાર્ડના બંને બાજુના ફોટા મોકલ. આમ પણ લગ્ન થવાના નથી. પરંતુ આમ છતાં મોકલી દે.