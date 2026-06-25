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મેરે દિલકો પતા હૈ તું યહીં હૈ... વાપસ આ જા!, સિયાએ આ એક જ ભૂલ કરી અને પકડાઈ ગઈ 

સિયા ભયાનક ચાલાક હતી, જેના હવે કારનામા ખુલી રહ્યાં છે. કેતન અગ્રવાલના મોત બાદ સિયા ગોયેલે એક ભાવુક પોસ્ટ કરી હતી જેમાં લખ્યું હતું કે શા માટે તે એને છોડીને ચાલી ગયો. પોલીસ તપાસમાં એ ખુલાસો થયો છે કે એને ચેતન ચોધરી સાથે સંબંધો હતો. તપાસમાં 2004 ફોન અને 238 કલાકની વાતચીતનો ખુલાસો થયો છે. આ સિવાયના ચોંકાવનારા ખુલાસાઓ હવે ધીરે ધીરે બહાર આવી રહ્યાં છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 25, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:19 PM IST
મેરે દિલકો પતા હૈ તું યહીં હૈ... વાપસ આ જા!, સિયાએ આ એક જ ભૂલ કરી અને પકડાઈ ગઈ 
Source: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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