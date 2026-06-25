/મેરે દિલકો પતા હૈ તું યહીં હૈ... વાપસ આ જા!, સિયાએ આ એક જ ભૂલ કરી અને પકડાઈ ગઈ 

કેતન અગ્રવાલ હત્યા કેસ દેશભરમાં ટોક ઓફ ધી ટાઉન છે. પુના જિલ્લાના લોહગઢ કિલ્લા (Lohagad Fort) પર ૨૬ વર્ષના વેપારી પુત્ર કેતન વિશાલ અગ્રવાલના રહસ્યમય મોતના મામલામાં સતત નવા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. આ દરમિયાન સોશિયલ મીડિયા પર સીયા ગોયલની એક પોસ્ટ પણ ભારે ચર્ચાનો વિષય બની છે, જે કથિત રીતે કેતનની મંગેતર સિયા ગોયલે તેના મોતના ગણતરીના દિવસો બાદ શેર કરી હતી. આ પોસ્ટમાં સિયાએ કેતન સાથેનો એક વીડિયો શેર કરીને લખ્યું હતું કે, તે તેને છોડીને કેમ ચાલ્યો ગયો, હજી પણ તે તેના પાછા ફરવાની રાહ જોઈ રહી છે.
પોસ્ટમાં વધુમાં લખ્યું હતું કે: "તમે મને મારા જન્મદિવસે જ છોડીને ચાલ્યા ગયા. આપણા લગ્નને હવે બહુ ઓછો સમય બાકી રહ્યો હતો. હું હજી સુધી એ સમજી નથી શકી કે તમે મારી સાથે આવું કેમ કર્યું. મારી પાસે એવા ઘણા સવાલો છે, જેનો જવાબ કદાચ ક્યારેય નહીં મળે. હું તમને ખૂબ પ્રેમ કરતી હતી. શાંતિથી આરામ કરો... આ સાથે એક હિન્દી લાઈન પણ લખાયેલી હતી કે, મેરે દિલ કો પતા હૈ તુ યહી હૈ, વાપસ આ જા....
જોકે, આ પોસ્ટ બાદ પોલીસ તપાસમાં સામે આવેલા નવા તથ્યોએ સમગ્ર મામલાને એક નવો જ વળાંક આપી દીધો છે. તપાસ અનુસાર, સિયા ગોયલના કથિત રીતે ચેતન ચૌધરી નામના યુવક સાથે સંબંધો હતા. પોલીસનો દાવો છે કે સિયા કેતન અગ્રવાલ સાથે લગ્ન કરવા નહોતી માંગતી અને ચેતન સાથેના રિલેશનશીપમાં કેતનને વિલન માનતી હતી અને તેનો કાંટો કાઢી નાખવા માગતી હતી.
કઈ રીતે પોલીસ તપાસની દીશા બદલાઈ
ચેતને આખો દિવસ મોબાઈલનું ઈન્ટરનેટ બંધ રાખ્યું
સિયા અને ચેતનને સાત દિવસની પોલીસ કસ્ટડી
લગ્નની તૈયારીઓ ચાલી રહી હતી
મહાબળેશ્વરમાં જન્મદિવસની હતી ઉજવણી
મારા દીકરાને મારનારને કડકમાં કડક સજા આપો
કેતનની માતાએ જણાવ્યું કે તેમને સિયા પર ક્યારેય કોઈ શંકા નહોતી. તે ઘણી વખત પરિવાર સાથે હરવા-ફરવા અને સાથે ખરીદી કરવા પણ આવતી હતી અને સાથે જમવા પણ ગઈ હતી, પરંતુ કોઈને અંદાજ નહોતો કે આ મામલો આ હદે પહોંચી જશે. પરિવારે દોષિતો માટે કડક સજાની માંગ કરી છે. હાલમાં પુણે ગ્રામીણ પોલીસે સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરીની ધરપકડ કરી લીધી છે અને બંનેને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. પોલીસનું કહેવું છે કે તપાસ હજુ ચાલુ છે અને આ કેસના તમામ પાસાઓની તપાસ કરી રહી છે. હાલમાં આ કેસ દેશભરમાં ટોક ઓફ ધી ટાઉન બની ગયો છે.