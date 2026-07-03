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પોલીસ કસ્ટડીમાં હતી છતાં સિયા ગોયલની આવી શરમજનક કરતૂત? Video આગની જેમ વાયરલ

Siya Goyal Video: ફેબ્રુઆરીમાં જેની સાથે સગાઈ થઈ તેની જ 3 મહિના પછી 18 જૂનના રોજ લોહગઢ કિલ્લા પરથી ખીણમાં ધક્કો મારીને મોત નિપજાવનારી આરોપી મંગેતર સિયા ગોયલની એક શરમજનક હરકતનો વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 03, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:13 AM IST
પોલીસ કસ્ટડીમાં હતી છતાં સિયા ગોયલની આવી શરમજનક કરતૂત? Video આગની જેમ વાયરલ
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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પોલીસ કસ્ટડીમાં હતી છતાં સિયા ગોયલની આવી શરમજનક કરતૂત? Video આગની જેમ વાયરલ
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