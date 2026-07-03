/પોલીસ કસ્ટડીમાં હતી છતાં સિયા ગોયલની આવી શરમજનક કરતૂત? Video આગની જેમ વાયરલ

પોતાના જ મંગેતરનું પ્રેમીની મદદથી કાસળ કાઢનારી આરોપી યુવતી સિયા ગોયલને એવું લાગે છે કે પોતાના કર્યા પર કશો જ અફસોસ નથી. હાલ એક એવો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે જેમાં સિયાએ પોલીસ કસ્ટડીમાં હોવા છતાં પણ મીડિયા કર્મીઓ તરફ અશ્લિલ ઈશારો કર્યો હોવાનો ચર્ચાઈ રહ્યું છે. લોકો સિયાની આ હરકત જોઈને દંગ રહી ગયા છે. કે પોલીસ કસ્ટડીમાં હોવા છતાં આવી બેશર્મી?
સિયાની ગંદી કરતૂત
સિયાની હરકતો જ એ સાબિત કરે છે કે તેણે જે કર્યું તેનો તેને લેશમાત્ર અફસોસ નથી. જે વીડિયો વાયરલ થયો છે તેમાં સિયા ગોયલ મીડિયા તરફ મીડલ ફિંગર દેખાડતી નજરે ચડે છે. અત્રે જણાવવાનું કે 18 જૂનના રોજ સિયાએ તેના પ્રેમી ચેતન ચૌધરી સાથે મળીને પુનાના રિયલ એસ્ટેટ વેપારી કેતન અગ્રવાલને 400 ફૂટ ઊંડી ખાઈમાં ધકેલી દીધો હતો. સિયા અને કેતનના આ ફેબ્રુઆરીમાં જ સગપણ થયા હતા. બંનેના લગ્ન નવેમ્બરમાં થવાના હતા. પરંતુ તે પહેલા જ સિયાએ આ ખતરનાક ષડયંત્ર રચીને કેતનની હત્યા કરી નાખી. તપાસ દરમિયાન સિયાએ પોતાનો જુલ્મ કબૂલ્યો છે અને કહ્યું કે તે કેતન સાથે લગ્ન કરવા માંગતી નહતી અને આથી તેણે કેતનને રસ્તેથી હટાવવા માટે ચેતન સાથે મળીને મારી નાખ્યો. હાલ બંને પોલીસ કસ્ટડીમાં છે. આ દરમિયાન સિયાએ મીડિયા તરફ આ અશ્લીલ ઈશારો કર્યો હતો.
ક્યાં કર્યો આ ઈશારો?
મળતી માહિતી મુજબ જ્યારે પુના પોલીસ સિયાને તેના માર્કેટ યાર્ડવાળા ઘરેથી તપાસ બાદ બહાર લઈ જઈ રહ્યા હતા ત્યારે તેણે ત્યાં હાજર મીડિયાકર્મીઓને જોઈને મિડલ ફિંગર દેખાડી. 12 સેકન્ડના આ વીડિયોમાં સિયા કાળા રંગના ટી શર્ટમાં જોવા મળે છે. તેનો ચહેરો સ્કાર્ફથી ઢંકાયેલો હતો. પોલીસ તેને ઘરની સિડીઓ પરથી નીચે લઈ જઈ રહી હતી. જેવી સિયા ઘરની બહાર નીકળે છે ત્યારે મીડિયાના કેમેરા જુએ છે અને તે આ ઈશારો કરે છે.
વીડિયો જોઈને લોકો દંગ રહી ગયા. કેટલાક લોકોનું કહેવું છે કે સિયા ગોયલની ઉંમરની સાથે સાથે હરકતો પણ બાલીશ છે. કેટલાક તો તેની આ હિંમત જોઈને જ ચોંકી ગયા. એક યૂઝરે લખ્યું કે આની હિંમત તો જુઓ તેને જરાય પસ્તાવો નથી.
#WATCH | Lonavala | Ketan Agarwal murder case | Police brings the accused, Siya, to her residence as the investigation into the murder of Ketan Agarwal continues pic.twitter.com/qt9OItx5vU
— ANI (@ANI) July 2, 2026
આજે પૂરી થશે પોલીસ કસ્ટડી
લાઈ ડિટેક્ટર ટેસ્ટ થશે