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સિયાએ આ 7 ભૂલો ના કરી હોત તો ક્યારેય ના પકડાત, ફઈએ બચાવવાને બદલે સિયાને ફસાવી દીધી

Lohagad Fort Murder : લોહગઢ કિલ્લા પર પુણેના કેતન અગ્રવાલ મર્ડર કેસમાં હવે નવો વળાંક આવ્યો છે. સિયાની ફોઈએ એક બૂલ કરી અને પરિવારનો શક વધી ગયો કે દીકરા સાથે અકસ્માત થયો નથી પણ હત્યા થઈ છે.  કેતનના પિતા વિશાલ અગ્રવાલે દાવો કર્યો છે કે ઘટનાના દિવસે જ પરિવારને સિયા ગોયલ પર શંકા ગઇ હતી. જેથી એમને પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો જાણો કયા કારણોસર પરિવારને સિયા પર વહેમ પડ્યો....

Written ByKaran Rajput
Published: Jun 27, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 01:50 PM IST
સિયાએ આ 7 ભૂલો ના કરી હોત તો ક્યારેય ના પકડાત, ફઈએ બચાવવાને બદલે સિયાને ફસાવી દીધી

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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