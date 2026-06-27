/સિયાએ આ 7 ભૂલો ના કરી હોત તો ક્યારેય ના પકડાત, ફઈએ બચાવવાને બદલે સિયાને ફસાવી દીધી

Ketan Agarwal Death Case : સિયા ગોયલ અને કેતન અગ્રવાલના કેસમાં રોજ કંઈક નવી બાબતો સામે આવી રહી છે. હવે સિયાની માતાએ ખુલાસો કર્યો છે કે લગ્નમાં 17 કરોડનો ખર્ચ થવાનો જ ન હતો. કેતનનો પરિવાર ખોટું બોલી રહ્યો છે. અમે 3 કરોડમાં હવેલી બુક કરાવી હતી અને બીજો ખર્ચ જોઈએ તો 5 કરોડની આસપાસ આ લગ્નનો ખર્ચ હતો. ઘટના ઘટી ત્યારે સિયાએ નાટકો કર્યા હતા.
ઘટનાસ્થળે હાજર એક મહિલા પોલીસકર્મીએ જ્યારે સિયાને એમ કહ્યું કે કેતન હજી જીવતો છે અને તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ લઇ જવો જોઇએ, ત્યારે સિયાના હાવભાવ બદલાઇ ગયા હતા. આ પછી સિયાએ પરિવારના સવાલોના જવાબો આપવાનું પણ ટાળ્યું હતું. તેને મનમાં ડર બેસી ગયો હતો કે કેતન જીવતો હશે તો તે પકડાઈ જશે.
પરિવારને કંઈ રીતે ખબર પડી
સિયાને આ 6 ભૂલો ભારે પડી
૧. ‘કેતન જીવતો હોવાનું સાંભળી ગભરાઈ ગઈ
લોહગઢના કિલ્લામાં હાજર મહિલા પોલીસકર્મીએ એમ કહ્યું કે "કેતન હજી જીવતો છે અને તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ લઈ જવો જોઈએ," ત્યારે સિયાના ચહેરાના હાવભાવ એકાએક બદલાઈ ગયા. જો તે નિર્દોષ હોત તો મંગેતરના બચવાની આશા પર ખુશ થાત, પણ તેના ચહેરા પરનો ડર અને આંચકો જોઈને પહેલી શંકા ગઈ હતી.
૨. કેતનના પરિવારના સવાલો પર ચૂપ રહેવું અને કૃત્રિમ રડવાના નાટકો
કેતનના પરિવારે જ્યારે સામાન્ય સવાલો પૂછ્યા જેમ કે, "તે ક્યાં બેઠી હતી?", "કેતન કિલ્લાના એ છેડા સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યો?", કે "તેનો કયો પગ લપસ્યો હતો?" ત્યારે સિયા પાસે કોઈ જવાબ નહોતો અને તે ચૂપચાપ બેસી રહી. આ ઉપરાંત તેનું રડવું પણ પરિવારને સાચું ન લાગતા બનાવટી લાગ્યું.
૩. સવાલ-જવાબ વચ્ચેથી ભાગી જવું (ફોઇનું તેને ખેંચી જવું)
કેતનનો પરિવાર સિયાને દીકરાના મોત અંગે પૂછપરછ કરી રહ્યો હતો, ત્યારે સગાઈ કરાવનાર તેની ફોઇ તેને "તું ચાલ-ચાલ" કહીને ત્યાંથી અધવચ્ચેથી લઈ ગઈ. મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં સવાલોના જવાબ આપ્યા વિના આ રીતે ભાગી જવાથી પરિવારની શંકા વધુ દ્રઢ બની ગઈ.
૪. સોસાયટીના CCTVમાં પકડાઈ જવું
હત્યા કરીને પાછા ફરતી વખતે સિયાના મનમાં કોઈ અફસોસ કે દુઃખ નહોતું. સોસાયટીના CCTV ફૂટેજમાં તે સામાન્ય દેખાતી હતી અને રડતી પણ નહોતી. આ જ ફૂટેજે પરિવારને કડીઓ જોડવામાં સૌથી મોટી મદદ કરી કે કંઈક ગરબડ છે.
૫. ફોન વારંવાર ‘બીઝી’ આવવો
ઘટના પહેલાં પણ તે સતત તેના બોયફ્રેન્ડ ચેતન ચૌધરી સાથે સંપર્કમાં હતી, જેના કારણે તેનો ફોન વારંવાર વ્યસ્ત રહેતો હતો. આ બાબત કેતનના મનમાં પહેલેથી જ શંકા પેદા કરી ચૂકી હતી, જે પાછળથી મોટું કારણ બની.
૬. 10 કલાકની ચેટ ડિલીટ કરવી
સિયા અને તેના બોયફ્રેન્ડ ચેતને સ્માર્ટ બનીને હત્યા પહેલાં અને પછીની મોબાઈલ ચેટ હિસ્ટ્રી ડિલીટ કરી નાખી અને રિસાયકલ બિન પણ ખાલી કરી દીધું. પરંતુ આજની આધુનિક ટેકનોલોજીમાં ફોરેન્સિક લેબ (FSL) દ્વારા આ ડેટા રિકવર થઈ જાય છે. આ ચેટ ડિલીટ કરવાની ભૂલ જ હવે પોલીસ માટે સૌથી મોટો પુરાવો બનશે.
7. ચેતનને ગરમીમાં હૂડી પહેરીને બોલાવવો
33 ડીગ્રી ગરમીમાં પણ મોઢું છૂપાવવા માટે ચેતન હૂડી પહેરીને આવ્યો હતો. પોલીસ સીસીટીવી તપાસી રહી હતી ત્યારે હૂડી પહેરેલા આ વ્યક્તિને જોઈને ચોંકી હતી કારણ કે એ દિવસે ગરમી 33 ડિગ્રી હતી આમ છતાં આ વ્યક્તિએ કેમ હૂડી પહેરી છે એ શંકા જતાં પોલીસે તમામ સીસીટીવી ચકાસ્યા એટલે ભેદ ખૂલી ગયો.
ફોઇ સિયાને લઇ ગઇ, ત્યારે જ પરિવારની શંકા ગઈ
કેતન અગ્રવાલના ઘરે તેની બહેને સિયાને પૂછ્યું હતું કે તે ક્યાં બેઠી હતી, કેતન કેવી રીતે પડ્યો અને તે કિલ્લાના એ છેડા સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યો? પરંતુ સિયાએ એકપણ સવાલનો જવાબ આપ્યો નહોતો. આ પ્રશ્નોત્તરી દરમિયાન સગાઇ નક્કી કરાવનાર સિયાની ફોઇ તેને "તું ચાલ-ચાલ" કહીને ત્યાંથી લઇ ગઇ હતી. આ ઘટના બાદ પરિવારની શંકા વધારે મજબૂત બની કે દાળમાં કંઈક કાળું છું એટલે પરિવારે પોલીસનું આ અંગે ધ્યાન દોર્યું અને આ કેસમાં તપાસ વધુ સઘન થઈ.
CCTV ફૂટેજ જોઈ પોલીસને જાણ કરી
સિયાનો ફોન સતત વ્યસ્ત રહેતો હોવાથી કેતન નારાજ હતો
સિયા-ચેતને ચેટ ડિલીટ કરી, ભાઇની 10 કલાક પૂછપરછ
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરીએ હત્યા પહેલાં અને પછી પોતાના મોબાઇલની ચેટ હિસ્ટ્રી ડિલીટ કરી નાખી હતી. બંનેએ રિસાયકલ બિન પણ ખાલી કરી દીધું હતું. આ ડેટા રિકવર કરવા માટે બંનેના મોબાઇલ ફોરેન્સિક લેબ (FSL)માં મોકલવામાં આવ્યા છે. જે હવે નવી પોલી ખૂલશે. આ કેસ હવે ફાસ્ટટ્રેક કોર્ટમાં ચાલે તેવી પૂરી સંભાવના છે. કેસના સરકારી વકીલ ઉજ્જવલ નિકમ બને તેવી પરિવારની માગણી સામે ફડણવીસે હા કહી છે અને નિકમે પણ આ બાબતે લીલીઝંડી આપી દીધી છે.
FAQs
પ્રશ્ન ૧: સિયાની માતાના મતે લગ્નનું બજેટ કેટલું હતું?
જવાબ: અંદાજે ૫ કરોડ રૂપિયા.
પ્રશ્ન ૨: ચેતને મોઢું છુપાવવા શું પહેર્યું હતું?
જવાબ: ગરમીમાં પણ હૂડી પહેરી હતી.
પ્રશ્ન ૩: તે દિવસે તાપમાન કેટલા ડિગ્રી હતું?
જવાબ: ૩૩ ડિગ્રી તાપમાન હતું.
પ્રશ્ન ૪: કેસ કઈ કોર્ટમાં ચાલવાની સંભાવના છે?
જવાબ: ફાસ્ટટ્રેક કોર્ટમાં ચાલશે.
પ્રશ્ન ૫: સરકારી વકીલ તરીકે કોની માંગ થઈ?
જવાબ: વકીલ ઉજ્જવલ નિકમની.