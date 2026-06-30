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કેતન અગ્રવાલ કેસ: શું છે આ 'ગેટ એનાલિસિસ'? જેની મદદથી પોલીસ ગૂંચવાયેલું કોકડું ઉકેલવા માંગે છે, મળશે મોટી મદદ

Ketan Agarwal Case: ચેતન અગ્રવાલ હત્યા કેસમાં વળી પાછો એક નવો પહેલું સામે આવ્યો છે. પોલીસ આરોપીનું ગેટ  એનાલિસિસ કરાવવા માંગે છે. અત્રે જણાવવાનું કે આરોપીઓની પોલીસ કસ્ટડી પૂરી થતા કાલે કોર્ટમાં રજૂ કરાયા હતા અને તેમની 3 જુલાઈ સુધી પોલીસ કસ્ટડી લંબાવવામાં આવી છે. હવે આ સમય દરમિયાન પોલીસ શું શું કરવા માંગે છે તે પણ વિગતો સામે આવી છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 30, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:04 AM IST
કેતન અગ્રવાલ કેસ: શું છે આ 'ગેટ એનાલિસિસ'? જેની મદદથી પોલીસ ગૂંચવાયેલું કોકડું ઉકેલવા માંગે છે, મળશે મોટી મદદ
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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