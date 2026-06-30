કેતન અગ્રવાલ કેસ: શું છે આ 'ગેટ એનાલિસિસ'? જેની મદદથી પોલીસ ગૂંચવાયેલું કોકડું ઉકેલવા માંગે છે, મળશે મોટી મદદ

પુનાના કેતન અગ્રવાલ હત્યાકાંડમાં નવા નવા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. 29મી જૂનના રોજ સિયા અને કેતની પોલીસ કસ્ટડીનો સમય પૂરો થતા તેમને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા અને કોર્ટે તેમની કસ્ટડી 3 જુલાઈ સુધી વધારી છે. પોલીસ આ દરમિયાન એક નવી વાત રજૂ કરી અને કહ્યું કે તેઓ સિયા અને ચેતનનો ગેટ એનાલિસિસ કરવા માંગે છે. ત્યારે એ પ્રશ્ન થાય કે આખરે આ કઈ બલા છે અને તે કેસમાં શું સબળું પાસું બનશે?
3 જુલાઈ સુધી કસ્ટડી વધારી
પુનાની એક કોર્ટે મુખ્ય આરોપી સિયા અગ્રવાલ અને તેના પ્રેમી ચેતન ચૌધરીની પોલીસ કસ્ટડી 3 જુલાઈ સુધી વધારી છે. બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ કોર્ટે કસ્ટડીનો સમય વધાર્યો. પોલીસે કોર્ટમાં કસ્ટડીનો સમય વધારવા માટે રજૂઆત કરતા કહ્યું કે આ કેસની તપાસમાં અનેક મહત્વપૂર્ણ પહેલુઓની તપાસ જરૂરી છે. જેમ કે કિલ્લાના અપરાધ સ્થળનું યોગ્ય સ્થાન અને ગૂમ થયેલા પાસપોર્ટની તપાસ કરવી તથા ગેટ એનાલિસિસ એટલે કે ઘટના સમયે ગુનામાં સામેલ લોકોની હરકતોનો અભ્યાસ કરવો એ પણ સામેલ છે. અત્રે જણાવવાનું કે 20 વર્ષની સિયા અને 22 વર્ષના ચેતન ચૌધરી પર આરોપ છે કે બંનેએ 26 વર્ષના કેતન અગ્રવાલની 18 જૂનના રોજ પુનાના લોહગઢ કિલ્લા પરથી ખીણમાં ધકેલીને મોત નિપજાવ્યું હતું.
ચેતનના ગેટ એનાલિસિસની તૈયારી
પોલીસ હવે ચેતનને જે હૂડી તેણે ક્રાઈમ સમયે પહેરી હતી તેવી જ હૂડી પહેરાવીને તે વિસ્તારમાં ચલાવવાની તૈયારી કરી રહી છે જેથી કરીને સીસીટીવી ફૂટેજમાં કેદ થયેલી વ્યક્તિની ચાલ ઢાલ સાથે તેને સરખાવી શકાય. પોલીસ અધિકારીએ કોર્ટમાં જણાવ્યું કે અમે ચેતનના ગેટ એનાલિસિસ કરાવવું પ્લાન કરી રહ્યા છીએ. સીસીટીવી ફૂટેજમાં તે હૂડી પહેરીને ચહેરો છૂપાવીને ચાલતો જોવા મળી રહ્યો છે. તેની ચાલની સરખામણી ફરીથી રેકોર્ડ કરાયેલા વીડિયો સાથે કરાશે જેથી કરીને માહિતી મેળવી શકાય કે બંને ફૂટેજમાં ચાલવાની પેટર્ન એકસરખી છે કે નહીં.
કેતનના પાસપોર્ટનું શું થયું તે જાણવા માંગે છે પોલીસ
ફરિયાદી પક્ષે કોર્ટને જણાવ્યું કે મૃતક કેતન અગ્રવાલની મંગેતર સિયા ગોયલ અને તેના કથિત પ્રેમી ચેતન ચૌધરીની કેતન અગ્રવાલની હત્યાનું કથિત રીતે ષડયંત્ર રચવા અને તેને પુના જિલ્લાના લોહગઢ કિલ્લા પરથી ધક્કો આપવાના આરોપમાં ધરપકડ કરાયા છે. કસ્ટડીનો સમય વધારવાની ભલામણ કરતા કહેવાયું હતું કે તપાસમાં એ સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓએ હત્યા માટે આ સ્થળ પસંદ કરવા માટે કિલ્લાની મુલાકાત લીધી હતી અને પોલીસ જે સ્થળે હત્યાને અંજામ કેવી રીતે આપવી તેનો અભ્યાસ કર્યો હતો તેની ઓળખ કરવા માંગે છે.
આરોપીના વકીલે કહ્યું કે ધરપકડનો કોઈ નક્કર આધાર નથી
સહાયક સરકારી વકીલ રાજશ્રી વિરકુડે કોર્ટને જણાવ્યું કે સિયા ગોયલે 6 જૂનના રોજ મુંબઈ જતી વખતે કેતનનો પાસપોર્ટ ક્યાં ફેંક્યો હતો તે પણ પોલીસ જાણવા માંગે છે.
આરોપી તરફથી વકીલ વિપુલ ડુશિંગે કોર્ટમાં દલીલો રજૂ કરી કે સિયાની ધરપકડ ગેરકાયદેસર છે અને તેના માટે કોઈ નક્કર આધાર નથી.
શું છે ગેટ એનાલિસિસ?
સિયાએ કેતનનો પાસપોર્ટ ફેંકી દીધો!