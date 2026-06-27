/કેતન મર્ડર કેસમાં મોટો ખુલાસો, પરિવારમાં આ વ્યક્તિને બધી ખબર હતી, તો સિયાના લગ્ન કેમ ચેતન સાથે ન કરાવ્યા? 

પુનાના લોહાગઢ કિલ્લામાં બિઝનેસમેન વિશાલ અગ્રવાલના પુત્ર કેતન અગ્રવાલની હત્યાના સમાચારે આખા દેશને હચમચાવી દીધો છે. મંગેતરે સિયા ગોયલે તેના પ્રેમી ચેતન ચૌધરી સાથે મળીને યોજના ઘડીને કેતનને ખીણમાં ધક્કો માર્યો અને મોતને ઘાટ ઉતાર્યો એવા આરોપ છે. આ કેસમાં રોજેરોજ નવા નવા ખુલાસા પણ થઈ રહ્યા છે. હવે પોલીસે એ એવો પણ દાવો કર્યો છે કે સિયા અને ચેતનના સંબંધ વિશે પરિવારના કેટલાક સભ્યોને જાણકારી હતી. જાન્યુઆરીમાં જ આ વાતની પરિજનોને ખબર હતી. જો કે બંને પરિવારોની આર્થિક સ્થિતિમાં ફરક હોવાથી સિયાના લગ્ન ચેતન સાથે થયા નહીં.
સિયાનો ભાઈ જાણતો હતો!
આર્થિક સ્થિતિના કારણે સિયાની ચેતન પ્રત્યેની ભાવનાઓ નજરઅંદાજ કરાઈ હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. એટલે પછી સિયાના લગ્ન કરોડપતિ બિઝનેસમેન કેતન અગ્રવાલ સાથે નાની ઉંમર હોવા છતાં પણ કરી નાખ્યા. પ્રાથમિક તપાસમાં એવું જાણવા મળ્યું છેકે સિયાના ભાઈ સાહિલને બહેનના ચેતન સાથેના પ્રેમ સંબંધ વિશે ખબર હતી. પોલીસ પણ એ વિશે જાણકારી મેળવવાના પ્રયત્નોમાં છે કે તેના આ સંબંધ વિશે અન્ય લોકોને ખબર હતી કે નહીં.
સાહિલની 10 કલાક થઈ પૂછપરછ
કેતનને ટાલ હતી એટલે સિયાએ કરી હત્યા?
ચેટ ડિલીટ કરી નાખી
ઉજ્જવલ નિકમને સોંપાયો કેસ
FAQs
પ્રશ્ન: 1 કેતન અગ્રવાલની હત્યા ક્યાં થઈ હતી? આરોપ કોના પર છે?
જવાબ: કેતન અગ્રવાલની હત્યા લોહાગઢ કિલ્લામાં થઈ હતી. જેનો આરોપ મંગેતર સિયા ગોયલ અને તેના પ્રેમી ચેતન ચૌધરી પર છે.
પ્રશ્ન: 2 મંગેતર સિયા અને પ્રેમી ચેતન પર શું આરોપ છે?
જવાબ: પપોલીસનો આરોપ છે કે સિયા અને ચેતને મળીને કેતનને ખીણમાં ધક્કો મારી દીધો હતો.
પ્રશ્ન: 3 સિયાના પરિવારમાંથી કોને સિયા અને તેના પ્રેમી વિશે જાણકારી હતી?
જવાબ: સિયાના પરિવારમાંથી સિયાના ભાઈ સાહિલને આ સંબંધ વિશે જાણકારી હતી.
પ્રશ્ન: 4 સિયાના લગ્ન ચેતન સાથે કેમ થઈ શક્યા નહીં?
જવાબ: બંને પરિવારોની આર્થિક સ્થિતિમાં ફરક હોવાથી લગ્ન થયા નહીં.
પ્રશ્ન: 5 સાહિલ અને ચેતન સાથે મિત્રતા કેવી રીતે થઈ?
જવાબ: બંને સાથે ક્રિકેટ રમતા હતા અને આ દરમિયાન તેમની વચ્ચે મિત્રતા થઈ.
પ્રશ્ન: 6 પોલીસ તપાસમાં કેતન વિશે શું ચોંકાવનારી વિગત સામે આવી?
જવાબ: કેતનના માથે ટાલ હતી અને તે હેર પેચ પહેરતો હતો. પરિવારના જણાવ્યાં મુજબ આ વાત ગોયલ પરિવારને જણાવી દીધી હતી.