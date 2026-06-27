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કેતન મર્ડર કેસમાં મોટો ખુલાસો, પરિવારમાં આ વ્યક્તિને બધી ખબર હતી, તો સિયાના લગ્ન કેમ ચેતન સાથે ન કરાવ્યા? 

Ketan Agarwal: કેતન અગ્રવાલ કેસમાં એક મોટા અપડેટ આવ્યા છે. સિયાના પરિવારમાંથી સિયાનું ચેતન ચૌધરી સાથે લવ અફેર હતું તેની એક વ્યક્તિને જાણ હતી. આ મામલે બીજા એક અપડેટ એ છે કે જાણતા વકીલ ઉજ્જવલ નિકમે આ કેસ લડવા માટે હામી ભરી દીધી છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 27, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:57 AM IST
કેતન મર્ડર કેસમાં મોટો ખુલાસો, પરિવારમાં આ વ્યક્તિને બધી ખબર હતી, તો સિયાના લગ્ન કેમ ચેતન સાથે ન કરાવ્યા? 
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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કેતન મર્ડર કેસમાં મોટો ખુલાસો, પરિવારમાં આ વ્યક્તિને બધી ખબર હતી, તો સિયાના લગ્ન કેમ
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