"હું કોઈ વગદાર વ્યક્તિ નથી, માત્ર એક લાચાર પિતા છું!" કેતન હત્યાકાંડમાં પિતાએ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂ પાસે ન્યાયની ભીખ માંગી

Justice For Ketan: કેતન અગ્રવાલ હત્યાકાંડમાં ન્યાયની માગ લઈને તેના પિતા વિશાલ અગ્રવાલે ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂને એક ભાવુલ ઈ-મેલ મોકલ્યો છે. પોતાના પત્રમાં તેમણે કેસની સુનાવણી ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં કરાવવા, દોષિતોને કડક સજા અપાવવા અને મામલામાં જલ્દી ન્યાય અપાવવાની અપીલ કરી છે.
રાષ્ટ્રપતિને લખેલા પત્રમાં વિશાલ અગ્રવાલે કહ્યુ કે આ ઈમેલ કોઈ વ્યાવસાયી કે પ્રભાવશાળી વ્યક્તિની રૂપમાં નહીં, પરંતુ એક એવા પિતાના રૂપમાં લખી રહ્યાં છે, જેમણે પોતાના પુત્રને ગુમાવ્યો છે. તેમણે લખ્યું કે હું માત્ર એક પિતા છું, જે પોતાના પુત્ર માટે ન્યાય માગી રહ્યાં છે. તેમણે પત્રમાં કહ્યું કે તેમના પુત્ર કેતનની નિર્દયતાથી હત્યા કરવામાં આવી અને આ ઘટના બાદ પરિવારનું જીવન બદલાઈ ગયું છે. તેમણે લખ્યું કે દરરોજ સસવારે તેમનો પરિવાર તે દર્દ સાથે ઉઠે છે અને દરરોજ રાત્રે એક સવાલ મનમાં રહે છે કે આખરે કેતનને ન્યાય ક્યારે મળશે.
આખો પરિવાર 20 દિવસમાં તૂટી પડ્યો
વિશાલ અગ્રવાલે પોતાના પરિવાર પર પડેલા દુખનો ઉલ્લેખ કરતા લખ્યું કે પુત્રના મોતના માત્ર 20 દિવસની અંદર તેમણે પોતાના પિતાને પણ ગુમાવી દીધા. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે તેમના પિતા પોતાના પૌત્ર કેતનને ખુબ પ્રેમ કરતા હતા અને તેમના મોતનો આઘાત સહન કરી શક્યા નહીં. તેમણે લખ્યું કે સતત આઘાત અને માનસિક પીડાને કારણે તેમનું બ્લડ પ્રેશર ઘટી ગયું અને અંતે તેમના હ્રદયે કામ કરવાનું બંધ કરી દીધું. તેમણે માત્ર 20 દિવસની અંદર પોતાના પુત્ર અને પિતા, બંનેને ગુમાવી દીધા, જેનાથી આખો પરિવાર તૂટી ગયો.
પત્રમાં તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે તેમનો પરિવાર કોઈ વિશેષ સુવિધા, છૂટછાટ કે વિશેષ વ્યવહારની માગ કરી રહ્યો નથી. તેમની માગ માત્ર એટલી છે કે મામલાની સુનાવણી ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં થાય જેથી જલ્દી ન્યાય મળી શકે. તેમણે કહ્યું કે આ અપરાધના દોષિતોને કાયદા હેઠળ કડકમાં કડક સજા મળવી જોઈએ અને ન્યાયમાં થનારો વિલંબ પીડિત પરિવારની પીડા વધારે છે.
તેમણે લખ્યું કે કેતન હવે ક્યારેય પરત આવશે નહીં, પરંતુ દોષિતોને તે સંદેશ ન જવો જોઈએ કે તે કાયદાકીય પ્રક્રિયામાં વિલંબ કે તેનાથી બચી શકે છે. તેમના પ્રમાણે દોષિતોને કડક સજા મળવાથી ન માત્ર તેમના પરિવારને થોડી માનસિક શાંતિ મળશે, પરંતુ સમાજમાં તે સંદેશ જશે કે નિર્દોષ લોકોના જીવની કિંમત છે અને આ પ્રકારના ગુનાઓનો ક્યારેય સ્વીકાર કરવામાં આવશે નહીં.
વિશાલ અગ્રવાલની રાષ્ટ્રપતિને ભાવુક અપીલ
રાષ્ટ્રપતિને ભાવુક અપીલ કરતા વિશાલ અગ્રવાલે લખ્યુ કે તેઓ હાથ જોડી વિનંતી કરે છે કે આ મામલા પર વ્યક્તિગત રૂપથી ધ્યાન આપવામાં આવે અને ખાતરી કરવામાં આવે કે તેમના પુત્રને જલ્દી ન્યાય મળે. તેમણે કહ્યું કે તેમનો પરિવાર પહેલાં જ બધુ ગુમાવી ચૂક્યો છે અને હવે તેની પાસે માત્ર એક આશા બચી છે- ન્યાય.
પોતાના પત્રના અંતમાં તેમણે રાષ્ટ્રપતિને વિનંતી કરી કે તેમના પુત્રના કેસને માત્ર એક ફાઈલ બનીને રહેવા દેવામાં આવે નહીં. તેમણે લખ્યું કે આ કેસ પાછળ એક એવો પરિવા છે જેણે પોતાનું બધુ ગુમાવી દીધું છે અને હવે તે માત્ર ન્યાયની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યો છે.