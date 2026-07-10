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"હું કોઈ વગદાર વ્યક્તિ નથી, માત્ર એક લાચાર પિતા છું!" કેતન હત્યાકાંડમાં પિતાએ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂ પાસે ન્યાયની ભીખ માંગી

Ketan Agarwal Case: કેતન અગ્રવાલ હત્યાકાંડમાં ન્યાય માટે તેમના પિતા વિશાલ અગ્રવાલે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂને ઈ-મેલ મોકલ્યો છે. તેમણે પુત્રના મોતના આઘાતમાં પિતાને પણ ગુમાવી દેવાનું દુખ વ્યક્ત કરતા, કેસની સુનાવણી ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં કરાવવાની માંગ કરી છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 10, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:07 PM IST
"હું કોઈ વગદાર વ્યક્તિ નથી, માત્ર એક લાચાર પિતા છું!" કેતન હત્યાકાંડમાં પિતાએ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂ પાસે ન્યાયની ભીખ માંગી
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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